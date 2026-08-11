Dejó de funcionar el descuento de Red SUBE para los usuarios que combinen trenes, subtes y colectivos

A partir de agosto, dejó de funcionar parcialmente el beneficio de la Red SUBE, que otorgaba un 50% de descuento en el segundo boleto al realizar combinaciones entre distintos medios de transporte público.

Los motivos y los alcances de la medida generaron acusaciones cruzadas entre los gobiernos porteño y nacional. Desde el Ministerio de Transporte aseguraron a LA NACION que la Ciudad dejó de subsidiar el descuento que se aplicaba cuando un pasajero combinaba alguna de las siete líneas principales de trenes suburbanos con las líneas A, B, C, D, E y H del subte y/o colectivos de control porteño.

Según explicaron desde el Gobierno nacional, el beneficio de la Red SUBE continúa vigente cuando el segundo medio de transporte pertenece a la órbita nacional. Por ejemplo, si un usuario combina dos medios de transporte de gestión nacional, obtiene el 50% de descuento en el segundo boleto. Lo mismo ocurre si viaja primero en subte y luego combina con un tren o un colectivo de gestión nacional.

Según el Ministerio de Transporte, el descuento dejará de funcionar para los subtes [e]MARTIN ZABALA - XinHua

En cambio, si el pasajero utiliza primero un medio de transporte de la red nacional y luego uno de gestión porteña, pierde el beneficio en ese segundo viaje. Es el caso, por ejemplo, de quienes llegan a la Ciudad en tren y luego toman un colectivo porteño.

Los responsables de Transporte de la Ciudad aseguraron, no obstante, que el esquema de descuentos se mantiene para las combinaciones dentro del territorio porteño: es decir, entre el subte y alguna de las 27 líneas de colectivos que dependen de la Ciudad (4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151).

En esos casos, el primer viaje se abona con la tarifa completa, el segundo tiene un 50% de descuento y, a partir del tercero, la bonificación alcanza el 75%. Para acceder al beneficio, las combinaciones deben realizarse dentro de un período de 120 minutos.

Fuentes de la administración porteña destacaron que, en 2024, el Gobierno nacional dejó de hacerse cargo de los subsidios correspondientes a los servicios de gestión local, por lo que la Ciudad absorbió los costos necesarios para mantener el esquema de la Red SUBE.

A partir de este mes, sin embargo, la Ciudad dejó de subsidiar las combinaciones entre los trenes y los colectivos porteños, explicaron. En cambio, mantendrá el beneficio para las combinaciones que se realicen exclusivamente dentro de la red local.

“La integración tarifaria con los trenes y con las líneas de colectivos provinciales o municipales dejó de aplicarse porque el gobierno nacional dejó de financiar las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones”, explicaron a LA NACION.

Fuentes del sector indicaron que la Ciudad ya no podía afrontar el costo de esas bonificaciones y que, por ese motivo, resolvió mantener el beneficio únicamente para las combinaciones dentro de su propia red de transporte público.

El descuento de la Ciudad sigue vigente para las 27 líneas de colectivo porteñas Enrique García Medina

Aumento en el pasaje

La medida de reducción del beneficio económico se dio poco después de que los pasajes de transporte público registraron otro aumento. A partir del 1 de agosto, los boletos de colectivos, subtes y trenes volvieron a incrementarse como parte de los esquemas de actualización tarifaria que aplican tanto el gobierno nacional como las administraciones de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Las subas impactaron en millones de pasajeros que utilizan diariamente el transporte público para trasladarse dentro de todo el AMBA y se suman a los ajustes que vienen registrándose durante los últimos meses.

La red de subterráneos porteña aplicó un nuevo ajuste desde principios de este mes, cuando el valor del pasaje pasó de $1621 a los actuales $1685,26, manteniendo el sistema de descuentos para los usuarios frecuentes.