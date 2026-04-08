¿Desregulación selectiva?: una provincia quiere flexibilizar su sistema farmaceútico y despierta dudas en el sector

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El gobierno de Río Negro busca avanzar con una reforma integral del sistema de farmacias a través de un proyecto de ley que pretende eliminar restricciones, entre otras cuestiones, para la instalación de nuevos comercios de ese rubro.

“La propuesta reconoce una realidad que cambió y un Estado que debe acompañar esos cambios. Ampliar la libertad de elección también significa facilitar el acceso a un servicio esencial, promoviendo más competencia, más innovación y mejores respuestas”, indicó el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck. Los principales cambios a la Ley Nº 4.438 contemplan que cualquier persona física o jurídica habilitada pueda ser titular de una farmacia (manteniendo la exigencia de un director técnico farmacéutico responsable), además de la receta electrónica obligatoria en toda la provincia y un esquema ampliado de envío de medicamentos.

También se habilita la telefarmacia y la entrega a domicilio, con sistemas de control y trazabilidad. “Esto simplifica procesos, mejora el acceso y aporta mayor seguridad. También permite que las farmacias envíen medicamentos a domicilio, algo clave para quienes tienen dificultades de traslado”, señaló Weretilneck.

De acuerdo con la normativa vigente, en Río Negro existen restricciones de distancia mínima entre farmacias (200 o 400 metros según población): la desregulación de sistema farmacéutico permitiría que la instalación, el traslado y la distribución sean libres en todo el territorio provincial, sin limitaciones de ubicación. Actualmente hay 250 farmacias en la provincia de Río Negro.

Según explicaron desde el gobierno provincial, “se podrá instalar una farmacia en cualquier punto de cada ciudad, sin restricciones de distancia ni limitaciones pensadas para proteger estructuras existentes”. Además, se eliminarían trabas en localidades pequeñas, permitiendo que un mismo farmacéutico pueda estar al frente de más de un establecimiento. Sumaron que la iniciativa también prevé “incentivos para promover la radicación en zonas alejadas, reduciendo desigualdades en el acceso al medicamento”.

“Desregulación selectiva”

Consultados por LA NACION, desde el Colegio de Farmacéuticos de Río Negro destacaron como positivos algunos puntos, como la receta electrónica, aunque consideraron que la nueva distribución territorial “hará que las farmacias se concentren en las zonas comerciales, como sucede en San Luis, donde el sistema está desregulado”. Agregaron que hoy la principal queja en Río Negro está vinculada con “la falta de farmacias en los barrios, una situación que esta desregulación no resuelve”.

Fuentes del sector también hablan de una “desregulación selectiva”, al tiempo que advierten que “si el gobierno de verdad está preocupado por el bolsillo de los rionegrinos, debería avanzar desregulando primero otras profesiones, así como la elección de la obra social o el banco en el que cobran su sueldo los estatales”.

De avanzar con la desregulación del sistema farmacéutico, se espera el desembarco de nuevos actores, especialmente el grupo de farmacias y perfumerías Global, con fuerte presencia en Neuquén y Chubut.

Finalmente, diversas voces del sector aseguran que la modificación de la ley no va a bajar los precios en las farmacias. “El precio lo define la industria farmacéutica, que monopoliza el mercado del medicamento. Y el principal factor que aumenta el precio de los medicamentos es la financiación a las obras sociales. Las farmacias tienen el sobrecosto de ese financiamiento. De todos modos, eso solo puede resolverlo el gobierno nacional, y hasta ahora ningún gobierno hizo nada para que la industria sea más competitiva”, dijo un referente del sector con más de 30 años de experiencia.