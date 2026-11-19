MAR DEL PLATA.- El marplatense más famoso de los últimos tiempos tiene paradero incierto. Saturnino, el elefante marino que hace poco más de un mes nació en una playa al norte de La Perla y se convirtió no solo en un atractivo turístico, sino también en un verdadero fenómeno popular, se internó en el mar y no hay registros de su recorrido desde el martes pasado.

Desde entonces se multiplican las hipótesis para explicar su ausencia. Algunas apuntan a la posible presencia de personas que se acercaron para molestarlo, situación que podría haber motivado su alejamiento de la costa. Otras señalan a perros sueltos, con o sin dueño, que lo habrían incomodado lo suficiente como para buscar refugio en el agua. La explicación que consideran más probable los especialistas que conocen la dinámica de la especie es diferente: que haya concluido su etapa de cachorro y comenzado el desplazamiento hacia las colonias que se concentran en el litoral patagónico.

Uno de los últimos videos de Saturnino en las playas de Mar del Plata (Facebook Juan Antonio Lorenzani)

Así como su aparición generó una verdadera explosión en redes sociales, con fotos y videos durante las semanas que compartió la playa con Perla, como fue bautizada su madre, ahora también circulan mensajes de preocupación, denuncias e indignación que intentan explicar su desaparición.

“Hemos visto hasta cadenas de oración por Saturnino. Es increíble”, contó a LA NACION una de las personas que más de cerca siguió la evolución del animal.

El nacimiento se produjo el 16 de octubre, un hecho que no resulta inédito, pero sí poco frecuente para estas costas, donde los mamíferos marinos más habituales son los lobos marinos.

Saturnino convocó la atención de los vecinos de Mar del Plata y turistas

Los últimos reportes ubicaban a Saturnino al reparo de una casilla de guardavidas, a la altura de la desembocadura de la avenida Constitución. Desde que comenzó la temporada de vigilancia de playas, la municipalidad mantiene presencia permanente a lo largo de la costa, por lo que cualquier reaparición del ejemplar sobre la arena sería advertida rápidamente. Por ahora, no hubo novedades.

Juan Lorenzani, referente de la Fundación Fauna Argentina y una de las personas que monitoreó el comportamiento del animal, descartó que su alejamiento se debiera a la presencia de perros y apuntó directamente a la intervención humana.

“En el lugar se constataron físicamente huellas humanas que respaldan esta situación y explican por qué el ejemplar ya no se encontraba allí a la mañana”, escribió en redes sociales al referirse a una persona que habría ingresado a la playa y le habría arrojado arena.

En esos mismos espacios también circularon videos registrados por vecinos en los que se observa al cachorro descansando sobre la arena mientras una mujer camina cerca junto a dos perros con correa y otros dos animales sueltos.

“No hubo contacto físico ni la más mínima reacción de alerta o desplazamiento por parte del elefante marino”, remarcó Lorenzani.

Carolina De León, doctora en Biología Marina e integrante del equipo especializado en mamíferos marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, confirmó a LA NACION que desde el martes no existen registros sobre el rumbo que tomó Saturnino y relativizó las preocupaciones.

“Es normal y esperable que se vaya”, explicó.

Una de las últimas fotos de Saturnino en la playa Juan Antonio Lorenzani

La especialista señaló que el cachorro atravesó las etapas naturales de amamantamiento, destete y separación de la madre, comenzó a familiarizarse con el mar y a realizar sus primeras capturas de alimento por medios propios.

“No se descarta que el animal se haya sentido molestado por alguna situación, ya sea por perros o personas, pero también es propio de esta etapa que realice nataciones más largas”, señaló.

Por eso, no descarta que vuelva a ser observado en otras playas de la región, donde estos animales suelen alternar períodos de descanso y permanencia en el mar.

Durante el último fin de semana también se reportó la presencia de otro elefante marino en playas del norte marplatense. Se escucharon vocalizaciones provenientes del mar y los especialistas no descartan que se tratara de la madre de Saturnino o de otro ejemplar de la especie que todavía merodea la zona.

En Villa Gesell

Este año no fue el único nacimiento registrado en la región. Casi al mismo tiempo que Saturnino nacía en Mar del Plata, se detectaron otros dos casos en las cercanías de Faro Querandí, en jurisdicción de Villa Gesell.

Según confirmó De León, ambas crías son hembras y evolucionan favorablemente. Una ya fue destetada y la otra transitaba sus últimos días de lactancia.

A diferencia de lo ocurrido en Mar del Plata, donde miles de personas se acercaron durante semanas para observar a Saturnino y fue necesario instalar vallados de protección, los nacimientos registrados en Villa Gesell transcurrieron casi en intimidad. Allí solo algunos empleados municipales y pescadores de la zona siguieron de cerca la evolución de los animales.

El fenómeno de Saturnino alcanzó una dimensión inesperada. Hubo puestos de pochoclos instalados frente a la playa donde descansaba el cachorro, artesanos que comenzaron a vender llaveros y remeras con su imagen y hasta propuestas para inmortalizarlo.

Esta semana también trascendió una iniciativa impulsada por un hotel de la zona norte de la ciudad, cerca del Museo de Arte Contemporáneo (MAR). Su responsable ofreció una medianera de cuatro pisos de altura para que un muralista plasme allí la imagen del elefante marino y convocó a empresas y particulares a colaborar con materiales.

La idea es simple: que, aunque Saturnino no vuelva a aparecer por esas playas, quede para siempre como parte de la postal marplatense.