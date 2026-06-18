Echaron a Florencia Peña de Luzu por la falsa noticia del padre de Messi
La actriz informó que el papá del astro de la Selección había muerto; la familia del futbolista debió sacar un comunicado aclarando la situación de salud de Jorge Messi
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La actriz Florencia Peña fue desvinculada de Luzu TV luego de que diera al aire la falsa noticia de la muerte del padre de Lionel Messi.
Luego de que se conociera la fake news, Nicolás Occhiato, fundador y productor general del canal de streaming, expresó su enojo y se despegó del error de su equipo: “Me indigna igual que a ustedes”.
Horas más tarde compartió un comunicado en sus redes:
“Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible si la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.
Florencia Peña difundió la noticia errónea sobre Jorge Messi en medio de una ola de rumores sobre su salud. Minutos después, la familia Messi desmintió la información mediante un comunicado. En el mensaje pidieron respeto por su privacidad y confirmaron que el padre del astro argentino se está recuperando de un delicado problema de salud.
“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señalaron.
Asimismo, expresaron un “profundo malestar” por las versiones, rumores y especulaciones que circularon esta mañana en Argentina y rechazaron “la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos de algunas personas”.
“Únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, agregó el comunicado.
Y cerró: “Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes”
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