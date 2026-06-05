Diabetes tipo 5, la nueva y desconocida categoría de la enfermedad que divide a científicos y médicos

Cuando los médicos inyectaron insulina por primera vez a Noella Mukumbi, creyeron que le estaban salvando la vida. Pero la mujer de 30 años de la República Democrática del Congo dice que el tratamiento la hizo sentir como si se estuviera muriendo.

A Noella, una peluquera madre de dos hijos, le diagnosticaron diabetes tipo 1 en 2023, pero algo no estaba bien. Cuenta que tras comenzar con las inyecciones diarias estándar de insulina, se mareaba y perdía el equilibrio. Un día se desmayó.

“Estaba arreglando la ropa de los niños y luego mi esposo me encontró en el suelo gritando”, le cuenta al Servicio Mundial de la BBC. Tres años después, los especialistas le dijeron que era probable que tuviera diabetes tipo 5.

La diabetes, que afecta a más de 830 millones de personas en todo el mundo, se produce cuando el cuerpo no puede regular adecuadamente el azúcar en sangre mediante la insulina, lo que significa que los niveles pueden llegar a ser peligrosamente altos.

En la diabetes el cuerpo no puede regular adecuadamente el azúcar en sangre Foto: FreeP¡CK

El tipo 5 es una forma de la enfermedad que se cree que se produce después de largos períodos de mala nutrición, especialmente en la infancia y la adolescencia. La Federación Internacional de Diabetes (FID), que representa a 251 asociaciones nacionales de diabetes, la reconoció formalmente el año pasado.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no reconoce esta afección, ya que considera que todavía no hay pruebas suficientes que confirmen que se trata de una forma separada de la enfermedad.

Algunos científicos creen que el tipo 5 podría afectar a hasta 25 millones de pacientes con diabetes, y advierten que confundirlo con otras formas es perjudicial.

La doctora Meredith Hawkins, directora del Instituto Mundial de Diabetes de la Facultad de Medicina Albert Einstein, cree que la clasificación errónea es un “problema muy generalizado” que provoca muertes por un tratamiento inadecuado con insulina. “Muchos de estos jóvenes con los que nos hemos encontrado con frecuencia ya no se despertaron por la mañana”, señala.

“Constantemente agotados”

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria en la que el cuerpo deja de producir insulina, mientras que la diabetes tipo 2 está relacionada con la resistencia a la insulina.

Sin embargo, los científicos sugieren que el tipo 5 puede estar relacionado con la desnutrición crónica, que afecta el desarrollo del páncreas, el órgano que produce insulina.

Es posible que estos pacientes sigan produciendo insulina, pero no la suficiente, y pueden ser inusualmente sensibles a ella. Por esa razón, los tratamientos estándar no siempre funcionan y, en algunos casos, pueden ser perjudiciales.

Los pacientes de la diabetes tipo 5 desarrollarían mayor resistencia a la insulina Imagen Freepik

Incluso una dosis minúscula de insulina puede provocar hipoglucemia (cuando el nivel de azúcar en sangre desciende peligrosamente), lo que puede resultar mortal.

Al igual que las demás formas, la de tipo 5 puede provocar complicaciones graves, como ceguera, insuficiencia renal, daños en los nervios y heridas de cicatrización lenta que pueden requerir la amputación.

Dado que suele afectar a personas jóvenes con un peso muy inferior al normal y niveles muy altos de azúcar en sangre, es fácil confundirla con la diabetes tipo 1. Los síntomas también pueden ser muy similares.

Noella, que actualmente vive en Uganda, dice que esa fue su experiencia. Desde que tiene memoria fue delgada y, poco después del nacimiento de su segundo hijo, comenzó a sentirse mal.

“Mi boca siempre estaba seca. Bebía mucha agua e incluso por la noche me despertaba dos o tres veces”, dice. También perdió peso rápidamente, pasando de 58 kg a 49 kg, y se sentía constantemente agotada, dos síntomas comunes del tipo 1.

“Diabetes magra”

La diabetes tipo 5 afecta especialmente a pacientes en partes de Asia y África subsahariana, donde la malnutrición infantil sigue siendo generalizada. Sin embargo, los estudios sugieren que la diabetes también está aumentando entre las personas con bajo peso en otros países.

Un estudio de 2023 publicado en Diabetes Care, basado en datos de más de 2,6 millones de adultos de Estados Unidos, reveló que las tasas de la llamada “diabetes magra” entre las personas no obesas estaban aumentando.

Sophia Sharer, de Londres, cree que cumple con este criterio. Tenía 23 años cuando los análisis de sangre de rutina mostraron inesperadamente niveles de azúcar en sangre del rango de los diabéticos.

La diabetes tipo 5 genera cansancio en exceso Pexels

La periodista, que ahora tiene 26 años, señala que tuvo un peso muy inferior al normal durante gran parte de su infancia y adolescencia, y que en un momento dado pasó tiempo en el hospital.

Cuando empezó a subir de peso a los 19 años, comenzó a sentirse mal. “Me daba mucha hambre y temblaba muy rápido, y sentía que me iba a desmayar”.

Después de que las pruebas descartaran la diabetes tipo 1 y las formas genéticas más raras de la enfermedad, los médicos finalmente la internaron en una clínica de diabetes tipo 2 “por falta de otra alternativa”, dice.

Un científico que participó en la identificación del tipo 5 le dijo a Sophia que probablemente compartía algunas de las características de la enfermedad. Pero como actualmente no existe una prueba diagnóstica formal reconocida en Reino Unido, su estado sigue sin confirmarse.

Nuevo reconocimiento

Esta falta de una prueba diagnóstica definitiva explica en parte cómo se reconoce la enfermedad a nivel internacional. La OMS la reconoció como “diabetes relacionada con la desnutrición” en 1985, antes de retirarla de las clasificaciones oficiales 12 años después, cuando los médicos no pudieron ponerse de acuerdo sobre si era diferente del tipo 2.

Posteriormente, la enfermedad desapareció en gran medida de los libros de texto médicos y las guías clínicas convencionales. Luego, en abril de 2025, la Federación Internacional de Diabetes reconoció formalmente la enfermedad. Un estudio realizado por más de 50 científicos publicado en Lancet el año pasado contribuyó a su reconocimiento.

En 2006 la OMS decidió que la tipo 5 no era una enfermedad separada Gentileza OMS

La OMS dijo que las revisiones de su sistema de clasificación en 1999 y 2006 “no encontraron evidencia científica suficiente para justificar la inclusión de esta categoría como una categoría separada”.

Sin embargo, reconoce que su clasificación actual “no tiene en cuenta las características clínicas de todos los casos de diabetes”, y que el tipo 5 podría volver a introducirse en sus directrices en el futuro, “siempre que haya pruebas de buena calidad” para incluirlo como categoría diferenciada.

Los partidarios afirman que el reconocimiento de la FID por sí solo ya ayuda a los pacientes a recibir un tratamiento más adecuado. “Por primera vez, pronto habrá un capítulo en la endocrinología de DeGroot”, celebra la doctora Meredith Hawkins, en referencia a uno de los principales libros de texto de medicina que utilizan los médicos de todo el mundo.

“Me siento fuerte de nuevo”

Varios organismos internacionales importantes, como la OMS y la Asociación Estadounidense de Diabetes, además de otros científicos, se preguntan si el tipo 5 existe realmente como una afección independiente.

Un experto en diabetes de India cree que lo que se etiqueta como tipo 5 puede ser simplemente una forma de diabetes tipo 2 en personas con bajo peso, o una variante del tipo 1, en lugar de una enfermedad distinta.

El tratamiento ayuda a recobrar la vitalidad Shutterstock

“Si es de tipo 5, dime cómo se diagnostica”, reta el doctor V Mohan, presidente del Centro de Especialidades en Diabetes del doctor Mohan en Chennai. “Muéstrame un marcador”.

Sin ninguna prueba diagnóstica, los médicos buscan patrones como la desnutrición infantil, el bajo peso corporal y las respuestas inusualmente fuertes a la insulina.

La FID ha establecido ahora un grupo de trabajo para desarrollar criterios diagnósticos formales y directrices de tratamiento. Las primeras investigaciones sugieren que algunos pacientes pueden responder a una mejor nutrición y a una administración cuidadosa de los medicamentos.

Sin embargo, la financiación sigue siendo un gran desafío, en un contexto de recortes cada vez mayores en los presupuestos sanitarios mundiales y de ayuda exterior, incluso por parte de los principales donantes, como EE.UU. y Reino Unido.

Y algunos investigadores temen que la afección pueda volverse más común en las regiones afectadas por la guerra, la hambruna y la inseguridad alimentaria.

“Parece que estamos al borde de una crisis alimentaria mundial muy grave”, afirma Hawkins. “Esto significará muy malas noticias para la próxima generación”.

Desde que recibió su diagnóstico revisado, los médicos redujeron la insulina de Noella y comenzaron a administrarle metformina, un comprimido que se usa con frecuencia para tratar la diabetes tipo 2.

Dice que su salud ha mejorado drásticamente: su visión se ha aclarado y ha recuperado peso. “Me sentía muy débil”, dice. “Pero ahora me siento mucho más fuerte”.