Hay alerta roja, naranja y amarilla por frío, tormentas y Zonda para este sábado 1° de agosto: las provincias afectadas

Luego de varias jornadas inestables, un leve ascenso de las temperaturas y un cierre de semana lluvioso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado 1° de agosto una serie de alertas de nivel rojo y amarillo por frío extremo y tormentas, que alcanzan a distintas provincias del país.

La alerta roja por frío extremo rige en la zona oeste de Santa Cruz, donde se pueden registrar temperaturas “muy peligrosas” (y también rige una alerta amarilla por lluvias), con “efecto alto a extremo en la salud”, capaces de afectar incluso a quienes no son considerados grupos de riesgo. En Tierra del Fuego, en tanto, el aviso es más leve, de nivel amarillo.

Ante este escenario de frío extremo, el SMN recomienda evitar la exposición prolongada a las bajas temperaturas y, en caso de tener que salir, utilizar varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener la vivienda calefaccionada de manera segura, tomar abundante líquido, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En Santa Cruz persiste el frío

Por otro lado, rige una alerta naranja por tormentas para la provincia de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y el oeste de Córdoba. Esas áreas serán afectadas por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 100 kilómetros por hora y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual.

Por la misma condición pero de nivel amarillo, también se encuentran bajo alerta la franja sureste de la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Chaco y el norte de Córdoba. En esos distritos se esperan lluvias de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Por este motivo, el organismo aconsejó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El arranque del mes tendrá varias zonas afectadas

La alerta amarilla por vientos rige para las provincias de Jujuy, el oeste de Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro. En esas provincias se esperan vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70. Además, para Jujuy también se prevé la presencia de Zonda.

A partir de estas condiciones, el ente que depende del Ministerio de Defensa recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

El organismo también emitió el pronóstico para este sábadp en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 14°C y una máxima que llegará a los 19°C. El nivel de precipitaciones y actividad eléctrica alcanza un 70% por la mañana y el mediodía, aunque es posible que llueva durante toda la jornada.

El pronóstico para el primer finde de agosto en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires la temperatura mínima es de 12°C y la máxima alcanzará los 20°C. Para la tarde se esperan tormentas aisladas y, por la noche, chaparrones leves con actividad eléctrica y posibilidad de granizo.

En tanto, las temperaturas máximas y mínimas serán de 26°C y 12°C en Catamarca; 32°C y 23°C en Chaco; 11°C y 6°C en Chubut; 26°C y 15°C en Córdoba; 32°C y 22°C en Corrientes; 27°C y 16°C en Entre Ríos; 34°C y 23°C en Formosa; y 28°C y 12°C en Jujuy.

Por otro lado, en La Pampa las temperaturas se mantendrán entre 19°C y 12°C; 26°C y 11°C en La Rioja; 24°C y 8°C en Mendoza; 31°C y 20°C en Misiones; 14°C y 8°C en Neuquén; 16°C y 10°C en Río Negro; 28°C y 12°C en Salta; 26°C y 7°C en San Juan; 25°C y 14°C en San Luis; -2°C y -7°C en Santa Cruz; 28°C y 16°C en Santa Fe; 29°C y 13°C en Santiago del Estero; 1°C y -3°C en Tierra del Fuego; y 28°C y 15°C en Tucumán.