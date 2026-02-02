Día Mundial de los Humedales: ¿cuánto sabés sobre los animales que viven en ellos?

Los humedales son ecosistemas esenciales para la vida y la conservación de la biodiversidad. En ellos se desarrolla una enorme variedad de especies de flora y fauna, muchas de las cuales dependen exclusivamente de estos ambientes para sobrevivir.

Estas áreas funcionan como refugio para aves migratorias, albergan especies amenazadas y, en algunos casos, concentran una alta proporción de especies endémicas que no existen en ningún otro lugar del planeta. A pesar del valor que representan, desde 1970 se perdió el 22% de la superficie global de humedales.

¿Por qué son importantes?

Los humedales son zonas de tierra inundadas de manera temporal o permanente, donde el agua define el paisaje y la relación entre plantas, animales y suelo. Reciben agua del mar, ríos, lluvias, glaciares o napas subterráneas.

Esta condición los vuelve ecosistemas dinámicos y frágiles, capaces de albergar una gran biodiversidad y de cumplir funciones clave como regular inundaciones, almacenar y filtrar agua y mitigar el cambio climático.

En la Argentina, estas zonas ocupan un lugar estratégico por su extensión y diversidad. El país cuenta con 24 sitios Ramsar, humedales reconocidos con importancia internacional, que en conjunto superan los seis millones de hectáreas. Se distribuyen en distintas provincias y abarcan ambientes como las lagunas altoandinas, zonas costeras, turberas y llanuras de inundación.

Pese a su relevancia y a la superficie que aún conservan, los humedales de la región enfrentan crecientes amenazas. Un informe de la Convención sobre los Humedales de 2025 señala que América Latina y el Caribe registran algunos de los mayores niveles de deterioro a nivel global.

En particular, los humedales andinos de la Argentina, Bolivia y Chile sufren una presión creciente por la expansión de la minería de litio, en una región que concentra más del 50% de las reservas mundiales del mineral.