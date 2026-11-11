De la vigilia de los jóvenes a Luján: los argentinos hacen un viaje récord para llegar a ver al papa en la última misa que celebrará en el país

El ambiente del colectivo es de pura alegría por lo que se acaba de vivir. Las palabras del papa León XIV en la vigilia de los jóvenes todavía resuenan entre los presentes: “Vayan a sus ciudades y pueblos, a cada rincón y periferia. Que quienes se sienten lejos de Dios descubran, a través de ustedes, que Cristo los está buscando”.

Son varios los jóvenes que estuvieron presentes en la vigilia del martes por la noche y que, una vez finalizado el encuentro, partieron hacia Luján para acompañar al Papa en el último acto multitudinario de su visita a la Argentina.

El sueño podría ser una excusa suficiente para guardar silencio durante el trayecto, pero la emoción por lo vivido impulsa a compartir la experiencia y expandir esa alegría. “Me hizo recordar mucho a la Jornada Mundial de la Juventud que viví en Polonia. Si uno viaja a Roma o a esos eventos, hace lo posible por ver al Papa, y ahora que está en la Argentina, ¿cómo no vamos a ir a verlo?”, contó a LA NACION Isabel Thibaud, de 31 años, vecina de Beccar, que estuvo en la vigilia e hizo un viaje récord para llegar a Luján.

Peregrinos aguardan la llegada del Papa sobre la avenida principal de Luján, junto a imágenes religiosas, banderas argentinas y estandartes papales Santiago Filipuzzi

“El Papa quiere venir a visitar a la patrona de la Argentina y acompañarlo en eso es muy simbólico”, compartió Inés, de 33 años, mientras intenta recuperar algo de sueño en su bolsa de dormir sobre el pasto. Estuvo en la vigilia desde el mediodía del martes, viajó a Luján durante la noche en un colectivo que la dejó a ocho kilómetros del acceso a la misa y ahora espera el gran evento.

Los jóvenes no son los únicos que viajaron a Luján. Inés Risso, de 65 años, llegó desde Rosario para ver al Papa. Y aunque el martes pensaba regresar a su ciudad, confesó que le agarró la “papamanía” y decidió quedarse. “No quería perderme de ver al Papa en Luján, así que averigüé cómo llegar y me vine también acá”.

Fieles esperan el paso de León XIV frente a la Basílica de Luján y aprovechan la larga vigilia para retratar el momento con sus teléfonos Santiago Filipuzzi

Una espera expectante

Las personas no dejan de llegar. Los accesos a Luján comienzan a convertirse en un embudo y la gente vive una nueva vigilia a la espera del Santo Padre en un lugar muy simbólico para los argentinos: la ciudad donde la Virgen de Luján, patrona del país, quiso quedarse.

Entre bolsas de dormir, mates y camperas, miles de fieles esperan a León XIV, un Papa que conquistó los corazones de esta tierra y al que muchos decidieron acompañar. “Queríamos ver al Papa, escuchar su mensaje, estar en la misa”, explicó un grupo que viajó desde Gualeguaychú. Salieron a las 23 del martes en un colectivo con 58 personas, aunque aclararon que los peregrinos “vienen de todas las parroquias”.

Miles de personas pasaron la noche y la madrugada junto al vallado dispuesto en Luján para participar de la misa de León XIV en el cierre de su visita al país Soledad Aznarez

La costa atlántica también dijo presente. Un grupo de Mar del Plata contó a LA NACION que partió a las 17 del martes y llegó a las 2 de la madrugada a Luján. ¿Qué los motivó a recorrer tantos kilómetros? “Mi hija y mi nieta. Ellas me dijeron: ‘Es importante. No sé cuándo vamos a volver a ver a un Papa’”.

En un viaje marcado por rezos, cantos y pocas horas de sueño, eso explican los que llegaron también un colectivo desde Villa Gesell. “La presencia de nuestro pastor nos motivó a venir. No queríamos perdérnoslo”, contó una de las mujeres del contingente, que arribó a las 3.30 y espera al Santo Padre compartiendo mate y charla con otros peregrinos.

Muchos fieles aprovecharon las primeras horas de la mañana para recuperar algo de descanso en los espacios verdes cercanos al predio donde León XIV celebró la misa en Luján Soledad Aznarez

“Acá está lleno de jóvenes que vinieron directo desde la vigilia”, dijo emocionada otra de las mujeres del grupo. Y agregó: “Yo soy grande y pienso: este es el relevo. Ves a la gente joven y decís: este es el futuro”.