Efemérides del 7 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 7 de noviembre forman un listado de diferentes nacimientos, muertes y otros eventos que ocurrieron un día como hoy. Además, este lunes es el Día Internacional de la Física Médica, el Día Nacional del Canillita y el Día Nacional del Periodista Deportivo.

La fecha es también un nuevo aniversario del nacimiento del escritor francés de origen argelino Albert Camus, quien nació un 7 de noviembre de 1913 en la ciudad de Argel, cuando esta era un territorio colonial de la nación europea. Luego de perder a su padre al año siguiente en la Primera Guerra Mundial, se educa en la ciudad del norafricana antes de migrar a París en 1940.

En esa ciudad y en el año 1942 publicó El Extranjero, una de sus obras más conocidas, y editó el periódico de resistencia a la ocupación alemana Combat, que continuó siendo una plataforma de opinión vinculada a la centro-izquierda en los tiempos posteriores a la liberación aliada.

Camus escribió novelas, cuentos y ensayos, entre los que destaca El Mito de Sísifo, donde se planteó el sentido de la vida antes de responder decantándose por el absurdo en la existencia, decisión que llevó a que se lo apodara, contra su voluntad “el Profeta de lo absurdo”. Por el conjunto de su trabajo, se le concedió el Premio Nobel de Literatura en 1957. Falleció menos de tres años después, en enero de 1960, en un accidente de tránsito.

Este día también se conmemora la muerte del poeta, músico y compositor canadiense Leonard Cohen, uno de los letristas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Aunque es recordado como una figura central en la música, sus inicios fueron como escritor, con dos novelas y dos libros de poesía publicados en los primeros años de la década del 60 mientras vivía en la isla griega de Idra.

Su primer disco Songs of Leonard Cohen incluyó su hit “Suzanne”, piedra de toque para una carrera que se extendió por décadas con canciones y discos memorables como New Skin for the Old Ceremony, Death of a Ladies Man y Popular Problems. Su último álbum, You Want it Darker, fue grabado poco antes de su muerte junto a su hijo Adam y constituye el testamento musical de una figura insoslayable de la cultura.

Todo esto y más, en las efemérides del 7 de noviembre

1867 – Nace la científica polaca nacionalizada francesa Marie Curie. Obtuvo dos Premios Nobel: uno en Física y otro en Química.

1879 – Nace el político y revolucionario ruso Lev Trotski.

1913 – Nace en Argelia el filósofo y escritor francés Albert Camus.

1934 – Nace la periodista y conductora argentina Mónica Cahen D’Anvers.

1943 – Nace la cantante, compositora y pintora canadiense Roberta Joan Anderson, más conocida como Joni Mitchell.

1949 – Nace el músico argentino Kubero Díaz, miembro de Los Abuelos de la Nada.

1967 – Nace el DJ francés David Guetta.

1970 – Carlos Monzón vence por nocaut al italiano Nino Benvenutti en Roma y se consagra campeón mundial de boxeo en la categoría mediano.

1973 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Martín Palermo. Es el goleador histórico de Boca Juniors.

1974 – Nace la actriz y conductora argentina Florencia Peña.

1980 – Nace la modelo y actriz argentina Luciana Salazar.

1980 – Fallece el actor estadounidense Steve McQueen.

1986 – Walter De Giusti asesina en Rosario, Argentina, a la abuela y a la tía abuela de Fito Páez, y también a la empleada doméstica de la casa, quien estaba embarazada.

1996 – Nace la cantante y compositora neozelandesa Lorde.

2011 – Fallece el boxeador estadounidense Joe Frazier. Fue campeón mundial en la categoría de peso pesado.

2016 – Fallece el músico, escritor y poeta canadiense Leonard Cohen.

Se celebra el Día Internacional de la Física Médica.

Se celebra el Día del Canillita en la Argentina.

Se celebra el Día del Periodista Deportivo en la Argentina.

