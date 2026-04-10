Datos oficiales preocupantes: en Santa Fe, se registraron más suicidios que homicidios durante el año pasado

SANTA FE.- Las estadísticas son contundentes y refieren a una necesidad manifiesta de comenzar a atenderlas. El peor ejemplo de estos días se puede apreciar en esta provincia donde los suicidios ya son casi la mitad de las muertes violentas en Santa Fe.

Los números oficiales fueron expresados en un informe que brindó ante la Legislatura la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, donde se destaca –inicialmente- que según el relevamiento, se identificaron 377 casos coincidentes entre distintas bases de datos y otros 71 adicionales en el sistema propio del organismo, lo que permite estimar el total anual en 448 suicidios.

Para dimensionar la cifra, puede decirse que representa el 46,5% del total de muertes violentas (964 casos).

Los mismos datos añaden que “en comparación, los homicidios dolosos fueron 210 (21,8%) y las muertes en siniestros viales 306 (31,7%)”.

Sin embargo, si se realiza una proyección de esos números, y comparado con otras causas de muerte violenta, los datos de suicidios en Santa Fe “ya se ubican en niveles similares a los homicidios dolosos y por encima de otras causas como los fallecimientos en siniestros viales”.

Hasta hace poco, las autoridades locales habían centrado la atención en poblaciones del norte santafecino, pero también en el centro-oeste, donde el promedio de suicidios reflejó serios problemas en segmentos sociales no mayores de 30 años.

Por otra parte, es la primera vez que la provincia de Santa Fe hace públicas las estadísticas oficiales sobre suicidios, un tema que hasta no hace mucho tiempo era tabú en los medios y en los organismos públicos vinculados con la salud y la seguridad.

Alto porcentaje

En tanto, se explicó que durante 2025, en Santa Fe y sobre un total de 964 muertes violentas en la provincia, hubo 448 suicidios, que representan el 46,5%, por encima de los homicidios culposos en siniestros viales (31,7%) y muy por encima de los homicidios dolosos (21,8%).

En términos de tasas, el impacto también es significativo: los suicidios alcanzan los 12,7 casos cada 100.000 habitantes, frente a 8,7 de las muertes viales y 5,9 de los homicidios intencionales.

El documento advierte que, si bien los homicidios dolosos suelen concentrar la atención pública por su impacto social, la evidencia muestra que la mayor carga de mortalidad violenta en Santa Fe está vinculada con hechos no intencionales y autoinfligidos.

En ese contexto, el MPA retomó definiciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que considera al suicidio como un problema de salud pública global, con consecuencias sociales, emocionales y económicas profundas, y que requiere abordajes integrales.

Lo que resaltan los especialistas es que la cifra sobre suicidios en esta provincia confirma la magnitud de un fenómeno que ya representa una porción significativa de las muertes violentas y que genera creciente preocupación en distintos ámbitos.

Qué significa

Según las estadísticas observadas, “este número posiciona a los suicidios como uno de los principales componentes de las muertes violentas en la provincia de Santa Fe, en una tendencia que se consolida y que obliga a repensar el abordaje del problema más allá del sistema penal”.

Los datos estadísticos que ahora se conocen refieren a los casos de suicidios detectados y comprobados en la provincia. Esto significa que la cifra oficial sería mayor, ya que aún existen casos en proceso de validación, debido a inconsistencias o falta de información en los registros disponibles.

Desde el MPA advirtieron que se trata de un fenómeno complejo, atravesado por múltiples factores y con importantes dificultades para su medición.

Por ello, frente a este escenario, el MPA impulsa la creación de un mecanismo interinstitucional que permita unificar criterios y mejorar la calidad de la información, con la presencia de los ministerios de Salud y de Justicia y de los gobiernos locales, para lograr un seguimiento más preciso del fenómeno.

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