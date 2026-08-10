Daniel Tangona, entrenador físico y coach profesional: “La nueva longevidad no significa vivir más años, sino llegar con más ganas de seguir viviendo”

La forma de atravesar el paso del tiempo cambió y la edad ya no necesariamente determina la energía, la autonomía o los proyectos de una persona. Así lo planteó Daniel Tangona, entrenador físico y coach profesional, en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

El especialista habló de una “nueva longevidad”, un concepto que no se limita a extender la cantidad de años vividos, sino que propone llegar a edades avanzadas con fuerza, capacidad y deseos de continuar disfrutando.

En ese sentido, Tangona sostuvo que existen factores que no pueden controlarse, como las enfermedades, la genética, los accidentes y otras circunstancias inesperadas. Sin embargo, remarcó que cada persona puede trabajar diariamente sobre los aspectos que sí dependen de ella.

Qué es la “nueva longevidad” para Daniel Tangona

“Estamos viviendo una nueva etapa de la humanidad. Los 70 de hoy no son los 70 de antes. Los 70 de hoy pueden parecerse a los 60 de ayer, y los 60 a los 50”, comenzó el entrenador en su publicación.

A partir de esa idea, explicó que la longevidad no debería evaluarse solamente por la cantidad de tiempo que vive una persona. Para Tangona, también debe considerarse de qué manera llega a esos años y con qué herramientas cuenta para transitarlos.

“La nueva longevidad no significa simplemente vivir más años. Significa llegar a esos años con más autonomía, más fuerza, más energía, más capacidad y, sobre todo, con ganas de seguir viviendo”, afirmó.

Jorge Tartaglione sobre la longevidad

Según desarrolló, una persona mayor puede construir una vida plena si incorpora distintas prácticas a su rutina. Entre ellas mencionó el entrenamiento, una buena alimentación, el descanso, el cuidado de los vínculos, el mantenimiento de una mente activa y la búsqueda de un propósito.

“Hoy, una persona mayor que entrena, que come bien, que descansa, que cuida sus vínculos, que mantiene su mente activa y que encuentra un propósito, puede construir una vida plena y profundamente natural”, expresó.

El experto aseguró que la actividad física ofrece beneficios para la salud y la longevidad Instagram Petter Attias

Los factores que no se pueden controlar

Tangona aclaró que los hábitos no permiten tener un dominio absoluto sobre el futuro. “Por supuesto, existen los imponderables de la vida: enfermedades, genética, accidentes y circunstancias que no podemos controlar”, reconoció.

No obstante, señaló que esas situaciones no deberían impedir que las personas adopten decisiones orientadas a mejorar aquello que sí está a su alcance. “Pero hay algo que sí podemos hacer: trabajar cada día sobre aquello que depende de nosotros”, agregó.

El entrenador sostuvo que envejecer no debe asociarse de forma automática con el deterioro. En cambio, propuso modificar la perspectiva y concentrarse en aquellas acciones que pueden contribuir a conservar la autonomía, la energía y la capacidad.

“La nueva longevidad viene de entender que envejecer no es necesariamente deteriorarse”, señaló. Luego, enumeró algunos de los pilares que considera fundamentales: “Viene de cambiar hábitos, de entrenar la fuerza, de cuidar la alimentación, de dormir, de gestionar el estrés, de mantenernos activos y de seguir aprendiendo”.

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La pregunta que propone Tangona

Hacia el final de su reflexión, el coach planteó que el debate sobre la longevidad no debería concentrarse exclusivamente en la cantidad de años que una persona alcanzará.

“La pregunta ya no es solamente: ‘¿Cuántos años voy a vivir?’”, escribió. Para Tangona, el interrogante central debe estar relacionado con la manera en que cada uno desea transitar el tiempo que tiene por delante.

“La verdadera pregunta es: ‘¿Cómo quiero vivir los años que tengo por delante?’”, remarcó.

Finalmente, el entrenador resumió su planteo con una frase que sintetiza el sentido de la “nueva longevidad”: “No se trata de agregar años a la vida, sino de agregar vida a los años”.