Queda menos de un mes para el inicio del verano 2027, el 21 de diciembre, y muchos empiezan a planificar sus vacaciones para esta temporada. Más allá de los conocidos destinos en nuestro país, varios argentinos eligen visitar las playas de Brasil. Así lo demuestra un relevamiento de búsquedas realizado por Google Trends, en el que el nombre de este país limítrofe apareció primero entre las consultas por vacaciones en la Argentina.

Con más de 7.000 km de costa divididos en regiones muy distintas, Brasil cuenta con varias opciones para conocer. Desde piscinas naturales de agua cálida en el nordeste hasta paisajes vírgenes e islas en el sur y sudeste, para muchos es difícil decidir por un solo lugar. Conocé el listado con las playas más buscadas en Google en el último mes.

¿Cuánto cuesta alquilar en las playas más elegidas de Brasil para el verano 2027?

Búzios

Búzios, oficialmente Armação dos Búzios, es un balneario ubicado en una península del estado de Río de Janeiro, famoso por sus más de 20 playas, arquitectura de estilo rústico y movimiento nocturno. Por su configuración peninsular, mezcla playas de aguas calmas y protegidas, como Ferradura, João Fernandes y Azeda, con otras de mar abierto y olas ideales para surf, por ejemplo, Geribá y Brava.

Búzios está ubicado en una península del estado de Río de Janeiro Instagram @lachacra.productions

Más allá de la costa, también cuenta con la Rua das Pedras, una calle que concentra bares, restaurantes y comercios ideales para recorrer en la noche. Al no tener un aeropuerto propio, el acceso habitual es vía Río de Janeiro mediante una combi privada, auto o colectivo en un trayecto terrestre de unas 3 horas.

Maceió

Maceió es la capital del estado de Alagoas, en el nordeste de Brasil, conocida por sus playas de aguas cálidas y cristalinas, arrecifes y piscinas naturales. Se ubica entre el océano Atlántico y la laguna Mundaú, con una temperatura media anual cercana a los 28 °C.

Maceió es conocida por sus playas de aguas cálidas y cristalinas, arrecifes y piscinas naturales Shutterstock - Shutterstock

Entre sus principales playas se encuentran Pajuçara, con salida a las piscinas naturales y una feria de artesanías; Ponta Verde, que cuenta con un paseo arbolado y puntos icónicos como la reposera gigante, y Jatiúca, conocida por su ambiente animado y más local. Para llegar desde la Argentina, se recomienda viajar en avión hasta el Aeropuerto Internacional Zumbi dos Palmares, ubicado a unos 20–26 km del centro.

Natal

Conocida como la “Ciudad del Sol” por su clima tropical, Natal se ubica en la costa atlántica, en la desembocadura del río Potengi. Sus playas más populares son Praia de Ponta Negra y el Morro do Careca, pero también cuenta con las dunas de Genipabu, famosas por los paseos en buggy, y el Fuerte de los Reyes Magos, una fortaleza que data de 1598.

Genipabu, en el estado de Natal, es uno de los puntos de referencia del surf en el norte de Brasil (Fuente: Instagram/@turismo_cabal)

Desde la Argentina, se puede llegar en avión hasta el Aeropuerto Internacional Governador Aluízio Alves, ubicado en São Gonçalo do Amarante, a 40 km de la ciudad. También es posible viajar en auto, pero no se recomienda para estadías cortas, ya que son entre 3 y 4 días de viaje desde Buenos Aires.

Porto de Galinhas

Porto de Galihnas es conocido por sus aguas cristalinas, arena blanca y piscinas naturales Asociación de Hoteles de Porto de Galinhas

Porto de Galinhas está ubicado en el municipio de Ipojuca, en el estado de Pernambuco, al nordeste de Brasil. Esta localidad es famosa por sus aguas cristalinas, arena blanca y piscinas naturales formadas entre arrecifes de coral. Una de sus actividades más populares es el paseo en jangada, una excursión en embarcación tradicional de madera con vela para conocer los arrecifes. Se recomienda visitarla desde septiembre a marzo, ya que es la temporada con menos lluvias y buen clima de playa. Está a unos 50 a 60 km del Aeropuerto Internacional de Recife.

Pipa

Esta pequeña localidad turística del nordeste de Brasil pertenece al municipio de Tibau do Sul en el estado de Río Grande del Norte. Entre sus balnearios más conocidos están la Playa de Amor, llamada así por su forma de corazón vista desde los acantilados, la Playa Céntrica con aguas muy calmas y la Playa de Delfines, donde se puede nadar junto a los delfines que se arriman a la costa.

Una de los balnearios más populares de Pipa es la Playa de Delfines, donde se puede nadar junto a los delfines que se arriman a la costa Shutterstock

También cuenta con el Santuario Ecológico de Pipa, una reserva de flora y fauna con numerosos miradores y senderos. La vía más directa para llegar es volar hasta el Aeropuerto Internacional de Natal y hacer el último tramo por tierra, unos 100 km.

Maragogi

Maragogi es conocido como el “Caribe brasileño” por sus playas de arena blanca Gabriel R Paiva - Shutterstock

Maragogi es un destino costero del estado de Alagoas, en el nordeste de Brasil, conocido como el “Caribe brasileño” por sus playas de arena blanca, aguas turquesas y arrecifes de coral. Cuenta con piscinas naturales ideales para hacer snorkel, y el Camino de Moisés, un banco de arena que emerge mar adentro en la playa de Barra Grande. Desde Buenos Aires, lo más práctico es volar a Recife o Maceió y hacer el último tramo por tierra, en un trayecto de un poco más de dos horas.

Recife

Recife cuenta con el centro histórico y numerosos museos de arte y cultura Shutterstock,Shutterstock - Shutterstock

Recife es la capital del estado de Pernambuco y una de las localidades con el mejor Índice de Desarrollo Humano en Brasil. Está formada por una llanura aluvial, con islas, penínsulas y manglares. Además de sus playas, cuenta con el centro histórico y numerosos museos de arte y cultura. También se pueden realizar recorridos en catamarán por el río Capibaribe para conocer la ciudad desde el agua. El vuelo directo desde la Argentina dura unas cinco horas y en auto, alrededor de tres días.

Salvador de Bahía

Salvador cuenta con playas urbanas, miradores paradisíacos y un casco histórico Belén Grosso

Salvador, la capital del estado de Bahía, es famosa por su arquitectura colonial, cultura afrobrasileña y costa tropical. Es el centro económico del noreste de Brasil, además de ser un puerto exportador, enclave industrial, administrativo y turístico. Entre sus atractivos se encuentran sus clásicas playas urbanas, miradores paradisíacos y su casco histórico con calles de adoquines, grandes plazas, edificios coloridos e iglesias barrocas. Para llegar, cuenta con el Aeropuerto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, ubicado a unos 28 km del centro.