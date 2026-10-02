Día del Escribano en la Argentina: por qué se celebra hoy y las mejores frases para enviar por WhatsApp
Sus tareas se encuentran delegadas por el Estado Argentino con el objetivo de dar fe pública
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El Día del Escribano en la Argentina se celebra cada 2 de octubre en honor a los profesionales del derecho que ejercen una función esencial para la seguridad jurídica. Su labor es importante para la transparencia y el cumplimiento de requisitos del Estado. La fecha coincide con el Día del Notariado Latino, fecha que busca reconocer la tarea de quienes intervienen en distintos actos jurídicos, redactan documentos y otorgan autenticidad a contratos, escrituras y otros instrumentos legales.
Los escribanos cumplen un rol fundamental en la seguridad jurídica. Son quienes reciben e interpretan la voluntad de las partes, redactan los instrumentos correspondientes, certifican hechos y firmas y conservan los documentos originales. Su intervención permite otorgar carácter auténtico a determinados actos y brindar respaldo legal a operaciones que forman parte de la vida cotidiana, como compraventas de inmuebles, poderes, donaciones y sucesiones.
¿Por qué se celebra hoy?
Esta jornada recuerda un acontecimiento histórico llevado a cabo el 2 de octubre de 1948 en Buenos Aires. Durante este día, se celebró el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino, una reunión impulsada por el escribano argentino José Adrián Negri. El notable profesional era reconocido por su carrera y participaba del entonces Colegio de Escribanos. Este encuentro reunió a representantes de distintos países de América y Europa que compartían sistemas jurídicos vinculados con la tradición del derecho latino.
Durante este congreso surgió la iniciativa de establecer una organización internacional que reuniera a los notariados y promoviera principios comunes para la profesión. De esta manera, se dio origen a la actual Unión Internacional del Notariado (UINL). Es por ello que años más tarde, esta fecha comenzó a ser celebrada por estos profesionales.
En el Segundo Congreso Internacional del Notariado Latino, realizado en Madrid en 1950 se consolidaron las bases de este organismo. En esta reunión, se aprobaron los estatutos que otorgaron forma institucional a la Unión.
Las mejores frases para enviar por WhatsApp en el Día del Escribano
- Un escribano es un profesional que brinda seguridad jurídica y respaldo documental en distintos actos de la vida cotidiana.
- Feliz día a todos los escribanos que ejercen su profesión con responsabilidad, compromiso y respeto por las personas que confían en su trabajo.
- En este día, saludamos a quienes desempeñan una tarea fundamental para garantizar la autenticidad y legalidad de numerosos documentos.
- La labor notarial requiere conocimientos, precisión y una permanente atención a los detalles de cada trámite.
- El trabajo de un escribano demanda responsabilidad y un profundo compromiso con la seguridad jurídica de los actos que certifica.
- Los escribanos cumplen una función esencial al intervenir en documentos y actos que requieren autenticidad y respaldo legal.
- Para ser un buen escribano se necesita preparación profesional, responsabilidad y una actitud comprometida con cada persona que solicita su intervención.
- Gracias a los escribanos, muchas decisiones y acuerdos pueden quedar documentados de manera formal, clara y jurídicamente respaldada.
- El Día del Escribano es una oportunidad para reconocer el compromiso de quienes desarrollan esta profesión con responsabilidad y dedicación.
- Celebramos a quienes cada jornada ponen sus conocimientos al servicio de la seguridad jurídica y de la comunidad.
- Que esta fecha permita valorar el esfuerzo cotidiano de todos los profesionales que ejercen el notariado en la Argentina.
- Feliz jornada para quienes acompañan importantes decisiones personales, familiares y patrimoniales desde el ejercicio responsable de su profesión.
- Un escribano es también quien interviene para otorgar autenticidad a determinados actos y documentos conforme a las normas vigentes.
- En este día especial, enviamos un cordial saludo a todos los profesionales del notariado argentino.
- La confianza es un aspecto importante en una profesión que interviene en decisiones y documentos de gran relevancia para las personas.
- El trabajo de los escribanos está vinculado con actos jurídicos que requieren formalidad, precisión y seguridad documental.
- Los escribanos forman parte de distintas instancias de la vida de las personas, desde operaciones patrimoniales hasta decisiones familiares.
- Para ser un buen escribano, además de contar con formación específica, es necesario actuar con prudencia, responsabilidad y atención permanente.
- Gracias a su preparación y experiencia, los escribanos pueden orientar a las personas en procedimientos que requieren intervención notarial.
- El Día del Escribano invita a reconocer una profesión vinculada estrechamente con la documentación y la seguridad jurídica.
- Celebramos esta fecha junto a quienes hacen de la responsabilidad profesional uno de los principios centrales de su actividad.
- Un escribano es un profesional del derecho cuya intervención puede resultar necesaria para formalizar determinados actos con los requisitos establecidos.
- Feliz día a quienes trabajan diariamente para que documentos y actos notariales cumplan con las formalidades correspondientes.
- En este día, reconocemos la dedicación de los escribanos que desarrollan su actividad con seriedad y compromiso profesional.
- Cada documento requiere atención y precisión, especialmente cuando contiene decisiones importantes para el patrimonio o la vida familiar.
- El trabajo de un escribano puede acompañar momentos trascendentes, como la compra de una vivienda, una sucesión o la firma de determinados acuerdos.
- Los escribanos ejercen una profesión que combina conocimientos jurídicos, responsabilidad y contacto permanente con las necesidades de las personas.
- Para ser un buen escribano hace falta mantenerse actualizado y comprender la importancia que tiene cada acto en el que interviene.
- Gracias a su tarea, diferentes actos pueden contar con la correspondiente instrumentación y certificación dentro del marco legal.
- El Día del Escribano permite destacar la importancia de una profesión que participa en numerosos procedimientos jurídicos y patrimoniales.
- Celebramos hoy a los profesionales que cumplen su tarea con dedicación y que procuran brindar claridad durante cada procedimiento.
- Que reciban un saludo afectuoso todos aquellos escribanos que ejercen su profesión con compromiso y responsabilidad.
- Un escribano es una persona formada en derecho que desarrolla una actividad especializada dentro del ámbito notarial.
- Feliz día a quienes encuentran en el ejercicio del notariado una forma de contribuir al orden y la seguridad de diferentes actos jurídicos.
- En este día queremos reconocer el valor de la preparación y la responsabilidad que exige el ejercicio de esta profesión.
- La actividad notarial exige revisar información, comprender documentos y atender cuidadosamente los requisitos establecidos para cada procedimiento.
- El trabajo de los escribanos acompaña situaciones que pueden tener consecuencias jurídicas importantes durante muchos años.
- Los escribanos intervienen en diferentes actos de la vida civil, aportando su conocimiento profesional cuando la normativa requiere su participación.
- Para ser un buen escribano es fundamental comprender la responsabilidad que implica intervenir en decisiones que afectan a otras personas.
- Gracias a su intervención profesional, numerosos actos pueden quedar registrados y documentados de acuerdo con las formalidades correspondientes.
- El Día del Escribano también permite reconocer a quienes dedican años de formación y trabajo al ejercicio del notariado.
- Celebramos una profesión que requiere estudio constante, precisión y una especial atención a las normas que regulan cada actuación.
- Que esta celebración sea una ocasión para agradecer la tarea de quienes trabajan diariamente en el ámbito notarial.
- Un escribano es un profesional cuya actividad está estrechamente relacionada con la autenticidad, la documentación y la seguridad jurídica.
- Feliz día a todos los escribanos de la Argentina y especialmente a quienes ejercen su labor con responsabilidad y dedicación cotidiana.
- En este día, valoramos el compromiso de quienes reciben a cada persona con la responsabilidad que requiere su profesión.
- La precisión constituye una parte importante de una tarea en la que cada dato y cada documento pueden tener relevancia jurídica.
- El trabajo de un escribano requiere revisar cuidadosamente la documentación y explicar los alcances de los actos en los que interviene.
- Los escribanos pueden participar en trámites relacionados con bienes, sucesiones, sociedades, poderes y distintas situaciones de la vida civil.
- Para ser un buen escribano no alcanza con conocer las normas: también es necesario escuchar, explicar y actuar con responsabilidad.
- Gracias a la labor notarial, determinados actos pueden realizarse con las formalidades necesarias y quedar respaldados mediante instrumentos correspondientes.
- El Día del Escribano es una fecha para reconocer el aporte profesional de quienes trabajan en el ámbito del derecho notarial.
- Celebramos a los escribanos por su dedicación, por sus conocimientos y por la responsabilidad que asumen en cada intervención profesional.
- Un saludo especial para todos los profesionales que encuentran en el notariado una vocación y una responsabilidad diaria.
- Un escribano es quien, dentro de las competencias que establece la ley, interviene para dar forma y autenticidad a determinados actos.
- Feliz día a los escribanos que acompañan a las personas con profesionalismo durante procedimientos que pueden ser decisivos para sus proyectos.
- En este día tan especial, reconocemos el esfuerzo de quienes sostienen una actividad que exige preparación, actualización y responsabilidad permanente.
- La profesión notarial requiere combinar conocimientos técnicos con capacidad para comprender las necesidades particulares de cada situación.
- El trabajo de los escribanos puede resultar decisivo cuando una persona necesita formalizar jurídicamente una decisión o dejar constancia de un determinado acto.
- Los escribanos tienen una responsabilidad profesional que exige actuar de acuerdo con las normas y prestar especial atención a cada procedimiento.
- Para ser un buen escribano se requiere estudiar de manera permanente, porque las normas y los procedimientos pueden cambiar con el tiempo.
- Gracias a quienes ejercen esta profesión con seriedad y contribuyen desde su lugar a brindar mayor seguridad en diferentes actos jurídicos.
- El Día del Escribano nos recuerda la importancia de contar con profesionales capacitados para intervenir en determinadas situaciones previstas por el ordenamiento jurídico.
- Celebramos la dedicación de quienes desarrollan una actividad que requiere precisión, conocimiento y una permanente responsabilidad profesional.
- Un reconocimiento para todos los escribanos que trabajan cada día con documentos que pueden tener una importancia significativa para sus clientes.
- Un escribano es un profesional que debe actuar con independencia, responsabilidad y conocimiento de las normas aplicables a cada caso.
- Feliz día a quienes hacen del estudio y la responsabilidad dos pilares fundamentales de su actividad profesional.
- En este día, saludamos a todos los escribanos argentinos y destacamos el compromiso que requiere el ejercicio cotidiano de su profesión.
- La tarea notarial demanda revisar documentos, verificar información y cumplir procedimientos establecidos para cada tipo de acto.
- El trabajo de un escribano no se limita a la firma de documentos, sino que comprende distintas tareas vinculadas con su intervención profesional.
- Los escribanos acompañan procesos en los que resulta necesario contar con documentación formal y jurídicamente válida.
- Para ser un buen escribano es importante tener criterio profesional, capacidad de análisis y una conducta responsable frente a cada actuación.
- Gracias a la labor de estos profesionales, muchas personas encuentran orientación para comprender los requisitos y alcances de determinados actos notariales.
- El Día del Escribano nos brinda la posibilidad de saludar a quienes dedican su actividad profesional al servicio del derecho notarial.
- Celebramos la dedicación de todos los escribanos que ejercen su profesión con respeto por las normas y por las personas que recurren a ellos.
- Hoy es una buena oportunidad para reconocer una actividad profesional que requiere años de estudio, preparación y actualización constante.
- Un escribano es un profesional que participa en actos jurídicos donde la forma, la documentación y la autenticidad tienen especial importancia.
- Feliz día a todos los escribanos que afrontan cada jornada con responsabilidad y compromiso con su profesión.
- En este día, enviamos nuestros mejores deseos a quienes trabajan en el ámbito notarial y cumplen una función de gran responsabilidad documental.
- La intervención de un escribano puede estar presente en distintas etapas de proyectos personales, familiares y patrimoniales.
- El trabajo de los escribanos exige conocer las normas aplicables y actuar con precisión frente a cada documento y circunstancia.
- Los escribanos desarrollan una tarea que requiere confianza profesional, conocimiento jurídico y una cuidadosa revisión de la información presentada.
- Para ser un buen escribano resulta indispensable comprender que cada documento puede representar una decisión importante para las personas involucradas.
- Gracias a su conocimiento especializado, estos profesionales pueden intervenir en actos que requieren determinadas formalidades legales y notariales.
- El día del escribano es una fecha para destacar el compromiso de quienes ejercen una profesión relacionada con la seguridad jurídica.
- Celebramos a los profesionales que hacen de la precisión y la responsabilidad principios cotidianos de su actividad.
- Que todos los escribanos puedan disfrutar de una jornada de reconocimiento junto a colegas, familiares y personas que valoran su trabajo.
- Un escribano es un profesional que debe interpretar y aplicar normas para intervenir correctamente en los actos que están dentro de su competencia.
- Feliz día a quienes dedican su conocimiento y experiencia a una profesión que requiere responsabilidad en cada uno de sus procedimientos.
- En este día especial, saludamos a todos los escribanos que cumplen su labor con dedicación y respeto por las normas.
- La responsabilidad profesional ocupa un lugar central en una actividad donde la documentación y la exactitud son fundamentales.
- El trabajo de un escribano requiere compromiso con cada persona que solicita asesoramiento o intervención dentro de sus competencias profesionales.
- Los escribanos pueden acompañar a las personas en decisiones relacionadas con su patrimonio, sus familias y diferentes proyectos personales.
- Para ser un buen escribano es necesario combinar formación jurídica, responsabilidad, atención al detalle y disposición para orientar correctamente.
- Gracias a los profesionales del notariado que dedican su tiempo a revisar, explicar y formalizar distintos actos jurídicos.
- El Día del Escribano representa una oportunidad para reconocer una profesión que forma parte de numerosas decisiones importantes.
- Celebramos esta jornada junto a todos los escribanos que desarrollan su actividad con compromiso y preparación profesional.
- Un saludo para quienes trabajan diariamente con documentos y procedimientos que requieren conocimiento, precisión y responsabilidad.
- Un escribano es un profesional que interviene en determinados actos para cumplir funciones que la legislación le atribuye.
- Feliz día a todos los profesionales del notariado, con deseos de una jornada de reconocimiento y satisfacción por el trabajo realizado.
- En este día, recordamos la importancia de la responsabilidad con la que debe ejercerse toda actividad vinculada con actos jurídicos y documentación.
- La labor de los escribanos requiere escuchar las necesidades de cada persona y explicar con claridad los aspectos relacionados con su intervención.
- El trabajo de los escribanos está presente en situaciones que pueden involucrar decisiones patrimoniales de gran relevancia para una familia.
- Los escribanos cumplen una función profesional que demanda capacitación constante y conocimiento actualizado de las normas que regulan su actividad.
- Para ser un buen escribano hace falta ejercer con responsabilidad, mantener una formación permanente y prestar atención a cada detalle del procedimiento.
- Gracias a todos los escribanos que realizan su trabajo con seriedad y procuran brindar respuestas claras a quienes recurren a sus servicios.
- El día del escribano permite reconocer el esfuerzo de profesionales que dedican su actividad a una tarea jurídica especializada.
- Celebramos hoy a quienes trabajan con documentos, normas y procedimientos que requieren precisión y responsabilidad en cada instancia.
- Que esta fecha sea también una oportunidad para valorar los años de estudio y preparación que requiere el ejercicio del notariado.
- Un escribano es un profesional cuya intervención puede otorgar determinadas garantías de autenticidad y formalidad a los actos que documenta.
- Feliz día a quienes ejercen el notariado y enfrentan cada jornada con dedicación, estudio y responsabilidad profesional.
- En este día tan significativo para la profesión, enviamos un reconocimiento a todos los escribanos que cumplen su tarea con compromiso.
- La tarea de estos profesionales requiere una mirada cuidadosa sobre documentos, requisitos y circunstancias particulares de cada actuación.
- El trabajo de un escribano puede acompañar desde una operación inmobiliaria hasta otros actos jurídicos relevantes para las personas y sus familias.
- Los escribanos forman parte de momentos que requieren decisiones documentadas, desde la organización patrimonial hasta diferentes trámites civiles.
- Para ser un buen escribano es importante comprender que detrás de cada expediente o documento existen personas y decisiones concretas.
- Gracias a la preparación de los profesionales del notariado, muchas personas pueden contar con orientación especializada al momento de formalizar determinados actos.
- El Día del Escribano invita a reconocer una profesión que exige responsabilidad individual y conocimiento de un amplio conjunto de normas.
- Celebramos a quienes ponen su formación profesional al servicio de una actividad que requiere exactitud, prudencia y compromiso.
- Un reconocimiento especial para todos los escribanos que hacen de la actualización y el aprendizaje permanente parte de su práctica profesional.
- Un escribano es un profesional del derecho que desarrolla funciones notariales de acuerdo con las atribuciones establecidas por la legislación.
- Feliz día a quienes sostienen con responsabilidad una profesión en la que la documentación correcta resulta fundamental.
- En este día, agradecemos la dedicación de quienes trabajan para que determinados actos cuenten con la documentación y formalidades correspondientes.
- La profesión notarial combina conocimientos jurídicos, responsabilidad y una relación permanente con las necesidades concretas de las personas.
- El trabajo de los escribanos requiere precisión desde la revisión de los documentos hasta la instrumentación final del acto correspondiente.
- Los escribanos intervienen en situaciones diversas y deben adaptar su conocimiento profesional a las características particulares de cada procedimiento.
- Para ser un buen escribano es fundamental actuar con responsabilidad, respetar las normas y mantener una actitud de aprendizaje constante.
- Gracias a todos los profesionales que ejercen el notariado con dedicación y que asumen diariamente la responsabilidad propia de su actividad.
- El día del escribano es una ocasión para saludar y reconocer a quienes trabajan dentro de una profesión jurídica especializada.
- Celebramos el compromiso de todos los escribanos que desarrollan su tarea con seriedad y atención a las necesidades de quienes recurren a ellos.
- Que esta jornada permita compartir un merecido reconocimiento entre colegas y valorar el esfuerzo que implica ejercer esta profesión.
- Un escribano es alguien cuya actividad profesional está vinculada con la documentación formal de determinados actos y negocios jurídicos.
- Feliz día a todos los escribanos que, con preparación y responsabilidad, cumplen una tarea de importancia para numerosas personas.
- En este día queremos destacar el valor de una profesión que requiere conocimientos específicos y una actuación cuidadosa en cada caso.
- La labor de un escribano exige revisar datos, documentos y requisitos antes de intervenir formalmente en un acto.
- El trabajo de los escribanos acompaña decisiones importantes y requiere explicar de manera clara los procedimientos y documentos correspondientes.
- Los escribanos pueden intervenir en diferentes cuestiones jurídicas y patrimoniales, siempre dentro de las competencias que establece la normativa vigente.
- Para ser un buen escribano se necesita responsabilidad, formación y capacidad para trabajar cuidadosamente con información que puede tener consecuencias jurídicas.
- Gracias a quienes ejercen esta profesión por dedicar sus conocimientos a acompañar procedimientos que requieren formalidad y respaldo documental.
- El Día del Escribano es una fecha para saludar a todos los profesionales que trabajan en el ámbito notarial argentino.
- Celebramos a quienes cada jornada cumplen sus funciones con responsabilidad y mantienen el compromiso de continuar perfeccionando sus conocimientos.
- Un saludo especial para los escribanos que encuentran en su profesión una actividad que exige dedicación, estudio y responsabilidad permanente.
- Un escribano es un profesional cuya tarea requiere conocer las normas y aplicarlas cuidadosamente en cada actuación que se encuentra dentro de sus atribuciones.
- Feliz día a quienes hacen de la responsabilidad profesional una parte fundamental de su trabajo cotidiano.
- En este día, reconocemos a los escribanos que acompañan con conocimiento y seriedad diferentes decisiones y procedimientos jurídicos.
- La actividad notarial requiere precisión y atención, especialmente cuando se trabaja con documentos relacionados con decisiones patrimoniales o familiares importantes.
- El trabajo de un escribano supone una responsabilidad que comienza con la revisión de la documentación y continúa durante todo el procedimiento.
- Los escribanos dedican su formación y experiencia a una profesión en la que la claridad, la formalidad y el cumplimiento de las normas tienen especial importancia.
- Para ser un buen escribano se requiere mucho más que conocimientos técnicos: también son necesarias responsabilidad, actualización permanente y atención cuidadosa en cada actuación.
- Gracias a todos los escribanos de la Argentina por el compromiso con el que ejercen una profesión que acompaña numerosos actos y decisiones relevantes de la vida de las personas.