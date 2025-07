De cuánto es la multa que tendrán que pagar los turistas que vandalizaron el dique de Potrerillos

La Justicia provincial de Mendoza inició una investigación de oficio contra un grupo de turistas por realizar pintadas con aerosol en las formaciones rocosas del Dique Potrerillos. El hecho se conoció a través de un video difundido en redes sociales, lo que derivó en la apertura de una causa por una presunta contravención a la normativa ambiental.

¿Cuál es la multa para los turistas que pintaron el Dique Potrerillos?

La jueza a cargo de la causa, Viviana Fernández, aplicará el artículo 138 del Código Contravencional de la provincia, que sanciona la “degradación ambiental no autorizada”. Este artículo prevé una multa que oscila entre 5.000 y 50.000 Unidades Fiscales (UF). Con el valor actual de la UF en 420 pesos, la sanción económica se ubica en un rango de $2.100.000 a un máximo de $21.000.000.

Los agresores al momento de ser descubiertos por un conductor

El monto final dependerá de la evaluación que haga la Justicia sobre la gravedad de la transgresión. Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Mendoza aclararon que se trata de una falta o contravención y no de un delito penal. El Código Contravencional provincial contempla otras penalidades para este tipo de faltas. La normativa faculta al juez a imponer hasta 10 días de arresto para los infractores.

El artículo establece como una obligación de conducta la realización de cursos sobre temática ambiental. Estos cursos están a cargo de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial o el organismo que la reemplace en el futuro. La ley también permite ordenar la suspensión, paralización, clausura o destrucción de la acción infractora, aunque en este caso se enfoca en la reparación del daño causado al patrimonio natural.

¿Cómo continúa la causa en la Justicia provincial?

La jueza contravencional Viviana Fernández abrió una causa de oficio el martes por la tarde, luego de que el caso tomara una amplia repercusión pública. Aunque los turistas aún no fueron identificados formalmente, sus rostros quedaron registrados en el video que circula en redes sociales, lo que facilita la tarea de los investigadores.

“Se toman las medidas correspondientes a fin de esclarecer el hecho”, indicaron fuentes judiciales. La causa pasará en los próximos días a los Juzgados Contravencionales de Luján de Cuyo, departamento donde se encuentra el dique.

Las formaciones rocosas del dique mendocino fueron dañadas con aerosol

¿Cómo fue la pintada y quién los descubrió?

El incidente se conoció a través de un video filmado desde un vehículo. En las imágenes se observa a un hombre y dos mujeres, todos adultos mayores, al costado de una formación rocosa. En una de las piedras se lee la inscripción “Gui, Mari, Muni 2025” en aerosol de color verde.

La persona que filma los increpa directamente: “Claro, viejo, no se hace eso. ¿O qué, me vas a agredir encima? Te estoy filmando”. El turista, visiblemente sorprendido, se acerca a la ventanilla del auto mientras una de las mujeres intenta disculparse. “Es la naturaleza, viejo, no se raya la naturaleza”, insiste el autor del video.

"Gui, Mari, Muni 2025" fue la inscripción que dejaron en las piedras

Ante la justificación de los turistas, que afirman “no lo sabíamos”, la respuesta del hombre que filma es contundente y cargada de insultos. “¿Qué no sabías, cul*ado? ¿Qué no sabías?”, replica, antes de advertirles: “Te voy a escrachar en todos lados, viejo”. La escena finaliza con los turistas que se retiran del lugar mientras continúan los reproches.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.