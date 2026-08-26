Dengue: el pedido urgente de las autoridades sanitarias frente a una temporada que preocupa

Jurisdicciones, municipios y hasta barrios arrancaron en las últimas horas sus campañas de prevención del dengue de cara a esta temporada que arranca, 2026-2027. Lo hicieron en el día internacional dedicado a la enfermedad, en la que la eliminación de potenciales criaderos en domicilios, obradores, clubes, colegios, comercios, oficinas, centros de salud y espacio público es la medida más efectiva para evitar desde brotes hasta una nueva epidemia cuando llegue el calor.

A diferencia de las temporadas anteriores de las enfermedades transmitidas por mosquitos (ETM), y luego de que se refinara un poco más el estudio de los casos con sospecha de dengue en el país, la de 2025-2026 se caracterizó por una alta circulación del virus de fiebre chikungunya, infección que desplazó al dengue y también transmite el mosquito Aedes aegypti.

Ya a mediados del mes pasado, no solo se había consolidado en la sala de situación nacional de las ETM un repunte en la notificación de posibles casos de dengue en una época del año en la que, por el frío, no se esperaban. Aparecía, también, una previsión climática favorable para la presencia del mosquito vector todo el año.

Esta semana, a través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), se informó que las provincias notificaron 172 casos sospechosos –con síntomas como fiebre, cefalea y dolor detrás de los ojos, cansancio intenso, malestar muscular y articular, náuseas o vómitos– entre el 9 y 15 de este mes, la última semana consolidada; se confirmó el diagnóstico en dos personas que habían vuelto de Brasil, 94 casos ya se descartaron, y el resto es probable o sigue en estudio en provincias como Salta o Corrientes. “Por el momento, la situación se mantiene en un escenario de bajo riesgo”, estiman en el Ministerio de Salud nacional.

En el caso de la fiebre chikungunya, desde la primera semana de este mes –inicio de la temporada de ETM– se detectaron cinco casos probables en Orán, General San Martín y Anta, en Salta, y otros 31 aún no se descartaron ni confirmaron, de acuerdo con la actualización del BEN esta semana.

Hoy, a nivel sanitario, lo que preocupa es cuál será el escenario del próximo verano. De ahí el pedido a la población de dedicar tiempo estas semanas a buscar y eliminar esos lugares o elementos que pueden ser posibles criaderos. En eso coinciden las campañas que se activaron en provincias, municipios y hasta en barrios, sobre todo en aquellos donde suelen darse más casos, más allá de si se trata de una temporada con alta o baja transmisión.

“El dengue se previene durante todo el año, pero este es el momento de intensificar los cuidados y anticiparnos a los meses de mayor circulación del mosquito”, dijo Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, al lanzar hoy las tareas en la ciudad. “La medida más efectiva sigue siendo evitar que se reproduzca y para eso necesitamos del compromiso de todos. Es una tarea que hacemos en conjunto: desde el Estado, reforzando las acciones de prevención y control, y en cada casa y cada barrio, eliminando los posibles criaderos. Prevenir el dengue requiere que cada uno haga su parte y que trabajemos entre todos para cuidarnos”.

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos, señalaron al conmemorarse hoy el Día Internacional contra el Dengue que, “si bien las bajas temperaturas reducen la presencia de los ejemplares adultos, los huevos pueden sobrevivir varios meses y eclosionar con las primeras lluvias primaverales”. Y agregaron: “Ante las proyecciones meteorológicas vinculadas al fenómeno de El Niño que prevén mayores precipitaciones en la región, la eliminación sistemática de potenciales criaderos resulta determinante para mitigar el riesgo de futuros brotes epidémicos en el territorio”.

La Secretaría de Salud Pública de Rosario, en Santa Fe, apeló a una jornada en pleno centro de la ciudad en la que hasta con una clase de cardio dance buscaron llamar la atención sobre las medidas de prevención del dengue, “en especial ante el pronóstico de lluvias reiteradas”, junto con altas temperaturas, por efecto del “Súper Niño” del que vienen advirtiendo desde la Organización Meteorológica Mundial hasta la Organización de Naciones Unidas y organismos nacionales, desde el INTA e investigadores del Conicet hasta el Servicio Meteorológico Nacional.

Los neumáticos abandonados con agua acumulada pueden convertirse en criaderos de mosquitos transmisores

En Oberá, Misiones, se informó a la comunidad que equipos de agentes sanitarios y personal municipal van a recorrer viviendas elegidas de las distintas manzanas para relevar la presencia de criaderos y determinar los índices de infestación del Aedes aegypti. La Dirección de Epidemiología del municipio de Posadas insistió en la necesidad de que la población se involucre en eliminar posibles criaderos. De hecho, llamó la atención sobre el siguiente dato: 12 de cada 100 viviendas inspeccionadas en el último monitoreo general en la capital provincial tenían criaderos activos del vector.

En la ciudad de Buenos Aires

En la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud apunta a “anticiparse a la temporada de mayor circulación del mosquito” con un estrategia que, como los años anteriores, incluye medidas de prevención, control y vigilancia, según informaron.

“Empezamos la campaña de prevención en este momento, cuando no hay mosquitos, porque quedaron del año pasado los huevos que depositaron las hembras. Si eliminamos la mayor cantidad, va a ser menor la presencia del mosquito”, explicó Gabriel Battistella, subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria. “Cíclicamente, el dengue cada tres o cuatro años hace un rebrote -amplió a LA NACION-. Hace dos años [por 2024 y 2025] de temporadas tranquilas y prevemos que, como por El Niño vamos a tener lluvias intensas, podría ser que este año [por la temporada 2026-2027] tengamos más casos y más mosquitos en la ciudad de Buenos Aires, por lo que tenemos que estar preparados”.

Las medidas que difundieron hoy en la jurisdicción dan, precisamente, indicios de algunos de los lugares ocultos donde pueden haber quedado huevos que van a eclosionar con el contacto con agua (después de una lluvia, por ejemplo) y el aumento de la temperatura. “Se recomienda eliminar o dar vuelta los recipientes que puedan acumularla, renovar con frecuencia el agua de floreros y bebederos, mantener tapados los tanques, limpiar canaletas y desagües, vaciar los colectores de lluvia o aire acondicionado y mantener patios, balcones y terrazas libres de objetos que puedan convertirse en criaderos”, enumeraron desde el Ministerio de Salud porteño.

Los recipientes al aire libre con agua acumulada, potenciales criaderos MIn. de Salud de Jujuy

Otros cuidados para ir anticipándose son la colocación de mosquiteros en las puertas y las ventanas, además de prever contar con repelente para la época de mosquitos y evitar, así, picaduras. Como en el resto de las jurisdicciones, también está disponible la vacunación; en la ciudad, se ofrece a residentes de entre entre 15 y 59 años (dos dosis, con un intervalo de 90 días).

Algo que reclaman vecinos en todas las jurisdicciones cuando empiezan los brotes es que las autoridades intervengan cuando hay viviendas o predios abandonados, en construcción o donde se acumulan objetos o chatarra. La cartera sanitaria porteña informó que, en la jurisdicción, se podrán denunciar acá posibles criaderos de mosquitos.

“El mosquito del dengue es peridomiciliario: está donde está la gente. Es infrecuente en los grandes parques. Los mosquitos y sus criaderos van a estar en nuestras casas, trabajos y lugares que habitualmente frecuentamos –detalló Battistella–. Por eso es importantísimo identificar los criaderos, que puede ser cualquier recipiente liso, sea de plástico o goma, que esté acumulando agua. Aunque sea una mínima cantidad es suficiente para que la hembra deje sus huevos. Pueden ser desde un plato debajo de una maceta, una lata de pintura en la terraza, una botella boca arriba, el platito o bebedero del perro, las rejillas, los potus con agua y cualquier otro recipiente en que se pueda pensar. Hasta en la tapita de una botella de gaseosa que quedó dada vuelta es suficiente que haya algo de agua”.

Lo mismo se aplica para los lugares de trabajo, según agregó. “Hacer una recorrida al día siguiente de que llovió y limpiar lugares o eliminar elementos donde se depositó agua. Hay que usar un cepillo de cerdas duras para las rejillas, arrojar agua caliente y, si se puede, poner una tela mosquitera para taparla. La lavandina no es suficiente para eliminar los huevos –advirtió–. Las piletas de natación no son un reservorio, excepto cuando quedan con poca agua, sobre todo las de lona, en los bordes, y sobre todo en los lugares con sombra. Al mosquito Aedes aegypti no le gusta las altas temperaturas ni el calor, por eso, las picaduras suelen ser durante las primeras horas de la mañana y el atardecer”.