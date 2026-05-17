Incendio en un edificio en Palermo: humo y vecinos evacuados en la terraza

Un amplio operativo tuvo lugar este domingo por la mañana en el barrio porteño de Palermo, en donde se incendió un edificio ubicado en la esquina de Salguero y Cabrera. Producto del fuego que se originó por un desperfecto eléctrico en la planta baja, el humo comenzó a subir por los departamentos y los vecinos tuvieron que ser evacuados a la terraza.

Las imágenes mostraron humo en la planta baja del edificio, localizado en el número 1209. Convocados por el llamado de asistencia de los vecinos, personal de Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabajaron en el lugar.

Muchos vecinos, incluso, salieron a los balcones de sus departamentos para poder respirar aire fresco y evitar la inhalación de gases tóxicos.

El incendio en un edificio de Palermo

Según pudo saber LA NACION por fuentes del sistema de salud, no se registraron víctimas ni heridos. El desperfecto que causó el fuego habría sido causado por una falla eléctrica que todavía está siendo investigada, indicaron en LN+. En tanto, al tratarse de un edificio completamente eléctrico, el servicio permanecerá cortado y no se sabe con exactitud cuándo podrá ser restablecido.

“Las familias fueron llevadas hasta la terraza para que puedan respirar aire fresco”, detalló Matías Gentile, jefe de Bomberos de la Ciudad, en diálogo con LN+ y explicó: “Las personas están bien, pero se les aconsejó que vayan ala terraza o salgan a sus balcones para que respiren aire limpio y no el que está contaminado por la combustión del fuego".

El efectivo añadió que el fuego fue finalmente contenido poco antes de las 12 de este domingo y que lograron que no se extienda más allá de la planta baja del edificio. “Solamente se esparció el humo, que es lo que más afectó a los vecinos. Ahora les recomendamos que mantengan abiertas las puertas y ventanas de sus casas así pueden ventilar”, expresó Gentile.

Incendios en la Ciudad

Durante la madrugada de este viernes se incendió el primer piso del hotel Tren Mixto, ubicado en la calle Lima 1717, en el barrio porteño de Constitución. El SAME informó que hubo 20 evacuados y ocho personas asistidas, pero no se registraron víctimas fatales.

Según las autoridades presentes en el lugar, el foco del incendio estuvo en el primer piso del edificio, aunque aún no dilucidaron cuál fue su origen. El evento se prolongó por una hora, tiempo durante el cuál se mantuvo interrumpido el tránsito en esa zona. Finalmente, el personal de Bomberos pudo contener las llamas pasadas las tres de la madrugada.

Incendio en el hotel Tren Mixto

Por otro lado, el pasado lunes, una mujer de 92 años murió durante un incendio en un departamento ubicado en Recoleta. El hecho ocurrió en el octavo piso de un edificio situado en Juncal al 2800, entre Austria y Sánchez de Bustamante.

Fuentes policiales porteñas precisaron a LA NACION que el fuego se originó en la cocina del departamento y que un grupo de vecinos extinguió las llamas antes de la llegada de los bomberos. Al ingresar, hallaron a la víctima inconsciente. Su deceso fue confirmado por el SAME.

Además, el servicio de salud informó que asistió en el lugar a cuatro personas: tres mujeres de 41, 31 y 27 años, y un hombre de 64. Tras el incidente, se solicitó la intervención de la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones de los Bomberos de la Ciudad para determinar las causas que provocaron el siniestro.