Día del Escribano en la Argentina: por qué se celebra hoy y 150 frases para enviar por WhatsApp

El Día del Escribano en la Argentina se celebra cada 2 de octubre en honor a todos los profesionales del derecho que ejercen una función pública por delegación del Estado. La fecha coincide también con el Día del Notariado Latino, con el objetivo de festejar a todas las personas que se encargan de redactar documentos, presenciar actos y la firma de contratos jurídicos o comerciales.

¿Por qué se celebra hoy El Día del Escribano?

El origen del Día del Escribano en la Argentina Unsplash

La fecha recuerda la creación de la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL), un día como hoy en 1948, durante el Primer Encuentro Internacional del Notariado Latino, llevado a cabo en Buenos Aires. La reunión fue liderada por el escribano José Adrián Negri, entonces presidente de Colegio de Escribano. La convocatoria reunió a más de 700 asistentes, de más de 18 países de la región.

La jornada significó un hecho trascendental para esta profesión, con la creación de la UINL, una organización orientada a nuclear a todos los escribanos de Latinoamérica en el mundo.

150 frases para enviar por WhatsApp en el Día del Escribano

En esta fecha se puede enviar una frase a los escribanos para celebrarlos en su día Shutterstock - Shutterstock

Feliz día a todos los escribanos que con paciencia convierten lo complejo en claridad.

En el día de los escribanos honramos a quienes dan certeza a cada palabra escrita en un documento.

Los escribanos son guardianes de la confianza en cada acuerdo que se plasma en papel.

Gracias por brindar a la sociedad la tranquilidad de que lo pactado queda seguro y reconocido.

La importancia de su labor reside en que sin ellos la historia cotidiana carecería de validez oficial.

Felicitamos a los escribanos por ser los notarios de la vida, donde cada firma representa un compromiso.

En este día celebramos la noble tarea de dar autenticidad a lo que marca la vida de las personas.

Los escribanos son el puente invisible entre la voluntad de las partes y la ley que las ampara.

Feliz día a todos los que con tinta y sello convierten las intenciones en hechos jurídicos.

Gracias por proteger la seguridad jurídica de las familias, empresas y comunidades.

En el día de los escribanos se reconoce la transparencia y profesionalismo de quienes avalan la verdad.

Felicitamos a los escribanos que trabajan con rigurosidad en cada detalle de un acta o contrato.

En este día celebramos a quienes construyen certezas con la fuerza de un sello y la claridad de un acta.

Los escribanos son testigos silenciosos de acuerdos que marcan la vida de generaciones.

La importancia de su labor radica en garantizar que los derechos de las personas queden preservados.

Feliz día a todos los escribanos que transforman lo cotidiano en documentos de valor eterno.

En este día celebramos la ética y la rectitud de quienes trabajan para proteger la fe pública.

Gracias por ser la mano firme que legitima actos de gran trascendencia en la sociedad.

Felicitamos a los escribanos porque cada documento que certifican es una huella de confianza colectiva.

En el día de los escribanos reconocemos la dedicación de quienes iluminan el camino de la legalidad.

Los escribanos son arquitectos de la certeza en un mundo que a veces se mueve entre dudas.

Feliz día a todos aquellos que con discreción y profesionalismo sostienen el orden documental.

La importancia de su labor se refleja en que cada sociedad organizada necesita seguridad escrita.

Gracias por acompañar la vida de las personas en sus momentos más decisivos.

En este día celebramos el compromiso silencioso de quienes ponen su sello a la verdad.

Los escribanos son garantes de la memoria escrita que perdura en archivos y registros.

Felicitamos a los escribanos que con disciplina diaria fortalecen la confianza pública.

En el día de los escribanos se destaca la nobleza de dar voz legal a lo que muchos sienten y acuerdan.

Feliz día a todos los que dedican su vida a custodiar el valor de la palabra comprometida.

Gracias por sostener la confianza social en cada firma y cada escritura.

Los escribanos son la tinta que no se borra en la historia de una nación.

La importancia de su labor está en que cada documento firmado protege generaciones futuras.

En este día celebramos la precisión con la que garantizan la legitimidad de cada acto.

Felicitamos a los escribanos que hacen de la formalidad un pilar para la convivencia social.

Feliz día a todos los escribanos que enseñan que el detalle es sinónimo de justicia.

Los escribanos son el equilibrio entre la palabra dada y la ley escrita.

Gracias por ser mediadores silenciosos en cada transacción importante de la vida.

En este día celebramos a quienes convierten un contrato en una promesa cumplida.

Felicitamos a los escribanos cuya firma es un símbolo de respeto hacia la verdad.

La importancia de su labor se refleja en que sin ellos la sociedad se hundiría en la incertidumbre.

En el día de los escribanos se agradece a quienes hacen de la precisión una virtud cotidiana.

Feliz día a todos los que convierten la burocracia en un puente hacia la confianza.

Los escribanos son custodios de la legalidad y protectores del valor de la palabra.

Gracias por dar forma legal a las decisiones que cambian vidas.

En este día celebramos la vocación de quienes son faro en la formalidad de los acuerdos.

Felicitamos a los escribanos que convierten cada documento en una pieza de historia viva.

La importancia de su labor se percibe cuando un documento asegura justicia y orden.

Los escribanos son quienes mantienen encendida la antorcha de la fe pública.

Feliz día a todos los escribanos que trabajan sin descanso para preservar la confianza.

Los escribanos se dedican a dar fe de las escrituras y otros actos públicos o levantar acta de acuerdos, sentencias o resoluciones de determinados tribunales u organismos Shutterstock

Gracias por demostrar que la transparencia se construye con disciplina y ética.

En este día celebramos el profesionalismo de quienes hacen que cada contrato tenga valor real.

Felicitamos a los escribanos que dan identidad legal a las decisiones colectivas.

En el día de los escribanos se honra a quienes son el eco de la verdad en el papel.

La importancia de su labor está en que sin ellos la palabra perdería firmeza.

Los escribanos son los jardineros de la legalidad, que cuidan cada detalle como si fuera un brote.

Feliz día a todos los que dejan huella de certeza en cada firma otorgada.

Gracias por demostrar que la justicia comienza en los actos más sencillos que certifican.

En este día celebramos a quienes sostienen con discreción la columna vertebral de la legalidad.

Felicitamos a los escribanos cuya constancia fortalece la seguridad jurídica de la comunidad.

La importancia de su labor radica en que el futuro necesita cimientos firmes de verdad escrita.

En el día de los escribanos se reconoce la paciencia de quienes construyen confianza con cada acta.

Feliz día a todos los que acompañan silenciosamente las etapas más importantes de la vida.

Los escribanos son centinelas de la verdad en un mundo en constante transformación.

Gracias por sostener el peso de la confianza social en cada trámite que avalan.

En este día celebramos la sabiduría de quienes transforman lo técnico en comprensión para todos.

Felicitamos a los escribanos que saben que cada firma es un compromiso con la posteridad.

La importancia de su labor está en que lo que certifican se convierte en testimonio histórico.

Los escribanos son guardianes de la palabra, que la preservan para que no se pierda en el tiempo.

Feliz día a todos los escribanos que hacen del rigor un sinónimo de justicia.

Gracias por cuidar los vínculos sociales a través de documentos que resguardan derechos.

En este día celebramos el profesionalismo incansable de quienes nunca descuidan un detalle.

Felicitamos a los escribanos cuya discreción se convierte en virtud de confianza.

La importancia de su labor se refleja en que cada contrato legítimo sostiene la paz social.

En el día de los escribanos reconocemos a quienes construyen certezas para todos.

Los escribanos son como relojes que marcan con precisión los tiempos de la legalidad.

Feliz día a todos los que hacen de la escritura una herramienta de justicia.

Gracias por ser un pilar silencioso en cada decisión trascendental.

En este día celebramos a quienes acompañan con rigor los pasos más importantes de la vida civil.

Felicitamos a los escribanos que dejan una huella imborrable en la memoria jurídica de la sociedad.

La importancia de su labor está en que sin ellos la confianza se desvanecería como arena entre los dedos.

Los escribanos son los narradores discretos de las historias más importantes de las personas.

Feliz día a todos los que ejercen con responsabilidad el arte de la certeza.

En el día de los escribanos se agradece la dedicación de quienes velan por la verdad.

Gracias por darle a cada palabra un valor que trasciende lo cotidiano.

Felicitamos a los escribanos que demuestran que el detalle puede cambiar destinos.

En este día celebramos la firmeza ética de quienes representan la confianza pública.

Los escribanos son piezas claves en el engranaje que mantiene en pie a la sociedad organizada.

La importancia de su labor radica en que cada contrato que certifican construye un futuro más seguro.

Feliz día a todos los escribanos que dedican su vida a la transparencia.

Gracias por ser la garantía de que lo prometido se convierta en un hecho jurídico.

En cada firma, un escribano protege no solo un documento, sino la confianza de toda una comunidad.

Los escribanos son como arquitectos de papel, construyendo cimientos invisibles que sostienen sociedades.

Feliz día a todos los escribanos que, con su sello, dan vida legal a los sueños de las personas.

Gracias por estar presentes en momentos de alegría, de cambio y de esperanza.

La importancia de un escribano se siente en la tranquilidad de quien sabe que su palabra tiene respaldo.

Los escribanos son guardianes de la verdad que camina en tinta sobre páginas blancas.

En este día celebramos a los profesionales que custodian la memoria colectiva en cada archivo.

Felicitamos a los escribanos cuya vocación convierte cada acto en un hecho trascendente.

Un escribano es como un faro: discreto, constante y siempre iluminando el rumbo de la certeza.

Se puede saludar a los escribanos en su día con una frase que refleje el rol importante que cumplen y que reconozca su labor Shutterstock - Shutterstock