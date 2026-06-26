La reflexión de Jean-Paul Sartre sobre la identidad y el pasado: “Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”

Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
La frase del filósofo francés fue retomada por Gabriel Rolón en una entrevista con LA NACION para explicar cómo los recuerdos y las experiencias moldean la personalidad
- 3 minutos de lectura'
La relación entre el pasado, la identidad y la posibilidad de cambiar fue uno de los ejes que abordó Gabriel Rolón durante una entrevista con LA NACION. En ese contexto, el psicólogo recurrió a una de las frases más conocidas del filósofo francés Jean-Paul Sartre: “Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”.
La reflexión apareció mientras analizaba cómo las experiencias, los vínculos y los recuerdos construyen la personalidad de cada individuo. Para Rolón, la historia personal influye profundamente, pero no define de manera absoluta quién puede llegar a ser alguien.
En ese sentido, el especialista explicó que muchas veces las personas quedan atrapadas entre la nostalgia de un pasado idealizado y la expectativa de una felicidad futura, en lugar de intentar construir bienestar en el presente.
Qué significa la frase de Sartre
La idea retomada por Rolón pertenece al pensamiento existencialista de Jean-Paul Sartre, quien sostenía que las personas no están completamente determinadas por las circunstancias que vivieron, sino que conservan un margen de libertad para decidir qué hacer con eso que les ocurrió.
“Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”, citó el psicólogo durante la entrevista. La frase apunta a una tensión central del existencialismo: aunque nadie elige por completo su contexto familiar, social o emocional, sí puede elegir cómo responder frente a esas marcas.
Para Rolón, los recuerdos y las experiencias “hicieron cosas de nosotros”, pero eso no implica quedar condenados a repetirlas de manera automática.
El peso de los recuerdos en la construcción personal
Durante la charla, el psicólogo también reflexionó sobre el modo en que las personas reconstruyen emocionalmente el pasado. “El recuerdo es un lugar muy particular y enigmático, porque es el lugar donde guardamos las cosas que hemos perdido para que no se las lleve la muerte para siempre”, señaló.
Según explicó, la memoria suele atravesar una especie de “edición” con el paso del tiempo. “Hacemos como una edición, un photoshopeo de los recuerdos”, dijo.
De esa manera, figuras del pasado —como los padres, la infancia o ciertos momentos felices— pueden terminar siendo recordadas de manera más idealizada de lo que realmente fueron. Sin embargo, Rolón aclaró que eso no invalida el valor emocional de esas experiencias, porque forman parte de la identidad de cada persona.
Cómo influyen las experiencias en quiénes somos
Hacia el final de la reflexión, Rolón enumeró distintos momentos que ayudan a construir la identidad: la emoción de la infancia, los primeros descubrimientos, los vínculos afectivos o las decisiones importantes de la juventud.
“El que hoy puede ser feliz es el que se emocionó a los cinco con la primera guitarra, a los 12 cuando se fue con su papá a vivir dos años al campo, a los 18 cuando empezó su primera carrera universitaria”, ejemplificó.
Otras noticias de Psicología
Desafíos. Pilar Sordo: “No hay que dejar de hacer algo por miedo, hay que hacerlo con miedo; es un motor, un estimulador”
Mandatos externos. Gabriel Rolón, psicólogo: "La felicidad es eximia: tiene mucho de nosotros y mucho que no es de nosotros"
Según Darío Sztajnszrajber. La reflexión de Aristóteles sobre la verdad: “Decir de lo que es, que no es, y de lo que no es, que es, es falso”
- 1
Carlos Gardel, cantante de tango: “Cada vez que me enamoro creo que es la única ocasión en que verdaderamente he querido”
- 2
Lodenhaus, la emblemática tienda de abrigos en Recoleta, anunció que cierra sus puertas
- 3
Alertan sobre el aumento de mujeres argentinas que dan a luz intoxicadas y de bebés con síndrome de abstinencia
- 4
La Argentina pierde terreno en un ranking mundial de universidades