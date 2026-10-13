Día del Psicólogo: por qué se celebra hoy y las mejores frases para enviar por WhatsApp

El Día del Psicólogo en la Argentina se conmemora el 13 de octubre de cada año, en honor a todos los profesionales del país.

La rememoración data de un histórico encuentro de profesionales de esta ciencia que estudia la mente, los procesos mentales y el comportamiento humano. La jornada destaca también la importancia del cuidado de la salud mental.

Hoy se celebra el Día del Psicólogo en Argentina Shutterstock

Otra efeméride asociada a la psicología, el Día Mundial de la Salud Mental, se lleva a cabo cada 10 de octubre, desde 1992. La fecha fue declarada por la Federación Mundial de la Salud Mental (WFMH), con el respaldado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de promover el acceso a una atención digna y universal.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Psicólogo en la Argentina?

La fecha remite al Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, que se llevó a cabo entre el 11 y el 13 de octubre de 1974 en Córdoba. Las jornadas contaron con la organización de la Confederación de Psicólogos de la República Argentina (Copra). El objetivo de estas era reunir criterios, debatir problemáticas, oportunidades de mejoras e intereses de los profesionales.

Luego de un debate, los presentes decidieron establecer una fecha para otorgar mayor reconocimiento a esta profesión. De esta manera, se declaró el 13 de octubre como el Día del Psicólogo. La iniciativa también tenía como fin diferenciar a los psicólogos de los médicos.

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