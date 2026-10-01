Denuncian a una docente de una escuela de Palermo por grabar a sus alumnos

Una docente de una escuela de Palermo fue separada de su cargo en las últimas horas acusada de filmar a sus alumnos y pedirles datos personales. Además, se denunció que la mujer permitió el ingreso al aula de una persona ajena a la institución. La maestra —que ahora es investigada— se había reincorporado al sistema educativo en agosto de este año luego de cumplir una condena por el homicidio de su beba.

Días atrás, un grupo de padres del colegio Granaderos de San Martín, ubicado en Avenida del Libertador al 4900, se presentó ante las autoridades de la institución para contar que sus hijos les habían manifestado algo preocupante que había ocurrido en la escuela. Su maestra, identificada como Roxana Carolina Cayo, de 53 años, los grabó en clase y les pidió, sin motivo aparente, datos personales, como el número de DNI de cada uno.

Frente a esta situación, las autoridades dieron intervención al Ministerio de Educación porteño. “Se decidió separar del cargo a la docente Cayo e investigar los hechos denunciados”, según las fuentes consultadas por LA NACION.

Según pudo saber este diario, uno de los padres de los estudiantes presentó una denuncia en el Ministerio Público Fiscal, que recayó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 2 de la Ciudad.

En la presentación, se señaló que la docente Cayo filmó a los menores sin autorización de los tutores ni incluso de la dirección del establecimiento. Además, que permitió que ingresara al aula una persona ajena a la institución. Los familiares de las víctimas solicitaron que se investigue el destino de ese material fílmico.

El antecedente delictivo de la docente

La maestra se había reincorporado al sistema educativo de la Ciudad en agosto de 2026, una vez cumplidos los cinco años de inhabilitación administrativa producto de una condena por homicidio culposo.

En abril de 2010, la hija de seis meses de Cayo falleció. Luego de permanecer cuatro años como prófuga, la mujer, que también es abogada, fue detenida en el sur del conurbano por ese hecho, y trasladada a un penal en Azul, acusada de haber dejado a la bebé a cargo de sus tres hermanos (todos menores), en su casa de la localidad bonaerense de General La Madrid, para salir a bailar.

Durante el juicio, en el que estaba imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, Cayo fue condenada por homicidio doloso, pero la Cámara de Casación modificó la calificación y la sentenció por el homicidio culposo.

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad explicaron que la ley vigente establece que un docente con una condena por un delito doloso no puede reincorporarse a la docencia; en tanto, uno que tiene una condena por delito culposo sí puede hacerlo una vez cumplida su condena.

“Además de separar del cargo a la maestra, la cartera iniciará de manera inmediata un proceso de modificación del decreto reglamentario de la ley vigente”, se anunció respecto de este hecho.