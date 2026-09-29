De un proyecto escolar a finalista del Earthshot: la plataforma argentina que detecta incendios en tiempo real y busca ganar el premio creado por el príncipe Guillermo

Franco Rodríguez Viau tenía 16 años cuando vio de cerca cómo el fuego arrasaba las casas de unos amigos de su familia en Córdoba. Fue en 2020, uno de los peores años para la provincia, cuando los incendios consumieron más de 300.000 hectáreas.

En plena pandemia, y motivado por un proyecto escolar, se propuso junto con sus compañeros de la ORT, Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak, encontrar una manera de enfrentar ese problema. Así nació Satellites on Fire.

Seis años después, la plataforma monitorea 92 millones de hectáreas en 21 países y cuenta con más de 70.000 usuarios. El 18 de septiembre fue anunciada como una de las 15 finalistas del Premio Earthshot 2026, en la categoría “Limpiar nuestro aire”.

Antes de comenzar el proyecto, los jóvenes hablaron con cientos de bomberos, brigadistas, guardaparques y especialistas para comprender cuáles eran las necesidades más urgentes y menos cubiertas. La respuesta fue clara: lo más importante para evitar pérdidas es detectar el fuego a tiempo. “No podés luchar contra un fuego si no sabés cómo comenzó, por eso la detección temprana es clave para salvar vidas y proteger nuestro medioambiente”, resumió Rodríguez Viau, CEO de la empresa, en diálogo con Earthshot.

El sistema utiliza imágenes térmicas satelitales, con una frecuencia de actualización de pocos minutos, además de cámaras instaladas en terreno, datos meteorológicos e imágenes de drones para alimentar un modelo propio de inteligencia artificial. Mediante la detección temprana de focos de calor y el seguimiento de su propagación, la plataforma envía alertas en tiempo real por WhatsApp, SMS y correo electrónico cuando los incendios todavía son controlables.

Satellites on Fire utiliza imágenes satelitales e inteligencia artificial para detectar focos de calor 35 minutos antes que la NASA Satellites on Fire

En promedio, la plataforma detecta los focos 35 minutos antes que el sistema de la NASA. Por ejemplo, en un parque nacional argentino emitió una alerta a los 17 minutos de iniciado un fuego, mientras que la NASA tardó dos horas en registrarlo. Durante 2025 colaboró en la detección y seguimiento de más de 2000 incendios forestales.

Para Satellites on Fire, la clave está en el software. No requiere hardware especializado ni tecnología compleja: el sistema combina imágenes térmicas satelitales y de cámaras existentes, datos meteorológicos y del terreno local, y modelos de propagación de incendios.

Ese software se adapta a las condiciones climáticas, al terreno, a la vegetación y a la capacidad de respuesta de cada región, y se vale de datos públicos y cámaras locales ya instaladas. “La mayoría de las organizaciones sigue enterándose de un incendio primero a través de una llamada telefónica. Pero en las zonas remotas, muchas veces no hay nadie cerca que pueda hacer esa llamada durante horas, por lo que los incendios se propagan”, explicó Rodríguez Viau.

Un año después de su creación, el proyecto fue declarado de Interés Científico y Tecnológico por la Legislatura porteña y ganó el Concurso Nacional de Innovaciones 2021 y el Impact Apps de Open Space. En 2023 recibió el Premio Integral Empresas de “Acciones Positivas”.

El proyecto, que comenzó con tres clientes en la Argentina, se expandió a más de 40 organizaciones en todo el mundo. El Consejo Nacional de Bomberos de la Argentina lo adoptó formalmente en 70 de sus estaciones. Desde junio de 2026, Allianz Seguros España lo utiliza para monitorear todo el territorio español y envió notificaciones a más de 1,2 millones de personas durante los incendios de los últimos meses.

Chubut, Cholila. Incendios forestales en la patagonia.

Satellites on Fire es además la primera empresa en incorporarse al Early Adopter Program de Google FireSat, la primera constelación de satélites en órbita baja diseñada específicamente para la detección y el monitoreo de incendios forestales. FireSat forma parte de la Earth Fire Alliance y, en esta primera etapa, conecta a expertos y agencias globales que participan activamente en la mejora de los datos satelitales que aporta el sistema.

La empresa recaudó US$3,6 millones de inversores como el MIT, Naciones Unidas, Tim Draper y Techstars. Su objetivo para 2030 es monitorear 446 millones de hectáreas, reducir el tiempo de detección a 20 minutos y desembarcar en América del Norte, Brasil y más países de Europa.

El Premio Earthshot fue creado en 2020 por el príncipe Guillermo de Gales y la Royal Foundation. Su primera edición se realizó en 2021. Desde entonces, esta es la primera vez que una propuesta argentina alcanza la etapa final.

Por haber sido seleccionada como finalista, la iniciativa ya participa del programa de acompañamiento de Earthshot y, en caso de ganar, recibiría un millón de libras —unos US$1,3 millones—. Los ganadores se anunciarán oficialmente el próximo 17 de noviembre de 2026, en una gala que se realizará en Mumbai, India.

Para el equipo, sin embargo, el premio ya llegó: “El verdadero éxito no es escalar una startup, sino construir algo que sirva, que inspire y que cuide lo que más importa”, escribió Franco Rodríguez Viau, CEO de Satellites on Fire, en sus redes sociales.