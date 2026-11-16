Todd Engel pasa la mano por la mesa del comedor, empujada contra una pared para ayudarlo a orientarse en su casa de Maryland. En un buen día puede distinguir una sombra de la oscuridad.

Engel, de 63 años, es legalmente ciego. Ya no puede manejar y tuvo que dejar el trabajo que amaba operando maquinaria pesada. La mayor parte de los días se queda en casa.

Cuatro meses después de empezar a tomar Ozempic para tratar su diabetes, se despertó una mañana sin poder ver con su ojo derecho. Su oftalmólogo le dijo que el daño era permanente, pero no pudo explicar qué lo causó. Nadie sugirió que Ozempic pudiera estar involucrado, por lo que Engel siguió tomando el fármaco GLP-1.

Meses después perdió la visión en su otro ojo.

«Si alguien me hubiera dicho que había una posibilidad de que esto pasara, simplemente no habría habido forma de que jamás hubiera tomado ese medicamento», dijo Engel.

Cuatro meses después de empezar a tomar Ozempic para tratar su diabetes, se despertó una mañana sin poder ver con su ojo derecho; meses después, perdió la visión de su ojo izquierdo

Engel se encuentra ahora entre miles de pacientes que demandan a Novo Nordisk y a Eli Lilly al alegar que no se les advirtió adecuadamente sobre los riesgos de sus medicamentos GLP-1.

Para millones de pacientes, estos fármacos han sido seguros y eficaces al brindar importantes beneficios de salud para aquellos que luchan contra la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas y más. Pero a medida que muchos millones de personas toman los medicamentos, algunos problemas poco comunes están saliendo a la luz.

La mayoría de los casos parecen involucrar lesiones gastrointestinales graves, pero la lista de complicaciones potenciales bajo escrutinio está creciendo. Si Ozempic causó la ceguera de Engel sigue siendo motivo de disputa. Y las empresas han sostenido que sus productos son seguros.

«Reconocemos que la pérdida de visión puede tener un impacto profundo en los pacientes y sus familias», dijo la portavoz de Novo Nordisk Liz Skrbkova en un comunicado. «La seguridad del paciente es una prioridad máxima para Novo y tomamos con seriedad todos los informes de eventos adversos».

Skrbkova dijo que la semaglutida —el GLP-1 utilizado en los medicamentos de Novo Nordisk Ozempic y Wegovy— tiene un «perfil de seguridad bien establecido» y que las demandas presentadas contra Novo Nordisk «carecen de fundamento».

A medida que muchos millones de personas toman los medicamentos, algunos problemas poco comunes están saliendo a la luz Magnific

Eli Lilly dijo en un comunicado que monitorea, evalúa y reporta información de seguridad para todos sus medicamentos a la Administración de Alimentos y Medicamentos. «Como parte de nuestro proceso de revisión de seguridad de rutina, tenemos conversaciones continuas con los reguladores sobre temas potenciales de seguridad y continuaremos revisando datos, incluidos cualquier dato sobre problemas oftálmicos o [gastrointestinales]».

Pero a medida que las demandas avanzan por los tribunales, ponen una pregunta difícil en el centro de la revolución de los GLP-1: cuando millones de personas toman medicamentos relativamente nuevos, ¿cuánta evidencia de un riesgo raro pero devastador es suficiente para exigir una advertencia?

Esto es lo que la última investigación nos dice sobre los riesgos potenciales de los fármacos GLP-1 y lo que sigue siendo desconocido.

Gastrointestinales y digestivos

Ozempic y Wegovy de Novo contienen semaglutida, versiones sintéticas de los GLP-1 que nuestros cuerpos producen de forma natural y que regulan el azúcar en sangre y generan saciedad. Mounjaro y Zepbound de Lilly contienen tirzepatida, que apunta al GLP-1 y al GIP, otra vía hormonal involucrada en la digestión. Está emergiendo una generación aún más nueva de medicamentos, incluidos pastillas y fármacos que apuntan a tres vías hormonales a la vez.

Los efectos gastrointestinales estuvieron entre las primeras y más comunes complicaciones graves reportadas cuando los medicamentos aumentaron por primera vez en popularidad. A medida que se han acumulado mejores datos, algunas de las primeras señales más aterradoras se han fortalecido, mientras que otras se han debilitado.

Las etiquetas de la FDA, según la marca específica, ya contienen una lista sustancial de posibles efectos secundarios, pero la mayoría son menores y temporales: náuseas, diarrea, eructos, gases, estreñimiento, dolor abdominal e indigestión.

Los efectos gastrointestinales estuvieron entre las primeras y más comunes complicaciones graves reportadas cuando los medicamentos aumentaron por primera vez en popularidad Getty Images

Pero los poderosos efectos de los medicamentos en la digestión y la motilidad intestinal también han planteado preocupaciones sobre un número menor de complicaciones graves.

Las principales incluyen problemas del tracto digestivo y problemas de vesícula biliar y páncreas

Problemas del tracto digestivo

La gastroparesia, en la que el estómago se vacía de manera anormalmente lenta, se ha relacionado con los fármacos GLP-1 y una revisión de agosto identificó 13 casos publicados, la mayoría con semaglutida, pero los investigadores dijeron que se necesitan estudios más grandes para determinar con qué frecuencia ocurre y si los medicamentos son los responsables. La obstrucción intestinal también encendió alarmas tempranas, pero un gran análisis no encontró un riesgo general aumentado.

Problemas de vesícula biliar y páncreas

Los cálculos biliares son uno de los riesgos más claros, con una revisión de 55 ensayos que involucraron a 106.395 personas y que encontró un aumento del 46%, aunque el riesgo absoluto fue pequeño. La pancreatitis permanece en las etiquetas de advertencia de EE. UU., pero los ensayos no han establecido un riesgo aumentado claro.

Reproductivos

Mucha de la atención temprana sobre los GLP-1 y su posible efecto en el sistema reproductivo rodeó a los «bebés de Ozempic». Varias mujeres informaron que quedaron embarazadas después de tomar los medicamentos, pero varios estudios han tratado de entender si el fenómeno tiene una base biológica que impacta la fertilidad o si las personas simplemente se sentían más sanas y tenían más relaciones sexuales.

Cambios menstruales

Los informes de sangrado inesperado y cambios en los ciclos menstruales han acompañado el aumento de los fármacos GLP-1. Un estudio de julio en la revista Obstetrics & Gynecology que analizó los informes de eventos adversos de la FDA encontró informes desproporcionados de sangrado abundante o entre períodos, coágulos menstruales, períodos infrecuentes y ciclos sin ovulación entre los usuarios de semaglutida.

Los informes de sangrado inesperado y cambios en los ciclos menstruales han acompañado el aumento de los fármacos GLP-1

La tirzepatida también mostró señales de algunos problemas de sangrado. Para las mujeres con síndrome de ovario metabólico poliendocrino o PMOS —una condición que puede causar períodos irregulares, niveles excesivos de andrógenos y problemas de fertilidad—, sin embargo, otro estudio de julio sobre 96 mujeres encontró que después de seis meses de semaglutida más de la mitad de las participantes que no habían estado ovulando comenzaron a ovular.

Deseo sexual

Un artículo de enero en la revista Sexual Medicine Reviews encontró evidencia humana mixta: algunos pacientes informan una libido disminuida, disfunción eréctil y dificultad con el orgasmo, mientras que otros informan un deseo o función sexual mejorados. Pero los investigadores dijeron que la causa no está clara. Podría deberse a los medicamentos o a la pérdida de peso, una mejor salud o una imagen corporal mejorada.

Nutricionales y físicos

Los médicos han expresado repetidamente su preocupación sobre si algunos usuarios de GLP-1 están obteniendo suficientes nutrientes esenciales, en particular aquellos que pierden peso rápidamente o comen sustancialmente menos. Algunos investigadores advierten que los pacientes más vulnerables podrían correr el riesgo de desnutrición.

Deficiencias nutricionales

Una revisión de estudios de 2025 que examina el problema encontró seis artículos que describían a usuarios de GLP-1 que informaban deficiencias nutricionales, incluidas la falta de vitamina D, hierro y calcio.

Un estudio de julio publicado por investigadores de la Universidad de Pensilvania encontró que entre 12.000 adultos con diabetes tipo 2 tomar fármacos GLP-1 se asoció con un mayor riesgo de pérdida de cabello en comparación con otros medicamentos para la diabetes, aunque indicó que el riesgo sigue siendo bajo. (La etiqueta de Zepbound enumera la caída del cabello como una posibilidad).

Osteoporosis y fracturas por fragilidad

Un estudio preliminar presentado en una reunión ortopédica vinculó el uso de GLP-1 a un mayor riesgo de osteoporosis, mientras que un estudio separado este año, de más de 46.000 adultos mayores con diabetes, encontró que aquellos que tomaron GLP-1 tenían un riesgo un 11% mayor de fracturas por fragilidad en comparación con aquellos con otros medicamentos para la diabetes.

John Gabriel Horneff, profesor asociado de cirugía ortopédica clínica en la Universidad de Pensilvania y autor del estudio sobre osteoporosis, dijo que los investigadores no están seguros de por qué ambos están conectados, pero sugirió que algunos pacientes podrían no estar recibiendo suficiente nutrición después de comenzar con los GLP-1.

«Los pacientes piensan en esto como un medicamento para perder peso, pero no solo impacta el tejido adiposo», dijo Horneff. «Impacta la masa muscular y ciertamente el hueso... también».

Cáncer

Tanto para la semaglutida como para la tirzepatida, las cajas de los medicamentos contienen una advertencia destacada sobre los tumores de células C de la tiroides. La advertencia proviene de estudios en ratas y ratones en los que los medicamentos causaron estos tumores.

Hasta ahora los datos en humanos han sido más tranquilizadores. Un análisis en Annals of Internal Medicine en diciembre de 2025 de 48 ensayos aleatorizados controlados con placebo que involucraron a 94.245 personas encontró que los fármacos GLP-1 probablemente tienen poco o ningún efecto sobre el riesgo de cáncer de tiroides, páncreas, mama o riñón.

De hecho, algunos científicos creen que los GLP-1 podrían ayudar a los pacientes con cáncer. Unos pocos estudios observacionales han sugerido tasas más bajas de cánceres relacionados con la obesidad, pero es demasiado pronto para saber si los medicamentos son protectores. Los ensayos clínicos también están en curso para ver si los GLP-1 pueden frenar el crecimiento del cáncer.

Psiquiátricos y conductuales

En internet los usuarios de GLP-1 describen reacciones como anhedonia —una extraña sensación de que la vida se ha vuelto «más o menos»—, ansiedad, irritabilidad y cambios drásticos en el estado de ánimo. Pero la ciencia sobre la salud mental y los efectos conductuales sigue siendo escasa.

Ansiedad o depresión

Expertos en salud mental y otros médicos dicen que no hay suficientes datos sobre cómo los GLP-1 afectan a los trastornos alimentarios y afecciones como la ansiedad o la depresión, aunque algunos han recomendado precaución. Un estudio publicado en The Lancet Psychiatry en abril hizo un seguimiento de unas 95.500 personas con diabetes u obesidad que también tenían depresión o ansiedad. Aquellos que tomaban semaglutida tenían un menor riesgo de empeoramiento de la depresión y la ansiedad, el trastorno por consumo de sustancias y las autolesiones. Pero el estudio fue observacional, lo que significa que pudo mostrar una asociación.

Trastornos alimentarios

Los GLP-1 han ayudado a algunos pacientes a interrumpir patrones de alimentación desordenada, mientras que otros pacientes han visto regresar los trastornos alimentarios después de tomar medicamentos para la pérdida de peso, dijo Elizabeth Wassenaar, directora médica regional en Eating Recovery Center y Pathlight Mood & Anxiety Center.

«Hay muchas incógnitas», sostuvo Wassenaar.

La Agencia Europea de Medicamentos dijo en 2023 que estaba revisando datos sobre el riesgo de autolesión y pensamientos suicidas para personas que toman GLP-1. Wassenaar dijo que también ha escuchado informes de pacientes cuyos estados de ánimo empeoraron después de tomar GLP-1, pero enfatizó que esta evidencia también es anecdótica. Recomendó que los pacientes que toman GLP-1 discutan su salud mental y cualquier historial de trastornos alimentarios con sus prescriptores.

«Solo necesitamos asegurarnos realmente de que estamos proporcionando una buena evaluación de salud mental y apoyo de salud mental para las personas a las que se les recetan estos medicamentos», dijo.

Ojos

No hay evidencia de un problema amplio de seguridad ocular con el uso de GLP-1, un contrapunto a los problemas raros pero graves como el de Engel. Un estudio de 2026 que involucró a 5,5 millones de personas encontró que el uso de los medicamentos se asoció con una menor incidencia de degeneración macular. Si bien la falta de evidencia no puede probar que los medicamentos sean protectores, agrega otra capa de complejidad a cómo las personas deben pensar sobre ellos.

Retinopatía diabética

Un ensayo temprano de semaglutida planteó preocupaciones de que la retinopatía (en la que la diabetes puede dañar los pequeños vasos sanguíneos en la retina, lo que potencialmente causa sangrado, hinchazón y pérdida de visión) podría empeorar en algunos pacientes. Pero una revisión de JAMA Ophthalmology de 2025 de 78 ensayos no encontró un riesgo general aumentado de retinopatía diabética. Esto se enumera como un riesgo en las etiquetas de semaglutida.

NOIA-NA

A menudo llamado «Infarto ocular», la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al nervio óptico, lo que causa una pérdida repentina de visión. El mismo artículo de oftalmología de JAMA encontró que los usuarios de semaglutida tenían mayores probabilidades de NAION, aunque los investigadores advirtieron que los casos eran tan raros que no tenían los números para una conclusión definitiva.

Pero un estudio más nuevo en marzo de 102.361 veteranos de EE. UU. fue más alarmante al encontrar que los usuarios de semaglutida tenían aproximadamente el doble de riesgo de NAION que los pacientes que comenzaban con otro medicamento común para la diabetes.

Un estudio de abril de más de 90.000 participantes en ensayos clínicos para los productos de GLP-1 de Novo Nordisk no encontró asociación entre los medicamentos y la NAION, dijo Skrbkova, la portavoz de Novo Nordisk.

La semana pasada, después de más de un año de estudiar el problema, la FDA ordenó a los fabricantes de GLP-1 que incluyeran una nueva etiqueta de seguridad advirtiendo de un riesgo potencialmente mayor de NAION. Los reguladores europeos concluyeron el año pasado que la evidencia era suficiente para establecer una relación causal entre la semaglutida y la NAION, clasificándola como un efecto «muy raro» y ordenando a los pacientes que dejaran de tomar el medicamento si se confirmaba la afección. Canadá, Gran Bretaña y Australia habían agregado previamente sus propias advertencias.

Jonathan Orent de Motley Rice, el abogado de Engel y codirector legal en el litigio relacionado con la NAION, dijo que la demora de la FDA dejó a los pacientes sin información crítica.

«Esto no es solo un efecto secundario, ¿verdad? Esto es una catástrofe que altera la vida», dijo.

El miércoles calificó la advertencia de la FDA como «un paso adelante importante para la seguridad del paciente».

Mientras tanto, los días de Engel ahora están organizados en torno a contar pasos, escuchar puntos de referencia y depender de otros para que lo lleven a lugares a los que alguna vez condujo él mismo. En el bar mitzvá de su nieto de 13 años se sentó en la primera fila, a menos de 15 pies de distancia. Las lágrimas corrían por su rostro: podía oír pero no ver a su nieto.

«Me despierto en la oscuridad», dijo, «y me voy a dormir en la oscuridad».