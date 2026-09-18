Dieron de alta a la única sobreviviente del choque en la ruta 60 en el que murieron cinco personas

Florencia Bettalemmi, de 42 años, recibió el alta médica en el Hospital El Carmen tras estar dos semanas internada en terapia intensiva por el choque de la ruta provincial 60 que causó la muerte de cinco personas. El hecho ocurrió en el departamento de Maipú, en la provincia de Mendoza, donde fallecieron cuatro de sus familiares y el conductor del vehículo contra el que impactaron.

La mujer dejó la unidad de cuidados intensivos, tras más de dos semanas en tratamiento, el 31 de agosto. Más tarde pasó a una sala común desde donde los médicos autorizaron el mismo día su salida, según informó el medio local Diario UNO.

Bettalemmi entró de urgencia la noche del domingo 16 de agosto con un cuadro que incluyó traumatismo encéfalo-craneano grave, múltiples fracturas costales, lesión lumbar y un traumatismo abdominal con perforación intestinal que requirió intervención quirúrgica.

La familia de Betallemi: su marido y dos hijas

“El 31 de agosto, luego de más de dos semanas de tratamiento y seguimiento permanente en el Hospital El Carmen de OSEP, la paciente fue trasladada de terapia intensiva a una sala común, donde luego se le dio el alta”, informaron desde el centro de salud al respecto.

La sobreviviente, que trabajaba con niños, adultos y pacientes crónicos de la obra social provincial, estaba lúcida al momento de retirarse, según contaron los allegados y profesionales de salud que estuvieron presentes en ese momento al medio citado.

El accidente en la ruta 60

Tal como informó LA NACION, la tragedia ocurrió cuando la camioneta Volkswagen T-Cross en la que viajaba Bettalemmi como acompañante intentó sobrepasar a un vehículo a la altura del cruce con la Variante Palmira, en el tramo entre Fray Luis Beltrán y Maipú. En ese momento, la camioneta impactó de frente contra un Peugeot 504 que salía del callejón Piperbo.

Así quedaron los vehículos tras el fuerte choque en la ruta provincial 60 Gentileza Diario UNO

El vehículo era conducido por su pareja, Martín Omar Tillar, de 52 años, quien falleció diez días después del impacto en el Hospital Lagomaggiore.

En el asiento trasero viajaban la hermana del conductor, Ariadna Tillar, de 54 años, y sus hijas Rosario Masó Tillar, de 19, y Juana Masó Tillar, de 20. Las dos jóvenes y su madre murieron en las horas posteriores al hecho debido a la gravedad de las heridas.

Ariadna Tillar con sus hijas, Rosario y Juana, de pequeñas Redes

El otro auto involucrado era manejado por Oscar Fernández Mercau, de 48 años, un árbitro de fútbol de torneos amateur de la zona Este provincial, quien falleció mientras lo trasladaban al Hospital Central.

En el operativo realizado en el lugar del accidente intervinieron bomberos, ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado y el helicóptero sanitario Halcón 3, en una causa judicial que quedó bajo la investigación de la fiscal Mariana Gutiérrez.