Devastador incendio en el casino de Necochea

Se incencia el casino de Necochea

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2020 • 20:36

El casino de Necochea se incendió esta tarde y al momento trabajan en la zona de el Parque "Miguel Lillo", sobre la Avenida 2, tres dotaciones de bomberos que intentan combatir las llamas concentradas en el sector del emblemático teatro Auditorium.

Tras el aislamiento social, preventivo y obligatorio que vive la ciudad balnearia y a pesar que el casino se encuentra aún cerrado por la extensión de la cuarentena, se desató hoy por la tarde un importante incendio en el que trabajan tres dotaciones de bomberos y al momento no se reportaron heridos ni mayores precisiones de la causa del siniestro.

El incendio comenzó cuando anochecía en la localidad balnearia, y afectó al edificio del auditorio, una construcción elevada y con un diseño moderno, ubicada sobre la Avenida 2, que permanecía semi abandonada desde que otro incendio afectó al complejo del Casino en 2001.

En el lugar trabajan al menos tres dotaciones de bomberos locales, que tratan de contener las llamas, y también fue desplegado personal de Defensa Civil para realizar tareas de prevención, ante la presencia de vecinos.

Fuentes de la comuna informaron que "no hay registro de heridos" y que las causas del incendio aún no fueron establecidas.

La noticia de rápida difusión causó conmoción por parte de los vecinos de Necochea al igual que ocurrió en las redes sociales donde muchos compartieron su indignación y tristeza por el incendio desatado en el teatro Auditorium.

La modelo y actriz Guillermina Valdés, oriunda de la ciudad balnerario difundió por Twitter un mensaje de lamento. "Ese espacio (llamado Casino de Necochea), tenía un teatro con una acústica increíble, una pista de patinaje, una pileta y un espacio común que no fue realmente aprovechado y mantenido en el último tiempo.", señaló por Twitter la modelo. "Me da muchísima pena lo que está pasando", expresó.

"Más allá de que no me gustan los casinos, no puedo creer que se esté prendiendo fuego ese espacio en mi querida ciudad, construcción que tiene que ver con nuestra historia y donde pase momentos increíbles porque no era solo un lugar de juego, era mucho más. Necochea hoy", agregó Valdés.