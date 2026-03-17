Diez años después de un incendio, empieza la renovación de la escuela técnica del casco histórico de San Isidro

Diez años después del incendio que en 2016 afectó gravemente sus instalaciones, y tras marchas, reclamos y notas al Consejo Escolar, la Municipalidad de San Isidro inició la restauración de la Escuela Técnica N° 3 “15 de Septiembre”, ubicada en 25 de Mayo al 714, en pleno casco histórico.

Según informaron fuentes de la intendencia, no solo buscarán avanzar en la reparación integral de los talleres de la escuela, el sector más afectado por el incendio de 2016, sino que también impulsarán una modernización general del colegio, que este año cumple 77 años. “Esta obra representa un hito en la recuperación del establecimiento educativo y beneficiará a sus 596 alumnos”, difundieron fuentes de la intendencia, encabezada desde 2023 por Ramón Lanús.

El taller de la escuela tras los incendios de 2016

“El proyecto contempla la rehabilitación completa de los sectores dañados por el incendio, con el objetivo de no solo reparar los daños acumulados, sino también actualizar y optimizar las condiciones funcionales y de seguridad del edificio”, dijeron.

También detallaron que la reforma incluye el reacondicionamiento de la estructura comprometida por el incendio y la renovación total de los pisos, los cielorrasos, los muros y los revoques. También sumarán nuevas instalaciones eléctricas, de iluminación y de desagües pluviales. En total, se intervendrán aproximadamente 667 metros cuadrados.

“Todas las soluciones constructivas priorizan la durabilidad, la seguridad y el desempeño técnico, convirtiendo esta puesta en valor en una modernización integral que fortalece la vida útil del establecimiento y garantiza espacios adecuados y modernos para el desarrollo de las actividades educativas técnicas”, plantearon.

Por su parte, la escuela informó que hará cambios temporales durante la remodelación. Según dijeron, algunas materias pasarán a la virtualidad durante la remodelación.

La intendencia afirma que se avanzará en una renovación integral del establecimiento

“Estimadas familias, queremos compartirles una excelente noticia: ¡empezaron las obras de mejora en nuestro taller! Para que los chicos sigan estudiando de forma segura. Mientras trabajamos en la puesta en valor del taller, realizaremos algunos cambios temporales”, informaron a través de sus redes sociales.

Y agregaron: “Los preceptores informarán a la brevedad por cuaderno de comunicados los horarios actualizados y qué materias pasarán a la virtualidad. Agradecemos su comprensión y acompañamiento en esta etapa de crecimiento”.

El incendio fue el 16 de noviembre de 2016 y provocó pérdidas totales en el sector de depósito de herramientas y materiales. En ese entonces, la comunidad educativa se organizó para recibir donaciones y pedía apoyo para empezar con el operativo de limpieza.

En un principio mudaron los talleres al microcine. “Hoy a la mañana pintamos el piso del microcine que esta funcionando como taller. Sólo tenía una carpeta, levantaba mucho polvo y había chicos que eran asmáticos. Pudimos todos juntos solucionar este problema”, relata el posteo en Facebook de aquellos días del centro de estudiantes.

Y suma: “Gracias a los ex alumnos que donaron la pintura para pisos, a la cooperadora por comprar los rodillos y pinceles, a directivos y profesores que ayudaron y también a nuestros estudiantes por pintar y colaborar con la Escuela. Todos juntos por una mejor escuela pública!!!”.