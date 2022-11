Día de la Militancia: polémica en La Plata por la suspensión de clases como consecuencia del acto de Cristina Kirchner

escuchar

LA PLATA.– La extrema seguridad desplegada por el acto de Cristina Fernández de Kirchner, que se realizará mañana en esta capital, suscitó polémica dentro y fuera de la comunidad platense: temprano, el jefe de la Dirección de Custodios, Objetivos Fijos y Traslados de Detenidos, Juan Cruz Reynoso, informó que hoy y mañana se suspendían las clases en un centro de educación física que recibe a centenares de alumnos de escuelas locales, lindero al Estadio Único Diego Maradona, donde se presentará la vicepresidenta.

Más tarde, mientras empezaban surgir quejas entre la comunidad educativa afectada por la decisión, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, a cargo de Alberto Sileoni, informó en Twitter que mañana habrá clases con normalidad. Y agregó: “El Ministerio de Seguridad tomará las medidas pertinentes para el acceso y circulación en la zona de los servicios educativos”.

La medida dispuesta por el área de Seguridad

Poco antes, LA NACION había visitado el centro de educación fisica situado sobre la calle 532, entre 25 y 26, de esta capital. No había alumnos, pero sí un grafiti en la pared: Cristina Kirchner 2023. Además, un cartel en el portón anunciaba a la comunidad: “Miércoles 16 y jueves 17 el vacunatorio [que funciona en el mismo predio] permanecerá cerrado”. Una persona a cargo del ingreso –y que prefirió no identificarse por ser empleado público– informó, sin dudar: “No hay clases hoy y mañana por el acto de Cristina. Tampoco se vacuna”.

Vacunatorio cerrado junto al Estadio Único de La Plata por la seguridad para el acto de Cristina Kirchner Matías Adhemar - LA NACION

“Las clases del centro de educación física no solo afectan a los estudiantes que cursan allí. También a varias escuelas primarias y jardines que haces allí sus actividades deportivas. Entre ellas, una escuela de no videntes”, dijeron a LA NACION desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires, que no tiene escuelas alcanzadas por la suspensión de clases.

La medida alertó a los padres de la comunidad educativa local. “Ayer le avisaron a mi hija que no hay clases, porque ATE lleva a su gente al acto. Las escuelas públicas en La Plata mañana están cerradas porque el personal de maestranza no va a trabajar, pero sí va al acto”, protestó por Twitter una usuaria que se identifica como @La Patrona.

Informamos que el día jueves 17 de noviembre del corriente, habrá clases presenciales en los turnos correspondientes.



Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia se adoptarán las medidas pertinentes para el acceso y la circulación en las zonas de los servicios educativos. — Educación PBA (@BAeducacion) November 16, 2022

Consultado, Oscar de Isasi, secretario general de ATE-Buenos Aires, negó que se haya definido un paro, aunque admitió que desde el gremio están “convocando a los compañeros y las compañeras a participar del acto”, citado para mañana a las 17 por el Día de la Militancia.

Otros usuarios coincidieron en las redes en que a los padres de los alumnos de las cuatro escuelas públicas circundantes se les informó de manera oral, no escrita, que mañana no hay clases. La iniciativa de suspender partió del coordinador de Servicio de Policía Adicional del Estadio Único Diego Maradona, a quien el ministro de Seguridad, Sergio Berni, encomendó un operativo con máxima antelación ante la visita de la vicepresidenta tras el intento de magnicidio de septiembre pasado.

Pintadas CFK 2023 junto al Estadio Único de La Plata, donde Cristina Kirchner liderará el acto por el Día de la Militancia Matías Adhemar - LA NACION

El despliegue dispuesto por Berni incluye dos anillos de control perimetral y detectores de metales, ante el arribo esperado de 60.000 personas a lo largo de la jornada. Los militantes ingresarán sin pulseras ni identificaciones personales, pero serán sometidos a controles para evitar que entren con armas.

Hoy, en las inmediaciones del estadio ya se registraba un fuerte operativo similar al desplegado con los grandes recitales de Rolling Stones y Coldplay. Pero en el lugar solo se repetía una pintada: CFK 2023.

