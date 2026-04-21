Paro en aeropuertos: cuál es el estado de los vuelos hoy, 21 de abril

Hoy, martes 21 de abril, hay un paro nacional de ATE ANAC en los aeropuertos de todo el país, lo que puede afectar a los vuelos de esta jornada. Se trata de una medida de fuerza que lleva adelante el gremio de los trabajadores estatales para reclamar por la reapertura de las paritarias de los controladores terrestres nucleados en la Administración Nacional de Aviación Civil. Desde el sindicato informaron que ya hay protestas en los aeropuertos de Bariloche y El Calafate y se espera una marcha hacia Aeroparque a partir de las 11 y luego se brindará allí una conferencia de prensa. En ese sentido, muchas de las personas que tienen un vuelo programado para hoy se preguntan cuál es su estado.

ATE realiza un paro nacional en los aeropuertos este martes 21 de abril

Para ello, se puede consultar el estado de los vuelos en las principales terminales aéreas en la página web de Aeropuertos Argentinos. Casi a las 10 de la mañana detalla que la mayoría de los vuelos que salen de Aeroparque siguen en horario y que en lo que va de la jornada despegaron aviones sin problemas. En tanto, los arribos aparecen con el estatus “programado” mayormente.

Otra opción es enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono oficial de Aeropuertos Argentina (+54 9 11 3126-0531) y pedir información sobre el estado de un vuelo en particular

Asimismo, para saber si un vuelo está en horario, demorado o cancelado, se puede consultar con la aerolínea con la que se viaja para conocer su estado. Las compañías suelen enviar mails para dar a conocer si hay novedades sobre sus vuelos a los pasajeros. De todos modos, se recomienda ir temprano al aeropuerto para evitar inconvenientes, en especial cerca del mediodía, que es el momento en que se hará la movilización a Aeroparque.

Así se puede averiguar el estado de los vuelos hoy por el paro nacional de ATE

Por qué hay paro nacional de ATE

El miércoles pasado la Coordinación Nacional de ATE en la ANAC confirmó que “se sumará al paro establecido por el sindicato a nivel nacional”. A su vez, subrayó que “profundizará su Plan de Lucha ante la falta de voluntad política para resolver el conflicto salarial en el sector”.

Los trabajadores de ATE ANAC advirtieron que el Gobierno “no tiene voluntad política para resolver el conflicto en el sector que sostiene el funcionamiento del sistema aeronáutico”. “El Gobierno no cumplió con la conciliación obligatoria. Avanzaremos con las medidas de fuerza, ya que nos encontramos en libertad de acción para continuar con nuestro Plan de Lucha en defensa de los derechos de las y los trabajadores. Durante este proceso quedó en evidencia que el Gobierno nunca tuvo como objetivo resolver el conflicto sino, una vez más, perjudicar a quienes sostenemos el funcionamiento del sistema aeronáutico”, expresaron.

Dado que se cumplió el plazo de la conciliación obligatoria que fue dictada luego de que ATE había informado una medida de fuerza el pasado marzo, el sindicato señaló que el Gobierno “intentó cercenar con una normativa para impedir el derecho a la protesta”, incluso cuando el gremio acató la medida. Es por ello que retoma “el camino de la lucha” para lograr una solución a los reclamos en la ANAC. Entre ellos, se incluye el pedido de que se cumpla el acuerdo de pago de una suma no remunerativa y que la misma sea actualizada según la última paritaria.

“Desde nuestra organización hemos sostenido en todo momento el espíritu de diálogo y conciliación, cumpliendo con cada una de las instancias y evitando profundizar el conflicto. Sin embargo, del otro lado no hubo voluntad política alguna de encontrar soluciones”, remarcaron desde ATE ANAC.

El reclamo de ATE ANAC en el paro nacional ATE

Este lunes, Aguiar ratificó la medida de fuerza: “Mañana paro de ATE con protestas en aeropuertos y no descarta bloquearlos. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos”. En ese sentido, apuntó contra la administración de Javier Milei porque “no dio una sola señal que permita pensar que va a reabrir las paritarias” y que “no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial”. Dado que “se agotaron todas las instancias”, se decidió “profundizar todas las medidas de fuerza”.

Según el comunicado que compartió Aguiar en X, estas son las demandas de ATE en el paro nacional de este 21 de abril:

El comunicado que ratifica el paro de ATE ANAC este martes que compartió Rodolfo Aguilar en X X