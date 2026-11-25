El trabajo de Walter Willett ha revolucionado las dietas en todo el mundo.

Su investigación llevó a Estados Unidos y a casi otros 60 países a prohibir las grasas trans. Contribuyó a desmentir el mito de que los alimentos bajos en grasa son siempre más saludables; lo que importa es el tipo de grasa. Su defensa de una «Pirámide Alimentaria Mediterránea» cambió la forma en que millones de estadounidenses se alimentan.

Así pues, cuando el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., llegó al poder en la administración Trump prometiendo abordar la relación entre la dieta y las enfermedades, el Dr. Willett, un científico de la nutrición de renombre internacional de Harvard, parecía estar en condiciones de ejercer una gran influencia.

Luego, en mayo de 2025, llegó un correo electrónico de los administradores de la universidad con un asunto desalentador: “Despido federal”.

La administración Trump, acusando a Harvard de permitir que el antisemitismo floreciera en el campus, congeló 2200 millones de dólares en subvenciones a la universidad, incluidas dos importantes subvenciones otorgadas al Dr. Willett. Tras recibir financiación de los Institutos Nacionales de la Salud durante casi medio siglo, el Dr. Willett, de 81 años, se convirtió en una víctima de políticas que están desmantelando el sistema de investigación que convirtió a Estados Unidos en una superpotencia científica.

En 2025, la administración Trump, acusando a Harvard de permitir que el antisemitismo floreciera en el campus, congeló 2200 millones de dólares en subvenciones a la universidad Steven Senne - AP

Los dos o tres millones de dólares que recibía anualmente de los NIH financiaron dos estudios de gran envergadura que analizaron los hábitos alimenticios de más de 300.000 personas durante los últimos 50 años. Afirmó que su equipo, compuesto por varias docenas de profesores, gestores de datos y asistentes de investigación, brinda apoyo a científicos de todo el mundo.

Los estudios han arrojado resultados sobre el papel que desempeña la dieta en el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y otras enfermedades crónicas, así como resultados sobre la obesidad y los alimentos ultraprocesados , todos ellos temas de interés para el secretario.

“Una cantidad asombrosa de lo que el mundo sabe sobre dieta y salud se debe al trabajo de Walter y sus colegas”, dijo Kelly Brownell, profesora emérita de políticas públicas en la Universidad de Duke y exdirectora de su Centro Mundial de Políticas Alimentarias. “Interrumpir ese trabajo, aunque sea por un segundo, es un ataque deplorable contra el bien común”.

La falta de financiación sumió al Dr. Willett en el caos. Tenía congeladores repletos de sangre y ADN de más de 150 000 participantes en su estudio. Él y sus colaboradores en centros médicos académicos consiguieron reunir fondos de fundaciones privadas y un préstamo puente de Harvard para mantener los congeladores en funcionamiento y continuar con la investigación. Algunos participantes donaron dinero, según comentó. Aun así, tuvieron que despedir a cinco personas.

Cuando desfinanciaron sus estudios, el Dr. Willett tenía congeladores repletos de sangre y ADN de más de 150.000 participantes en su estudio TONY LUONG - NYTNS

En septiembre de ese año, un juez federal restituyó los fondos , cinco meses después de que se los hubieran retirado. Pero la batalla legal continúa, y si Harvard pierde, el Dr. Willett podría volver a perder sus subvenciones. Según él, los investigadores experimentados a los que despidió han encontrado otros trabajos, y no ha contratado a nuevos porque no puede garantizarles estabilidad laboral.

“Seguimos en un estado de incertidumbre”, dijo el Dr. Willett.

Mientras la administración Trump ejercía presión sobre las universidades, muchas instituciones llegaron a acuerdos, pagaron multas o adaptaron sus estrategias de investigación. Harvard fue una de las que se defendió, argumentando que las exigencias de la administración —incluida la insistencia en que Harvard contratara a un auditor independiente para examinar si el profesorado y la oferta de cursos eran “diversos en cuanto a perspectivas”— interferían con su libertad académica.

Pero como demuestra la experiencia del Dr. Willett, incluso en la victoria, el daño puede ser difícil de superar. Algunas de las investigaciones más innovadoras que financia Estados Unidos, incluidos los estudios del Dr. Willett, se basan en décadas de conocimiento. Incluso una breve interrupción puede poner en riesgo este trabajo.

“Seguimos en pie”, dijo el Dr. Willett. “Pero esto dificulta la planificación a largo plazo, dificulta la contratación y estamos perdiendo personal”.

En respuesta a preguntas del New York Times, Emily Hilliard, portavoz del Sr. Kennedy, dijo que los NIH “no tienen ninguna obligación de financiar a los mismos investigadores década tras década”.

En un comunicado enviado por correo electrónico, declaró: «Las universidades que reciben fondos públicos deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos civiles y abordar el acoso antisemita cuando este infringe la ley federal. Ninguna institución queda exenta de responsabilidad por su prestigio o su trayectoria investigadora».

Ese verano, el epidemiólogo encabezó una manifestación frente a un juzgado de Boston

El Dr. Willett tenía un currículum impresionante: un título de médico de la Universidad de Michigan, una maestría en salud pública de Harvard y tres años de experiencia docente en una facultad de medicina en Tanzania, cuando regresó a Harvard en 1977 para completar un doctorado en epidemiología. Tenía 32 años en ese momento.

El año anterior, un equipo de investigadores inició un estudio sobre los hábitos de salud de 121.700 enfermeras, con el objetivo de realizar un seguimiento durante años, incluso décadas. La idea detrás del histórico Estudio de Salud de las Enfermeras era que, como profesionales de la salud, las enfermeras podrían proporcionar información precisa. Las enfermeras sirvieron como representante de la población femenina en general.

El estudio se centró inicialmente en los anticonceptivos orales y el cáncer, pero en 1980, el Dr. Willett amplió la investigación para analizar la dieta y las enfermedades. Posteriormente, inició un segundo estudio, siguiendo a profesionales de la salud masculinos. Ha publicado más de 2300 artículos de investigación y es ampliamente reconocido como el padre fundador de la epidemiología nutricional.

En una entrevista de 1992, el Dr. Willett se quejó de la escasez de datos científicos en nutrición: «Por ejemplo, hay muchas recomendaciones de que deberíamos comer menos huevos», dijo entonces. «Uno pensaría que habría algunos estudios que demostraran que las personas que comen más huevos tienen más infartos, pero no hay ninguno».

Su equipo realizó ese trabajo y, en 1999, informó que comer un huevo al día no suponía ningún problema. En 2020, actualizaron su estudio y comprobaron que sus conclusiones iniciales seguían siendo válidas.

«El enfoque epidemiológico fue la innovación más interesante en nutrición», afirmó Marion Nestle, una de las principales expertas del país en políticas nutricionales. «Estos estudios fueron de un valor incalculable porque permitieron realizar un seguimiento de las personas a lo largo del tiempo y correlacionar sus dietas con los resultados de salud».

Los estudios epidemiológicos estándar solo muestran correlación —no causa y efecto— y la Dra. Nestle afirmó que los datos “no son perfectos”, ya que en cualquier estudio que se base en cuestionarios, algunas personas inevitablemente falsearán su propia información. Sin embargo, señaló que la investigación del Dr. Willett “indicaba una dirección” que sentaba las bases para estudios posteriores y reveló “correlaciones que nadie esperaba”.

Durante esas décadas, el gobierno apoyó generosamente el trabajo del Dr. Willett. Pero desde los primeros días de la segunda administración Trump, la situación se tornó turbulenta. Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental despidieron a cientos de empleados federales. En medio del caos, el Dr. Willett no pudo contactar a su “responsable de programa” de los NIH, quien supervisa sus subvenciones.

“Durante un tiempo no pudimos comunicarnos”, dijo. “No había nadie al otro lado del teléfono y nos costó mucho averiguar qué estaba pasando”.

En marzo de 2025, la administración Trump notificó a Harvard que estaba revisando 9 mil millones de dólares en subvenciones y contratos federales otorgados a la universidad. En abril, ante la negativa de Harvard a acceder a sus demandas, la administración congeló 2.200 millones de dólares en fondos. Harvard presentó una demanda, y el Dr. Willett presentó una declaración como parte de una demanda independiente interpuesta por la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios en nombre del profesorado de Harvard.

Ese verano, el epidemiólogo de carácter afable encabezó una manifestación frente a un juzgado de Boston. En septiembre se decidió restablecer la financiación, decisión que la administración apeló. Este año, la administración también demandó a Harvard, acusándola de antisemitismo en un intento por bloquear su financiación federal. Un juez desestimó la demanda en agosto, pero la administración también apeló esa decisión.

Harvard también impugna la decisión del Sr. Trump del año pasado de prohibirle recibir nuevos estudiantes internacionales por motivos de seguridad nacional. Un juez federal anuló la prohibición, pero un tribunal de apelaciones escuchó los argumentos del caso el mes pasado.

La administración también busca limitar el tiempo que los estudiantes internacionales pueden permanecer en Estados Unidos. El Dr. Willett comentó que dos investigadores posdoctorales de su laboratorio, uno de China y otro de Irán, temen tener que marcharse antes de terminar su formación.

El presidente de Harvard, Alan Garber, declaró recientemente a un grupo de periodistas que, si bien le preocupa que los científicos abandonen Estados Unidos para irse a otros países, “la verdadera amenaza” es que Estados Unidos deje de atraer a investigadores talentosos de todo el mundo.

El Dr. Willett afirmó que eso ya está sucediendo. Uno de sus antiguos investigadores postdoctorales regresó a China, su país natal, a la Universidad de Pekín.

“La situación se veía complicada, tanto desde el punto de vista de la financiación como del visado -dijo el Dr. Willett-. Y cuando te ofrecen un puesto tan, tan excepcional en la mejor universidad de China, ¿cómo puedes decir que no?”.

El Dr. Willett viajó a China en octubre para participar en una reunión científica sobre longevidad saludable, organizada por la Universidad de Tsinghua, que ha contratado a la Dra. Margaret Chan, exdirectora general de la Organización Mundial de la Salud, para dirigir una nueva Escuela de Salud Pública.

Durante su estancia allí, explicó, tuvo que abstenerse de compartir investigaciones no publicadas con investigadores chinos para cumplir con las regulaciones gubernamentales de “control de exportaciones”, lo cual le dolió porque compartir datos “es la forma en que se comunica la ciencia”. Comentó que Harvard ha creado una oficina para “evaluar posibles colaboraciones y comunicaciones”, y que él se esfuerza por seguir las directrices que recibe de dicha oficina, así como del presidente de Harvard y su decano, en parte porque incluso una “violación menor puede usarse en contra de Harvard”.

La frustración del Dr. Willett con la administración quedó patente en septiembre, cuando Calley Means, el artífice de la iniciativa “Comer comida de verdad” del Sr. Kennedy, acudió a Harvard para hablar sobre política nutricional con el Dr. Willett en una conferencia para periodistas.

La investigación del Dr. Willett contribuyó a la elaboración de revisiones previas de las directrices dietéticas del gobierno federal. Sin embargo, no fue consultado cuando el Sr. Kennedy actualizó dichas directrices e invirtió la pirámide alimenticia, colocando la carne roja en la cima.

El Dr. Willett ve con malos ojos estos cambios, que contradicen sus hallazgos, incluido un estudio clave que demuestra que la carne roja se asocia con un mayor riesgo de cáncer de colon. Tampoco aprueba la promoción que hace el Sr. Kennedy del sebo de res, una grasa derretida similar a la manteca de cerdo. El Dr. Willett afirma que no existe “ni una sola prueba” de que el sebo de res sea más saludable que el aceite de oliva, un alimento básico de la dieta mediterránea.

En la reunión con el Sr. Means, arremetió con dureza. Afirmó que el equipo del Sr. Kennedy “desechó tres años de una revisión muy minuciosa de pruebas y bibliografía” que otros expertos habían elaborado como preparación para las revisiones, antes de que el Sr. Kennedy asumiera el cargo.

El señor Means, que dimitió abruptamente el mes pasado, replicó que el señor Kennedy y el señor Trump movilizaron a los estadounidenses en torno a la alimentación saludable de una manera que el doctor Willett no había hecho.

“Creamos un movimiento político utilizando principalmente temas políticos de izquierda en los que Walter trabajó durante toda su vida”, dijo el Sr. Means, y agregó: “Como es partidista, no se unen a nosotros, y eso me parece muy triste”.

Aun así, el Sr. Means afirmó admirar al veterano profesor de Harvard: «Quiero dejar claro que siento un gran respeto por Walter. Sin duda, ha influido en mi vida».