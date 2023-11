escuchar

El Día del Canillita se celebra en la Argentina el 7 de noviembre de cada año. La fecha reconoce a los trabajadores de kioscos de diarios y revistas y recuerda también a Florencio Sánchez, el dramaturgo uruguayo responsable del término.

Día del Canillita: el reconocimiento a los trabajadores del rubro

El Día del Canillita comenzó a celebrarse en el país en 1947. Sin embargo, la historia de los trabajadores se remonta a casi 200 años antes. Fue en 1868 cuando el diario La República decidió poner en práctica algo que sus directivos habían visto en Nueva York: niños y jóvenes que vendían los periódicos en la vía pública.

Los kioscos de diarios y revistas están cerrados durante el Día del Canillita Archivo

Con esto abarataban costos y los diarios llegaban más rápido a los lectores, ya que se evitaba la intermediación del correo.

Con el paso de los años fueron surgiendo los distintos kioscos y puestos dedicados a la venta de diarios y revistas. Pero no fue hasta comienzos del siglo XX que los trabajadores recibieron el nombre de “canillitas”.

Florencio Sánchez y el origen del término “canillita”

Florencio Sánchez llegó a la Argentina a principios del siglo XX desde Uruguay, de donde huyó por el acoso que sufría por sus ideales anarquistas. En el país continuó ejerciendo el periodismo y también se dedicó a otra de sus grandes facetas: la dramaturgia. En 1903 estrenó M’hijo el dotor, que fue un enorme éxito tanto de público como de crítica. Esto le dio popularidad al autor, que en el mismo año presentó el sainete Canillita.

El protagonista era un niño muy pobre que vendía diarios para ayudar a su familia. Tenía las piernas muy flacas y largas y usaba un pantalón que hacía que las mismas sean más llamativas.

En sus primeros tiempos, el oficio de canillita era a menudo realizado por niños LA NACION

Valiéndose del lunfardo, Sánchez apodó al niño como “canillita”. La trascendencia de la obra llevó a que los jóvenes que vendían periódicos recibieran el mismo nombre. Con el correr de los años, todos los trabajadores del rubro pasaron a ser reconocidos de la misma forma.

Florencio Sánchez falleció de tuberculosis en Milán, Italia, el 7 de noviembre de 1910. Tenía 35 años. Por el impacto que tuvo en la cultura, se eligió la fecha de su muerte para celebrar el Día del Canillita.

Por qué no se imprimen diarios el Día del Canillita

A partir de 1947, el Día del Canillita fue reconocido como una jornada de descanso para cada uno de los empleados del ámbito. Como estos no trabajaban, los diarios no se imprimían debido a que no había quien los distribuyese.

A mediados de la década del 90, algunos medios comenzaron a imprimir sus diarios en el día y la posibilidad de descansar quedó a criterio de cada canillita.

En 2007 se impulsó una ley para volver a oficializar el día de descanso. Este se mantiene en la actualidad y es la razón por la cual el 7 de noviembre los diarios no cuentan con su edición impresa.

