El Día del Escribano en la Argentina se celebra cada 2 de octubre en honor a los profesionales del derecho que ejercen una función esencial para la seguridad jurídica. Su labor es importante para la transparencia y el cumplimiento de requisitos del Estado. La fecha coincide con el Día del Notariado Latino, fecha que busca reconocer la tarea de quienes intervienen en distintos actos jurídicos, redactan documentos y otorgan autenticidad a contratos, escrituras y otros instrumentos legales.

Los escribanos cumplen un rol fundamental en la seguridad jurídica. Son quienes reciben e interpretan la voluntad de las partes, redactan los instrumentos correspondientes, certifican hechos y firmas y conservan los documentos originales. Su intervención permite otorgar carácter auténtico a determinados actos y brindar respaldo legal a operaciones que forman parte de la vida cotidiana, como compraventas de inmuebles, poderes, donaciones y sucesiones.

Este día busca recordar la labor de los escribanos de todo el país Ekaterina Pereslavtseva

¿Por qué se celebra hoy?

Esta jornada recuerda un acontecimiento histórico llevado a cabo el 2 de octubre de 1948 en Buenos Aires. Durante este día, se celebró el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino, una reunión impulsada por el escribano argentino José Adrián Negri. El notable profesional era reconocido por su carrera y participaba del entonces Colegio de Escribanos. Este encuentro reunió a representantes de distintos países de América y Europa que compartían sistemas jurídicos vinculados con la tradición del derecho latino.

Durante este congreso surgió la iniciativa de establecer una organización internacional que reuniera a los notariados y promoviera principios comunes para la profesión. De esta manera, se dio origen a la actual Unión Internacional del Notariado (UINL). Es por ello que años más tarde, esta fecha comenzó a ser celebrada por estos profesionales.

La fecha conmemora también el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino MAZKO VADIM

En el Segundo Congreso Internacional del Notariado Latino, realizado en Madrid en 1950 se consolidaron las bases de este organismo. En esta reunión, se aprobaron los estatutos que otorgaron forma institucional a la Unión.

Las mejores frases para enviar por WhatsApp en el Día del Escribano