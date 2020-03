Dengue en Buenos Aires: tres infectados en un mismo edificio de Coghlan

Uno de los vecinos relató cómo le diagnosticaron la enfermedad Fuente: Archivo

Mientras todo el resto del mundo está atemorizado por la epidemia de coronavirus, en la Argentina el dengue es realmente la enfermedad que debería encender las alarmas de las personas. Durante los últimos dos meses se notificaron en la ciudad de Buenos Aires 612 casos probables del virus que transmite el mosquito aedes aegypti y se confirmaron 165 infecciones . Hoy se conocieron tres nuevos pacientes infectados en un mismo edificio del barrio porteño de Coghlan.

"El primer día empecé con mucho dolor en los hombros y en la parte baja de la espalda. Era muy fuerte, parecía como una puñalada", dijo esta mañana Julio, uno de los vecinos que dio positivo de dengue, a Crónica TV.

Se disparó la alarma. "El segundo día no me sentí tan mal, pero después me agarró fiebre: tuve 39,9. Mi esposa llamó al médico, me atendió en mi casa y me dijo que posiblemente tenía dengue" , agregó el hombre que vive en la consorcio ubicado en la calle Tomás Le Breton al 4200.

Luego, Julio relató su visita a un centro médico donde, al principio, le dieron un diagnóstico distinto. "Fui al CEMIC a hacerme estudios y me dijeron que podía ser sarampión, que ya había tenido de chico", dijo frente a las cámaras y agregó que "siguieron investigando y a los dos días me confirmaron que era dengue y que la iba a pasar mal . Fueron seis días con más de 39°C de fiebre y lo único que me daban para tomar era paracetamol".

Caso autóctono

El hombre dijo que no viajó a otra provincia y sugirió posibilidad de haber contraído el virus en el edificio donde vive . "Sé que acá hubo otros casos, así que esa debe haber sido la causa. Pero es un edificio normal, no tiene nada fuera de lo común. Regularmente viene el fumigador del consorcio", aseguró.

Julio ya se recuperó, sin embargo, por recomendación médica debe aplicarse repelente de mosquitos para evitar una nueva infección : "Debo tener esa prevención porque me dijeron que, si me agarra de nuevo, la voy a pasar feo".

Por último, el hombre dijo que "los vecinos se preocuparon por mí y estuvieron atentos a mi situación. También vinieron del Gobierno de la Ciudad a fumigar. Hay que tener cuidado para que no vuelva a pasar".