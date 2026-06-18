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Demoras y cancelaciones en el Tren Roca: se interrumpió el servicio por una falla eléctrica

La mañana de este jueves comenzó con demoras y complicaciones para los pasajeros que llegan a la estación de Constitución; realizaron un corte energético para tratar de solucionar el problema

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El Tren Roca presenta demoras por inconvenientes eléctricos
El Tren Roca presenta demoras por inconvenientes eléctricosSantiago Oroz

Este jueves por la mañana se registran demoras e interrupciones en los servicios del Tren Roca debido a una falla eléctrica que afecta los andenes de la estación Constitución. El inconveniente comenzó durante las primeras horas del día, en plena hora pico, y hasta el momento no hay precisiones sobre cuándo podrá normalizarse el servicio.

Según pudo saber LA NACION, los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley son los más afectados. En tanto, los servicios de la vía Quilmes, La Plata y Bosques vía Berazategui circulan con recorridos limitados.

Fuentes ferroviarias explicaron que, para permitir las tareas de reparación, fue necesario realizar un corte de energía en el sector afectado. Como consecuencia, los trenes que habitualmente llegan a Constitución operan de manera limitada hasta Temperley.

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