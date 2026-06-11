La infusión antiarrugas que todos deberían incorporar a la dieta después de los 40

A partir de los 40 años, el cuerpo comienza a producir cada vez menos colágeno, una proteína fundamental para mantener la firmeza, la elasticidad y la resistencia de la piel. Como consecuencia, aparecen las primeras arrugas más marcadas, la pérdida de tonicidad y otros signos asociados al envejecimiento natural.

Por este motivo, cada vez más especialistas destacan la importancia de acompañar los cuidados cosméticos con hábitos saludables y una alimentación adecuada. Dentro de este contexto, una infusión comenzó a destacarse por encima de las demás gracias a sus propiedades antioxidantes: el té blanco. Aunque todavía no es tan popular como el té verde o el té negro, diversos estudios y especialistas en nutrición lo consideran uno de los mejores aliados para proteger la piel del paso del tiempo.

Esta infusión se obtiene a partir de los brotes más jóvenes de la planta Camellia sinensis, recolectados antes de que las hojas se abran por completo. Este proceso mínimo de elaboración permite conservar una gran cantidad de antioxidantes, vitaminas y polifenoles que ayudan a proteger las fibras de colágeno y elastina presentes en la piel.

El té blanco destaca como una opción poco conocida, pero con propiedades superiores para el cuidado de la dermis (Foto: Pexels)

Según destacó la revista Vogue en un análisis sobre las infusiones más beneficiosas para el cuidado cutáneo, una taza de té blanco concentra una enorme cantidad de compuestos antioxidantes capaces de combatir el daño provocado por los radicales libres, una de las principales causas del envejecimiento prematuro. Además, algunos expertos sostienen que esta variedad puede conservar hasta tres veces más antioxidantes que otras infusiones tradicionales.

Con el paso de los años, la producción natural de colágeno disminuye de manera progresiva. Diversas investigaciones estiman que a partir de los 25 años comienza una reducción gradual que se acelera durante la madurez. En ese escenario, el té blanco puede convertirse en un complemento interesante para:

Proteger las fibras de colágeno existentes.

Reducir el daño celular causado por el estrés oxidativo.

Favorecer una piel más luminosa.

Ayudar a prevenir la aparición de líneas de expresión.

Combatir los efectos del envejecimiento prematuro.

Si bien no reemplaza tratamientos médicos ni cosméticos, sí puede formar parte de una estrategia integral para el cuidado de la piel.

Los beneficios del té blanco

Otras bebidas que ayudan al cuidado de la piel

Además del té blanco, existen otras bebidas que aportan compuestos beneficiosos para el organismo. Entre ellas se encuentran:

Té verde

Es una de las bebidas más estudiadas por la ciencia debido a su elevado contenido de catequinas, antioxidantes asociados a la protección celular.

Té negro

Elaborado a partir de hojas completamente fermentadas, aporta flavonoides y otros compuestos que ayudan a combatir el estrés oxidativo.

Té rojo

También conocido como pu-erh, contiene sustancias antioxidantes y suele ser elegido por sus posibles beneficios digestivos y metabólicos.

¿Qué alimentos ayudan a producir colágeno?

Los especialistas coinciden en que ninguna infusión puede sustituir una alimentación equilibrada. Para favorecer la producción natural de colágeno, resulta importante incorporar alimentos ricos en proteínas y nutrientes esenciales. Entre los más recomendados se encuentran:

Pescados como sardinas, atún y salmón.

Carnes magras.

Huevos.

Frutas cítricas ricas en vitamina C.

Frutos secos.

Caldos elaborados con huesos y tejidos conectivos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA