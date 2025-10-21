Detectan por primera vez en la historia mosquitos en una de las zonas más frías del planeta

REIKIAVIK, Islandia.— Por primera vez se encontraron mosquitos en Islandia, que durante mucho tiempo fue uno de los pocos lugares en la Tierra libres de ellos, informó un investigador a la agencia AFP este lunes 20 de octubre.

Matthias Alfredsson, entomólogo del Instituto de Ciencias Naturales de Islandia, dijo que se habían encontrado tres mosquitos, dos hembras y un macho, a unos 30 kilómetros al norte de la capital, Reikiavik.

“Todos fueron recolectados de cuerdas de vino (...) destinadas a atraer polillas”, indicó el investigador en un correo electrónico, refiriéndose a un método que consiste en añadir azúcar a vino caliente y sumergir cuerdas o tiras de tela en la solución, que luego se cuelgan al aire libre para atraer a los insectos.

Todos eran de la especie Culiseta annulata, detalló a la agencia AFP.

Los tres mosquitos fueron encontrados a unos 30 kilómetros de Reikiavik, la capital de Islandia Travelpix Ltd - Stone RF

Islandia, junto con la Antártida, ha sido durante mucho tiempo uno de los pocos lugares en la Tierra sin población de mosquitos.

“Es el primer registro de mosquitos que ocurre en el entorno natural en Islandia. Hace muchos años se recolectó un único ejemplar de Aedes nigripes (especie de mosquito ártico) de un avión en el aeropuerto de Keflavik”, precisó Alfredsson, agregando que “por desgracia, ese ejemplar se perdió”.

Según el investigador, la presencia de los mosquitos podría “indicar una introducción reciente al país, posiblemente a través de barcos o contenedores”.

Añadió que los mosquitos podrían potencialmente expandirse por la isla, pero que sería necesario un monitoreo adicional en primavera para determinar si “realmente se establecieron en Islandia”, país con apenas 404.610 habitantes en una superficie de 103.000 kilómetros cuadrados en la que se extienden glaciares, géiseres, volcanes, campos de lava y termas.

El cambio climático, con el aumento de temperaturas, veranos largos e inviernos más suaves, crea un ambiente favorable para que los mosquitos prosperen. Pero Alfredsson destaca que el clima más cálido probablemente no sea la razón de la aparición de mosquitos en Islandia.

“Esta especie parece estar bien adaptada a climas fríos, principalmente por su capacidad de hibernar como adulto en lugares resguardados. Esto les permite resistir inviernos largos y duros cuando las temperaturas caen por debajo de cero”, explicó.

La especie, que se encuentra en todo Europa, “también utiliza hábitats de reproducción diversos, lo que refuerza aún más su capacidad de persistir en el desafiante entorno de Islandia”.

Estilo de mosquito

La especie Culiseta annulata está muy difundida en el Reino Unido y es muy resistente al frío. Su envergadura alar puede medir entre 13 y 15 milímetros y es uno de los mosquitos más grandes. Sus alas son moteadas y, en el caso de los machos de la especie tiene antenas plumosas.

Suelen atacar a los humanos, aunque hay diferencias entre las hembras y los machos. Solo las hembras chupan sangre, los machos se alimentan de néctar.

El mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, integra la familia del Aedes nigripe, del que se encontró apenas un ejemplar hace años en Islandia FOTO ilustrativa: PIXABAY

En tanto, el único ejemplar de Aedes nigripe del que se tiene información en Islandia integra la familia de los Aedes, en la que se encuentra el aegypti, vector transmisor del dengue. El Aedes nigripe también circula por zonas frías. Según los científicos es la especie de mayor circulación por el Ártico.