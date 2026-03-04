Datos que alarman: una provincia impone controles a embarazadas por el aumento de consumos de drogas durante la gestación

MENDOZA.- Una medida obligatoria para cuidar al bebé y a la madre. Es una acción preventiva para ponerle freno al consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo. Por eso, Mendoza decidió avanzar con testeos en las maternidades públicas, teniendo en cuenta que ya se registra más del 10% de casos de gestantes con consumos problemáticos, lo que representa riesgos de aborto, parto prematuro y síndrome de abstinencia neonatal. Es más, casi el 20% de los bebés nacidos en estos centros sanitarios tiene dosaje positivo de tóxicos, lo que también incide en las cifras de mortalidad infantil.

Así, a través de la resolución 305 del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza se determinó la realización de controles a embarazadas internadas en efectores estatales. En este sentido, como objetivo oficial, se dejó en claro que se busca detectar consumos para activar alertas en salud mental y seguimiento del binomio madre-hijo. Asimismo, las autoridades aclararon a este diario que se trata de una medida “preventiva y no punitiva”, por lo que se procederá bajo el “consentimiento informado”.

“Son datos que alarman y hay que actuar rápidamente”, expresó el ministro de Salud, Rodolfo Montero, por lo que la medida concreta permitirá hacer un seguimiento y abordaje integral, tanto de la madre gestante como del bebé, en los controles prenatales y en el neurodesarrollo. El funcionario puso en valor a aquellas mujeres que reconocen tener problemas de consumo y están predispuestas a realizarse los testeos. En el caso de aquellas que queden internadas en los hospitales públicos se procederá con la acción.

Entre los considerandos de la resolución se establece como prioritario el cuidado del niño por nacer y la necesidad de tomar acciones. En este sentido, se hace hincapié en que desde la concepción y durante la gestación, el consumo de sustancias psicoactivas, como alcohol, tabaco, cocaína, marihuana y éxtasis, entre otras, tanto sintéticas como naturales, “afectan el desarrollo de organogénesis, siendo el sistema nervioso central, cardiovascular, renal y cutáneo los más afectados”. Por tal motivo, para no comprometer “la vida del binomio” se pone el foco en los efectores de salud, los cuales “juegan un papel fundamental” para evitar complicaciones.

Resolución del Ministerio de Salud de Mendoza sobre el nuevo control de sustancias psicoactivas para las embarazadas que se atiendan en instituciones públicas

“Se estima que entre el 5% y el 10% de las personas gestantes refieren uso de drogas ilícitas en el embarazo, pero cuando se realizan pesquisas universales de drogas ilícitas en poblaciones de alto riesgo, se detectan prevalencias entre el 10% y el 40% mayores a su detección por referencia materna”, indica el documento oficial en sus fundamentos, por lo que se ponen en valor “fomentar el cuidado integral de la salud de las embarazadas y las personas por nacer”, con un abordaje multidisciplinario.

Por eso, la resolución en su primer artículo, establece como medida de protección de la salud integral de la gestante y la persona por nacer, la realización del control de sustancias psicoactivas a toda embarazada con internación en las maternidades de la provincia de Mendoza, a fin de promover la detección y tratamiento oportuno que pudiera corresponder; aprobando el consentimiento informado de la paciente. Asimismo, en su articulado, la medida dispone que el resultado del test efectuado deberá registrarse en los sistemas de información perinatal habilitados por el Ministerio de Salud y Deportes.

También, la resolución ministerial aclara que conforme a los resultados del control se deberá realizar el abordaje interdisciplinario necesario para el tratamiento y seguimiento adecuados, con constancia de los mismos. “Producida el alta hospitalaria el equipo interdisciplinario que se disponga proseguirá con el tratamiento y/o seguimiento correspondiente, salvo negativa expresa de la paciente que deberá registrarse”.