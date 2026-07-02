El presidente de Cabo Verde habló del partido con Argentina y contó el regalo que quiere hacerle a Messi

Con la ilusión intacta, Cabo Verde se prepara para enfrentar en Miami a la selección argentina en los 16avos de final del Mundial. El duelo, que será el viernes a las 19, es una hazaña histórica para un equipo que debutó este año en una Copa del Mundo. Este jueves en la previa habló José María Neves, el presidente del país, y reveló el regalo que le quiere hacer a Lionel Messi y el vínculo del papa Francisco con su país.

“Estamos muy orgullosos por el desempeño de los Tiburones Azules en el Mundial. Nuestra clasificación ya es un gran logro. En esta Copa hemos enfrentado campeones. Primero España, después Uruguay. Y vamos a enfrentar a otro gran campeón, que es la Argentina. Y vamos a tratar de hacer lo mejor en el campo”, expresó Neves, que también fue primer ministro de la pequeña nación insular situada a 600 kilómetros de la costa de África.

Jugadores de Cabo Verde celebran tras avanzar a la siguiente ronda de la Copa Mundial tras el empate 0-0 con Arabia Saudí en el Grupo H el viernes 26 de junio del 2026. (AP Foto/David J. Phillip) David J. Phillip - AP

Ni España ni Uruguay ni Arabia Saudita (con experiencia en mundiales) pudieron ganarle a Cabo Verde en la fase de grupos. Los tres empates fueron, para los Tiburones Azules, una muestra de fortaleza de su selección, sobre todo en la defensa dentro del campo.

El presidente de la República de Cabo Verde, José María Pereira Neves en España en 2024 Carlos Castro - Europa Press - Carlos Castro - Europa Press

En diálogo con radio Mitre y en portugués (el idioma oficial de las islas), el mandatario compartió su fanatismo por Messi y reveló el regalo que quiere hacerle. “Es uno de mis ídolos del fútbol, como de millones de personas en el mundo. Creo que es un gran jugador, lleno de talento, hace la diferencia en el campo. Me gusta mucho verlo jugar. Creo que por su camino, Messi merece una camiseta de Cabo Verde con el número 10 grabado”, dijo.

Y luego advirtió: “Es un gran jugador, pero vamos a enfrentarlo para ganar”. Respecto a su expectativa para el partido, Neves indicó: “Espero que Cabo Verde juegue bien y que gane. Mi admiración por la Argentina y por Messi continuará siempre. Nuestro arquero [Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha] es muy bueno”.

Caboverdianos en la Argentina

Se calcula que hoy viven unos 25.000 nativos y descendientes de Cabo Verde en la Argentina; se trata de una de las comunidades caboverdianas más antiguas de América Latina. La mayoría se esparció en zonas portuarias como La Plata, Dock Sud o Ensenada, ya que en las islas trabajaban en el rubro marítimo y portuario.

La colectividad local de Cabo Verde en la Sociedad Caboverdiana de Dock Sud, Avellaneda Fabian Marelli

Neves dijo que cuando fue primer ministro visitó las distintas comunidades de caboverdianos asentadas en el país. También reveló que el papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, mantenía un gran vínculo con los caboverdianos.

El Negro Manuel Argentina.gob.ar

“Incluso desde 2016 impulsaba la beatificación del Negro Manuel, un esclavo africano [nacido en Cabo Verde] que por los 1600 dedicó su vida al cuidado de la Virgen de Luján. Entonces, todo esto da una dimensión muy grande a nuestras relaciones con la Iglesia, que fueron muy incrementadas por el Papa Francisco gracias a su relación con la comunidad caboverdiana”, sumó Neves.

El partido

El elenco africano es una de las grandes sorpresas del campeonato, con la particularidad de que está invicto y todavía no ganó porque fue segundo en la zona H con tres empates: ante España 0 a 0, ante Uruguay 2 a 2 y ante Arabia Saudita 0 a 0. En su primera incursión en un Mundial, buscará hacer historia frente al último campeón del mundo este viernes a las 19.

El arquero de Cabo Verde Vozinha (1) celebra tras el partido contra Arabia Saudí en el Grupo H del Mundial el viernes 26 de junio de 2026. (AP Foto/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

El que se imponga en el cruce avanzará a octavos de final y tendrá como rival al ganador de Australia vs. Egipto, que se enfrentarán el mismo viernes 3, pero a las 15 (hora argentina).