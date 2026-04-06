Quiénes eran Mariano Robles y Solana Albornoz, la pareja que murió atrapada en su auto en el temporal en Tucumán

El fuerte temporal que tuvo lugar en la provincia de Tucumán este fin de semana se cobró, hasta el momento, tres víctimas fatales. Dos de ellas eran una pareja que quedó atrapada en su auto cuando volvían de un casamiento en Tafí Viejo. Se trata de Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, que habían sido vistos por última vez el sábado por la noche, cuando salieron de la fiesta.

Sus familiares denunciaron que perdieron contacto con ellos cerca de las 21. Horas después, su automóvil —un Nissan Versa blanco— fue hallado en un canal de desagüe, cubierto por barro y ramas, en el barrio Nueva Italia, a unos 400 metros de la Ruta 9. Ambos estaban muertos en el interior del vehículo.

De acuerdo con el relato difundido por sus familiares, “estaban en el auto esperando a que baje el agua” para retornar a su hogar. Allí los esperaban sus dos hijos, de cinco años y nueve meses, a los que habían dejado al cuidado de una niñera.

Ambos eran empleados en el sector público de la provincia, y, según consignó el diario La Gaceta, Robles trabajaba en la Caja Popular de Ahorros y Albornoz en la Casa de Gobierno de Tucumán.

Mariano y Solana, dos de las víctimas del temporal. captura de redes sociales

El medio local indicó que desde que se reportó la desaparición se desplegó un amplio operativo de fuerzas policiales y equipos de emergencia en la zona de Tafí Viejo para tratar de dar con el paradero de la pareja desaparecida.

A partir de esa notificación, se activó el protocolo de búsqueda y rescate de personas, con la participación de un equipo del Grupo Especial de Rescate (G.E.R.), dependiente de C.E.R.O. Cerca del mediodía del domingo, trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento en unas canchas de fútbol alertaron sobre la presencia de un automóvil debajo de un puente en un canal pluvial ubicado en las inmediaciones de la cancha de Lanieri, detrás del barrio Villa Italia.

De acuerdo con los primeros informes, el automóvil fue arrastrado por la corriente durante el temporal. El jefe de Bomberos de Tafí Viejo, Ángel Aguilar, dijo, en diálogo con LN+, que alrededor de las 13 del domingo recibieron un llamado dando cuenta de que habían encontrado un rodado en una canaleta del barrio Nueva Italia. “Hubo que sacar los cuerpos tras desprender el techo del vehículo porque quedó incrustado debajo de un puente”, detalló.

Aguilar indicó que, debido al violento temporal que cayó sobre distintas ciudades tucumanas, tuvieron que asistir, por ejemplo, a un hombre que se agarró de la rama de un árbol cuando su rodado era arrastrado por una fuerte corriente de agua.

Así hallaron el automóvil en donde estaban las víctimas. Gentileza: La Gaceta

La tercera víctima, confirmada más temprano, se trata de un niño de 12 años que murió el sábado por la noche tras recibir una descarga eléctrica en la vía pública, en medio de las intensas lluvias. Según datos oficiales, en algunas zonas se registraron más de 150 milímetros de precipitaciones acumuladas, lo que provocó anegamientos y la crecida de ríos y arroyos.

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, publicó un posteo en su cuenta de la red social X, donde expresó sus condolencias a los familiares de las tres víctimas fatales y agregó: “Ante los problemas climáticos que atraviesa nuevamente Tucumán y otras provincias del país, estamos trabajando de manera permanente junto a autoridades de cada ciudad y cada pueblo, atendiendo las zonas más afectadas por la intensa caída de agua y la crecida de ríos y arroyos, que provocaron inundaciones y anegamientos en distintos pueblos y ciudades de la provincia”.

El posteo del gobernador de Tucumán ante el trágico temporal ocurrido durante las últimas horas. @OsvaldoJaldo

El fuerte temporal de lluvia y viento registrado durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo dejó un escenario complejo en distintos puntos de Tucumán, con anegamientos, inundaciones, evacuaciones y serios daños en infraestructura, informaron desde Defensa Civil local.