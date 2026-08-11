El Gobierno actualizó las reglas para los transportes de carga

El Gobierno modificó el régimen de pesos y dimensiones para el transporte de pasajeros y cargas, al autorizar nuevas dimensiones para bitrenes —camiones que llevan dos semirremolques— y promover el uso de gas natural comprimido (GNC). El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la medida este lunes en sus redes sociales.

La modificación, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 689/2026, reemplaza el Anexo R del Decreto 779/95, que regulaba anteriormente el sector. Los cambios fueron elaborados por la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas, dependiente del Ministerio de Economía, con intervención de otros organismos del área.

De acuerdo con el Gobierno, la modificación busca mayor eficiencia energética Ricardo Pristupluk

Con los nuevos límites, las unidades con motor a GNC, eléctricas o híbridas, pueden medir hasta 19,60 metros de largo. Según el Ministerio de Desregulación y Transformaciones del Estado, la modificación busca “acompañar los nuevos estándares de fabricación regionales y aprovechar la disponibilidad de Gas Natural Vehicular derivada del desarrollo de Vaca Muerta”.

Además, la norma concede una tolerancia extra de peso para compensar la mayor carga de las unidades con motorizaciones alternativas: hasta 1000 kilos para camiones rígidos y ómnibus, y hasta 2000 kilos para vehículos tractores y ómnibus articulados, bajo determinadas condiciones técnicas.

La publicación del ministro sobre la modificación

En el caso de los bitrenes, la longitud máxima pasa a 23,40 metros para el B1, 26,50 metros para el B2 y 31,25 metros para el B3 cuando se trata de unidades a GNC o con motorizaciones alternativas. En las configuraciones B2 y B3, el peso bruto total combinado puede alcanzar las 75 toneladas.

Para circular con estas dimensiones, la normativa exige equipamiento de seguridad obligatorio, como sistemas de frenos ABS, control electrónico de estabilidad (ESC) y suspensión neumática, con una relación mínima de 6 CV-DIN por tonelada hasta 55,5 toneladas y de 6,75 CV-DIN/t por encima de ese peso.

Los camiones con motorización alternativa tienen nuevos pesos máximos Marcelo Manera

A diferencia del régimen anterior de corredores expresamente habilitados, los bitrenes B2 y B3 ahora pueden circular libremente por la Red Vial Nacional, salvo en los tramos específicamente restringidos por razones de seguridad vial o en puentes cuya capacidad estructural no admita el peso del vehículo.

De acuerdo con el ministro Sturzenegger, la modificación permitirá “agilizar y bajar costos del transporte terrestre”. “Teníamos el absurdo de tener camiones, que pudiendo cargar más, no podían hacerlo porque la norma, obsoleta, lo prohibía”, expresó al respecto.

A partir de este decreto, la Secretaría de Transporte queda facultada para actualizar los esquemas de peso y potencia de los vehículos de carga, y establecer plazos de aplicación o excepciones técnicas.