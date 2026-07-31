Despejaba una ruta afectada por el temporal y murió tras desbarrancar con una máquina

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un trabajador vial murió anoche mientras realizaba tareas de mantenimiento en el sudoeste de Chubut, en el marco del Operativo Invernal 2026. La víctima, identificada como Hugo Fabián Calderero, de 56 años, operaba una motoniveladora que se desbarrancó.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22.45 en el kilómetro 60 de la ruta nacional 260, en un sector de alta complejidad conocido como la bajada de Ricardo Rojas, o bajada de la Cancha, cerca del cruce con la ruta provincial 51. La zona se encuentra próxima al límite con Santa Cruz, a unos 500 kilómetros al sur de Esquel.

Calderero trabajaba para la empresa contratista Servicios Río Mayo, que presta servicios para Vialidad Nacional con el objetivo de garantizar la conectividad hacia el paso internacional Huemules, que une la Argentina con Chile.

De acuerdo con los reportes policiales, la máquina, una motoniveladora New Holland RG 170.B Evo, cayó por un barranco de unos 50 metros. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría de Lago Blanco y una enfermera del puesto sanitario constataron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

Las condiciones climáticas complicaron las tareas iniciales de asistencia y rescate. Debido a la intensa nevada, la presencia de hielo sobre la calzada y la escasa visibilidad nocturna, el cuerpo fue hallado fuera de la cabina y las pericias preliminares debieron postergarse hasta la mañana de hoy.

El martes pasado, dos camiones volcaron en la ruta 260.

El Ministerio Público Fiscal de Sarmiento, a través del abogado de fiscalía Brian Mac Donald, intervino de inmediato en la investigación. Entre las medidas dispuestas se ordenó una inspección ocular minuciosa en el lugar del accidente y la toma de testimonios a otros trabajadores que se encontraban en la zona.

Desde la fiscalía indicaron que, por el momento, no se detectaron indicios de criminalidad, por lo que se descartó inicialmente la intervención de terceros. Las principales hipótesis apuntan a las condiciones extremas de circulación por la acumulación de nieve y hielo, aunque también se analizarán posibles fallas mecánicas o algún problema de salud sufrido por el operario al momento del hecho.

La muerte de Calderero se produjo en medio de un escenario climático adverso que afecta a gran parte del sudoeste chubutense. Este martes, dos camiones volcaron sobre la misma ruta nacional 260, a la altura de los kilómetros 23 y 26. Uno de los vehículos transportaba combustible.

La semana pasada, una motoniveladora al servicio de Vialidad Nacional auxilió a un camión que por problemas mecánicos quedó varado en la ruta nacional 260.

Ante esta situación, Vialidad Nacional mantiene la advertencia de circular con extrema precaución y recuerda la obligatoriedad de portar cadenas en ese tramo.

Lago Blanco, junto con Aldea Beleiro, Ricardo Rojas, Río Senguer, Facundo y Buen Pasto, se encuentra entre las localidades más afectadas por las nevadas registradas en Chubut. La comuna rural permaneció tres días sin suministro eléctrico como consecuencia del temporal.

Durante las últimas 48 horas, el sudoeste de la provincia registró nevadas de variada intensidad. En sectores cordilleranos se acumularon entre 20 y 40 centímetros de nieve, mientras que en zonas más bajas los valores oscilaron entre 10 y 30 centímetros.

En ese contexto, el director general de Defensa Civil de Chubut, Julio Retamal, reiteró hoy la importancia de extremar las precauciones al conducir por las rutas provinciales y nacionales. Además del sur chubutense, persisten complicaciones en las rutas nacionales 3, 25, 26, 40 y 259, así como en las rutas provinciales 17, 71, 72, 57, 58, 4 y 12, donde continúan las tareas de despeje y mantenimiento.