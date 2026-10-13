De un vaso descartable a una bota: los inesperados residuos humanos hallados a miles de metros bajo el Mar Argentino

La expedición científica que en 2025 permitió observar en vivo criaturas hasta entonces desconocidas en las profundidades del Mar Argentino también dejó al descubierto una realidad menos fascinante: la presencia de basura en lugares aparentemente alejados de cualquier actividad humana.

Bolsas de plástico, envoltorios de alimentos, sogas, restos de elementos de pesca y hasta una bota de goma fueron encontrados a miles de metros bajo la superficie, frente a las costas de Mar del Plata. Ahora, un estudio realizado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y otras instituciones permitió reconstruir qué residuos aparecieron, dónde se concentraron y cómo interactúan con los organismos que habitan estos ecosistemas.

Uno de los envoltorios plásticos encontrados Instagram

El trabajo, publicado en la revista científica PLOS One, identificó 29 objetos de origen humano durante diez de las 17 inmersiones analizadas. De ellos, 27 eran de plástico y dos de goma. Los hallazgos se produjeron entre los 1120 y los 3814 metros de profundidad, una distancia vertical equivalente a más de diez edificios de 100 pisos colocados uno encima de otro.

Entre los objetos más llamativos se encontraron un envoltorio de papel tissue a 3814 metros, una bolsa plástica llena de sedimentos a 3739 metros, un vaso descartable y envases de golosinas atrapados entre rocas a más de 3200 metros. Además, los científicos registraron organismos marinos asociados a siete de los residuos, una evidencia de que estos materiales pueden incorporarse a las interacciones ecológicas del fondo oceánico.

La investigación científica tras la expedición viral

Los resultados surgen de la expedición Talud Continental IV, desarrollada entre julio y agosto de 2025 a bordo del buque oceanográfico Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute. La misión reunió a investigadores argentinos de distintas especialidades con el objetivo de explorar la biodiversidad y las características del cañón submarino de Mar del Plata, una formación geológica situada a unos 250 kilómetros de la costa.

Más residuos plásticos en el cañón Mar del Plata Instagram

Las inmersiones fueron realizadas con el vehículo operado remotamente SuBastian, equipado con cámaras de alta definición 4K, brazos robóticos para recoger muestras y sistemas de medición. Las imágenes se transmitieron por internet y permitieron que miles de personas siguieran en tiempo real la exploración de un ambiente al que prácticamente nadie puede acceder.

La atención pública estuvo concentrada principalmente en la extraordinaria diversidad de animales observados, desde estrellas de mar y crustáceos hasta corales y otras especies adaptadas a condiciones extremas de oscuridad, frío y presión. Sin embargo, las grabaciones también conservaron información sobre otro aspecto del ecosistema: la contaminación.

Para el nuevo estudio, encabezado por Valeria Teso y Diego Urteaga, del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (Gempa), los investigadores revisaron aproximadamente 240 horas de filmaciones correspondientes a 17 inmersiones, realizadas entre los 878 y los 3820 metros de profundidad.

El objetivo fue identificar los residuos de origen humano, clasificarlos según su composición, registrar sus coordenadas y analizar su relación con el relieve submarino y la fauna. Se trata de la primera caracterización sistemática de basura de gran tamaño en las profundidades del cañón de Mar del Plata.

Qué encontraron

El plástico representó aproximadamente el 93% de los objetos registrados. Entre los residuos aparecieron bolsas, envoltorios de alimentos, fragmentos de materiales desconocidos, cuerdas, filamentos de nailon y otros elementos asociados con la actividad pesquera. Los dos objetos restantes eran de goma.

La bota de fabricación argentina Instagram

Los investigadores clasificaron los 29 residuos según la forma en que se encontraban: diez estaban enterrados parcialmente o deteriorados, otros diez descansaban sobre el fondo marino, cuatro correspondían a elementos de pesca, tres habían quedado atrapados entre rocas y dos flotaban cerca del lecho oceánico.

La distribución tampoco fue uniforme. En lugar de aparecer dispersos de manera homogénea, los residuos se concentraron en determinados sectores del cañón, especialmente en sus paredes y en algunas zonas del valle submarino.

El plástico representó el 93% de los objetos identificados durante la exploración del cañón submarino de Mar del Plata Alessia Maccioni

Uno de los principales agrupamientos se registró en el sector superior, donde se identificaron diez objetos. En otra región, alrededor de los 3200 metros de profundidad, aparecieron cinco residuos concentrados cerca de la unión de un valle secundario con el cañón principal. Entre ellos había un vaso plástico, una bolsa y un envoltorio de comida retenidos entre grandes rocas.

Más abajo, cerca de los 3700 metros, los científicos documentaron otra acumulación de cinco objetos, incluidos materiales parcialmente enterrados y una bolsa llena de sedimentos. El residuo más profundo fue un envoltorio de papel tissue localizado a 3814 metros.

La recolección de una bolsa plástica Instagram

El estudio también describe una bota de goma fabricada en la Argentina, encontrada a 2598 metros, y un envoltorio de alimentos de origen asiático. Estos objetos ilustran la diversidad de materiales que pueden llegar hasta lugares remotos, aunque su procedencia comercial no permite determinar por sí sola dónde fueron descartados.

Cómo llega la basura al fondo del océano

Una de las preguntas centrales de la investigación es cómo terminan estos materiales en un ambiente situado a cientos de kilómetros de la costa y a varios miles de metros de profundidad.

El cañón submarino de Mar del Plata es una enorme formación geológica que comienza aproximadamente a 900 metros bajo la superficie y presenta una característica forma de V entre los 1200 y los 3500 metros. Su relieve y las corrientes marinas favorecen el transporte y la acumulación de sedimentos y otros materiales.

La región se encuentra bajo la influencia de la confluencia de las corrientes de Brasil y Malvinas, uno de los sistemas oceanográficos más dinámicos del Atlántico sudoccidental. La interacción entre masas de agua de distintas temperaturas y características genera movimientos complejos que también pueden influir en el desplazamiento de residuos.

A diferencia de otros cañones submarinos del mundo, el de Mar del Plata no está conectado directamente con la plataforma continental. Esta particularidad, sumada a su distancia de la costa, hace menos probable que la basura provenga principalmente de desechos urbanos transportados desde tierra firme.

Los autores consideran que las actividades marítimas, especialmente la pesca, constituyen la fuente más probable de buena parte de los residuos. Entre los mecanismos posibles mencionan la pérdida o el descarte de materiales desde embarcaciones y su posterior desplazamiento hacia sectores profundos, donde pueden quedar retenidos por las características del relieve.

Sin embargo, el estudio no permite identificar qué embarcaciones originaron los objetos ni establecer con certeza el recorrido que siguieron antes de depositarse en el fondo.