Desesperado pedido: sigue internado el novio de la joven que murió en el choque del colectivo y denuncian que le robaron el celular

MAR DEL PLATA.- Indicios de recuperación de un menor de 15 años son la mejor novedad del último parte médico sobre el estado de salud de los seis pacientes que permanecen internados, dos de ellos con cuadros críticos, tras el despiste de un colectivo en inmediaciones de la rambla, incidente en el que murió una joven de 18 años.

En terapia intensiva continúan un joven de 19 años y una mujer de 42, ambos con politraumatismos y fracturas. Otras tres víctimas evolucionan favorablemente y están bajo seguimiento profesional en sala común.

El adolescente se llama Julián Gómez y presenta lesiones importantes en el rostro, además de alguna fractura. Por estas horas está lúcido, pero con asistencia del equipo de Salud Mental del Hospital Interzonal General de Agudos por una situación en particular: era el novio de Guadalupe Oriana Merlos, que murió atropellada por el interno 173 de la línea 532.

La familia de este menor comunicó en las últimas horas, vía redes sociales, que en los primeros minutos posteriores a esta tragedia, ocurrida el lunes por la noche a metros de la rambla, la asistencia de ocasionales transeúntes a las víctimas también tuvo pinceladas de delincuencia.

Desconocidos se llevaron el celular que él mismo habría desbloqueado para que, mientras todavía estaba consciente, llamaran a su familia para avisar lo que le había pasado.

El desesperado pedido de la familia del joven al que le robaron el celular tras ser atropellado Instagram

“Tiene recuerdos con la novia y el que lo tenga, por favor que lo devuelva, háganlo llegar”, pidió un primo desde su cuenta en Instagram, luego de difundir primero un pedido de ayuda económica para acompañar a la familia y después una cadena de oración por su recuperación.

Gómez y Merlos esperaban el colectivo en la dársena que se encuentra a metros del skatepark de la rambla, a unos 150 metros del Casino Central, cuando fueron embestidos junto a otras personas por el colectivo. Según declaró el chofer en sede judicial, tuvo un problema en la dirección. Su testimonio coincidió con el de pasajeros, que advirtieron un ruido previo al despiste. El fiscal del caso, Germán Vera Tapia, lo acusa de homicidio culposo y lesiones culposas y le permitió seguir el proceso en libertad.

Merlos murió en el acto. Sus restos están siendo velados por estas horas, mientras el adolescente que era su pareja permanece internado, todavía en terapia intensiva, pero con buenos avances en estas primeras horas de recuperación.

El perfil de Instagram de la prima del joven atropellado Instagram

Los heridos de mayor gravedad

Los cuadros más críticos corresponden a un joven de 19 años, al que debieron operarlo por un hematoma intracraneal, y una mujer de 42 años. El parte médico difundido esta mañana por profesionales del Hospital Interzonal General de Agudos ratifica que ambos continúan con “pronóstico reservado”, al igual que otra paciente de 56 años, internada en el shock room.

Los mejores pronósticos corresponden a dos víctimas de 47 y 56 años, que también ingresaron con fracturas y otras contusiones. Permanecen internadas en salas comunes, con posibilidades de alta médica en los próximos días.

La causa judicial sigue su curso y, después de la declaración del chofer acusado y de varios testigos, se aguardan los peritajes ordenados sobre el colectivo que provocó la tragedia. El vehículo quedó secuestrado en un playón del municipio y el próximo viernes será inspeccionado por expertos al servicio del Poder Judicial.

Según indicó el conductor en la indagatoria, el comportamiento de la unidad fue normal hasta llegar al desvío hacia la dársena donde se encuentran las paradas de colectivos, en un tramo del boulevard marítimo Patricio Peralta Ramos, a la altura de las intersecciones con las calles Rivadavia y San Martín.

El propio fiscal confirmó que en los videos se observa que circulaba a una velocidad normal, no superior a los 30 kilómetros por hora. La hipótesis sobre la cual se inclina es la de un hecho accidental.

Desde el municipio también confirmaron que el colectivo tenía habilitación vigente, con la correspondiente verificación técnica vehicular y seguro obligatorio. Lo mismo el chofer, que contaba con licencia de conducir profesional y debía renovarla recién hacia fines de este año.