SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un desprendimiento de rocas de gran tamaño sobre la calzada generó complicaciones en la circulación de la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta esta ciudad cordillerana con El Bolsón.

El episodio ocurrió en el sector de Gendarmería Villegas, a pocos metros del puente sobre el río homónimo, a unos 70 kilómetros de Bariloche, donde el material desprendido obligó a mantener la ruta habilitada bajo un esquema de tránsito asistido.

Para resolver la contingencia, Vialidad Nacional coordinó tareas de despeje con el apoyo de maquinaria aportada por la empresa Hidraco, destinada a retirar las rocas acumuladas sobre la calzada.

En este corredor cordillerano de Río Negro, que ya registró episodios similares en sectores como Lago Guillelmo y el cañadón de El Foyel, los derrumbes suelen estar asociados a las condiciones climáticas y a la humedad. Las lluvias, los deshielos y la infiltración de agua contribuyen a debilitar el suelo y las fracturas naturales de las laderas.

Derrumbe sobre la Ruta 40

A esos factores se suman los taludes empinados, la erosión propia del terreno y la presencia de rocas sueltas o fracturadas, características habituales de los ambientes de montaña.

De hecho, a principios de septiembre, un alud de barro y grandes rocas cubrió ambos carriles de la Ruta 40 a la altura del lago Guillelmo, unos 40 kilómetros al sur de Bariloche. El episodio obligó a interrumpir completamente la circulación y luego a habilitar un paso asistido mientras trabajaba maquinaria pesada en la remoción del material.

Personal de Vialidad remueve material de antiguos derrumbes sobre la ruta 40 a la altura de Foyel. Vialidad

De manera paralela, personal y equipos viales continúan ejecutando tareas de conservación y mantenimiento sobre la Ruta 40, en el tramo comprendido entre Río Villegas y El Foyel. Las intervenciones se concentran en los sectores con mayor nivel de deterioro e incluyen bacheo con mezcla asfáltica en caliente, fresado y colocación de carpetines sobre la calzada.

Las cuadrillas también realizan trabajos sobre las banquinas, que abarcan perfilado, calce, limpieza de sedimentos y remoción de derrumbes ocasionales. Según se informó, las tareas operativas continuarán durante toda la semana.

Ante la presencia de trabajadores y maquinaria sobre la ruta, las autoridades solicitaron circular con extrema precaución. Advirtieron que durante las jornadas de obra se implementan esquemas de tránsito alternado, por lo que recomendaron reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal vial y prever posibles demoras al desplazarse por ese sector de la Ruta 40.