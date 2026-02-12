Therian: un especialista explicó por qué detrás del fenómeno viral “hay sufrimiento”

El fenómeno therian, que se volvió viral en TikTok y otras plataformas, despertó curiosidad, debates y también preocupación. Aunque para muchos se trata de un juego o una forma de expresión juvenil, especialistas advierten que en algunos casos puede esconder algo más profundo: sufrimiento emocional y falta de contención.

En diálogo con LN+, el psicoanalista y psiquiatra infantojuvenil Francisco Guerrini analizó el auge de estas comunidades y explicó por qué es clave mirar más allá del disfraz o la estética.

Una chica fue mordida por un therian

Una identidad que busca diferenciarse en la adolescencia

Guerrini explicó que el surgimiento de los therians puede entenderse como parte de un proceso generacional. “Así como hace una década había tribus urbanas, la generación siguiente necesitaba diferenciarse de la anterior y así surgió el fenómeno de los therians”, señaló.

En ese sentido, remarcó que durante la adolescencia la identidad está en construcción y muchas veces se expresa de formas llamativas. “La identidad puede ser sentida subjetivamente como un otro”, sostuvo.

Para el especialista, el punto central no es el disfraz en sí, sino lo que puede estar ocurriendo emocionalmente detrás. “Lo primero que uno tiene que pensar es si hay sufrimiento”, afirmó.

En ese marco, explicó que muchas de estas conductas aparecen en preadolescentes y adolescentes que atraviesan procesos complejos, con necesidad de pertenencia y búsqueda de un lugar en lo social.

El especialista explicó las conductas responden a la necesidad de pertenencia y búsqueda de un lugar en lo social Pinterest

El rol clave de las familias

El psiquiatra subrayó que, como profesional, lo primero que hace ante estos casos es mirar el contexto familiar. “Tengo una serie de entrevistas largas con el padre para ver qué pasó en esa familia”, explicó.

Y advirtió sobre la importancia de las figuras adultas en el proceso de identificación: “La figura central del padre no está ocupando el lugar ideal de identificación”, indicó.

Según Guerrini, en la adolescencia los jóvenes buscan referencias en amigos, docentes o personajes de redes, especialmente cuando sienten que falta un sostén cercano.

Cuándo deja de ser un juego

El especialista aclaró que puede existir una dimensión lúdica, pero que hay señales que deben alertar. “Ya cuando muerden, en ese caso se trata de otra problemática más lindante a un episodio enfermo o psicopatológico”, advirtió.

Sobre este punto, fue contundente: “Si una persona se disfraza y muerde a otra persona, ya estamos hablando de un cuadro psicótico”, e insistió: “Hay patologías cuando el joven o la familia sufre”.

Ser therian es autopercibirse como animal aunque exista una consciencia de ser un humano (Fuente: Instagram/@lineasdenoticias)

El uso de las redes sociales

“El tema básico que hay que pensar es el uso de las redes sociales. En psicoanálisis y desde la biología, somos seres animales", dijo Guerrini, al tiempo que diferenció: “El límite entre la animalidad y la cultura es un límite claro. Una persona, donde su animalidad predomina, caduca de pensamiento crítico”.

Y concluyó: “El pensamiento crítico caduca por el uso excesivo de redes. El problema central de la familia hoy es que están scrolleando todo el día. Esto tiene impacto en lo neurobiológico: se reduce la corteza frontal, caducan de pensamiento crítico y no pueden concentrarse ni estudiar después”.