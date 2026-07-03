Despidieron a un empleado municipal tras descubrir que faltaba al trabajo para atender una peluquería

Un empleado de la Municipalidad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, fue despedido luego de que una investigación administrativa comprobara que faltaba reiteradamente a su puesto de trabajo para desempeñarse como peluquero en un local ubicado en pleno centro de la ciudad.

El caso salió a la luz tras detectarse que el agente había acumulado más de 50 inasistencias injustificadas en menos de dos meses, una situación que derivó en un sumario interno y, finalmente, en la aplicación de la máxima sanción disciplinaria prevista por el municipio.

El protagonista del expediente es Gustavo Gutiérrez, quien se desempeñaba en la Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de Concordia. Según se desprende de la investigación, entre el 11 de abril y el 2 de junio de 2025 el trabajador registró más de medio centenar de ausencias sin justificar, una cifra que despertó las sospechas de las autoridades municipales.

El edificio municipal de Concordia (Foto: Municipalidad de Concordia)

A partir de esa situación, intervino la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos, que inició un seguimiento para determinar qué ocurría durante los horarios en los que el agente debía prestar servicio. Durante las tareas de control, los investigadores comprobaron que el hombre atendía clientes en una peluquería ubicada sobre la calle Santa María de Oro, entre Entre Ríos y San Luis, en pleno centro de Concordia.

Antes de incorporarse a la Dirección de Higiene Urbana, Gutiérrez también había trabajado en el Concejo Deliberante de Concordia, donde se desempeñó como asesor de la concejal Claudia Villalba. Sin embargo, ese antecedente no modificó el curso del expediente disciplinario iniciado por las reiteradas inasistencias detectadas durante su desempeño en el área administrativa del municipio.

La investigación dejó en evidencia al empleado que trabaja en una peluquería al mismo horario que en la municipalidad

Tras reunir las pruebas y concluir el sumario administrativo, el Departamento Ejecutivo resolvió aplicar la cesantía, la sanción más severa contemplada por el régimen disciplinario municipal. La medida se adoptó conforme a lo establecido por la Ordenanza de Escalafón Municipal N.º 11.275/49 y fue notificada tanto al empleado como a su defensora técnica, momento en que se dio por finalizado el procedimiento administrativo.

Desde el municipio aclararon que la medida forma parte de un control interno que llevan adelante para regularizar la contraprestación de los servicios financiados por los contribuyentes locales. “No habrá tolerancia frente a situaciones que impliquen un incumplimiento de las obligaciones de los agentes municipales o un perjuicio para los vecinos que sostienen el funcionamiento del Estado con el pago de sus impuestos”, aseguraron desde la Municipalidad de Concordia.