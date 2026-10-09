De WhatsApp a las compras públicas: un municipio del conurbano fue premiado en Seúl por aplicar IA en la gestión pública

Una asistente virtual que responde consultas por WhatsApp, una plataforma de compras públicas impulsada por inteligencia artificial y más de un centenar de trámites que ahora son digitales. Con ese conjunto de herramientas, el municipio bonaerense de Escobar obtuvo uno de los principales reconocimientos entregados esta semana durante la Smart Life Week, una cumbre internacional sobre innovación urbana realizada en la capital de Corea del Sur.

El premio fue otorgado en el marco de los Seoul Smart City Prize, un certamen organizado por el Gobierno Metropolitano de Seúl y la Organización Mundial de Ciudades Inteligentes y Sostenibles (WeGO), que distingue experiencias de innovación tecnológica aplicadas a la gestión pública.

La distinción recayó en la categoría Leadership (Liderazgo) y fue entregada al intendente Ariel Sujarchuk, a quien el jurado reconoció por la transformación digital impulsada en Escobar durante los últimos años.

Según detallaron los organizadores, la evaluación tomó en cuenta distintas iniciativas implementadas por el municipio, entre ellas Flora, una asistente basada en inteligencia artificial generativa que funciona a través de WhatsApp y que acumula más de 500.000 interacciones con vecinos. También se valoró Ethix, una plataforma destinada a contrataciones y compras públicas que incorpora herramientas de IA para distintos procesos administrativos.

Flora es la asistente virtual de la Municipalidad de Escobar que funciona a través de WhatsApp y fue uno de los desarrollos destacados por el jurado del Seoul Smart City Prize Municipio de Escobar

Otro de los aspectos considerados fue la digitalización de más de 100 trámites municipales y los programas de capacitación tecnológica desarrollados por la comuna. De acuerdo con los datos difundidos por el municipio, más de 28.500 personas participaron de iniciativas de alfabetización digital vinculadas a inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

Escobar también destacó que fue uno de los primeros municipios del país en dictar una ordenanza específica para regular el uso de inteligencia artificial dentro de la administración pública.

El reconocimiento fue anunciado durante la apertura de la Smart Life Week, un encuentro que reunió en Seúl a funcionarios, especialistas y representantes de gobiernos locales de distintos países para debatir sobre el uso de nuevas tecnologías en la gestión urbana.

Durante las exposiciones se analizaron aplicaciones vinculadas con movilidad, atención ciudadana, seguridad, automatización de servicios y reducción de la brecha digital. En ese contexto, la experiencia de Escobar fue presentada como uno de los casos seleccionados por el jurado internacional.

Sujarchuk compartió la nómina de finalistas de la categoría con responsables de gobiernos locales de Ciudad de México, Grecia e Indonesia.

“Recibir este premio en Seúl entre líderes de grandes metrópolis del mundo es un orgullo enorme para Escobar”, sostuvo el intendente durante la ceremonia, según se informó a través de un comunicado.

El viaje y la estadía del intendente en Corea del Sur fueron financiados por el Gobierno Metropolitano de Seúl y WeGO, las dos organizaciones responsables de la realización del certamen.