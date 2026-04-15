“Quiero tener una policía municipal de verdad”, dijo el intendente de San Isidro, Ramón Lanús

Ante 1500 vecinos, donde presentó la Rendición de Cuentas de 2025 y el plan de gobierno para los próximos 12 meses, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, sostuvo: “Quiero tener una policía municipal de verdad”.

En ese sentido, explicó: “Estamos apostando a que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancione la ley que nos permita a los municipios grandes del conurbano contar con policía propia”.

El intendente de San Isidro dijo que quiere tener una policía local "de verdad"

El mes pasado, otro municipio de la provincia de Buenos Aires había presentado un proyecto en similar sentido.

El Departamento Ejecutivo de Zárate, conducido por Marcelo Matzkin presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante local para crear “una fuerza de seguridad local de proximidad destinada exclusivamente a la prevención del delito”.

“Resulta conveniente dotar al municipio de una estructura orgánica específica destinada a desarrollar tareas de seguridad preventiva con el objeto de optimizar la planificación, coordinación y ejecución de acciones destinadas a evitar la comisión de delitos y a reducir sus consecuencias”, se explicó en los considerandos del proyecto de ordenanza presentado en el cuerpo legislativo de Zárate.

Ahora, el intendente Lanús anunció una idea en similar sentido. “La seguridad es responsabilidad provincial, pero no miramos para otro lado. No escondemos el culo a la jeringa. En San Isidro decidimos hacernos cargo. Cuidar al vecino es nuestra prioridad número uno”, sostuvo el jefe comunal.

Ante los vecinos que lo escucharon, Lanús hizo referencia a las inversiones en materia de seguridad que hizo el municipio en el último tiempo:

Incorporación de 51 patrullas nuevas: 33 durante 2024 y 18 en 2025. Además, en coordinación con la provincia de Buenos Aires, se sumaron 130 patrulleros con presencia policial, garantizando que siempre haya una unidad a no más de 5 minutos de cualquier punto del municipio.

Cámaras de seguridad de última generación equipadas con clasificación automática de personas, vehículos y objetos, configuración de patrones, horarios y conductas, y detección de situaciones relevantes como agrupamientos de personas, circulación nocturna inusual, motos con dos ocupantes, entre otras variables. San Isidro alcanzará en 2026 un total de 2910 cámaras, diez cada 1000 habitantes.

Más agentes municipales: actualmente 445 oficiales de la Patrulla Municipal vigilan el distrito, distribuidos en 300 oficiales de patrulla y 145 oficiales de monitoreo.

Ojos en Alerta: el programa de participación ciudadana que cuenta con 22.000 vecinos. En 2025 generó 8388 alertas y permitió 120 detenciones.

Lanús anunció que en 2026 se hará una renovación del Centro de Operaciones Municipal (COM). Se construirá uno nuevo que integrará el trabajo de la patrulla en el territorio con el monitoreo, “permitiendo responder más rápido y estar donde hace falta”. También, según dijo el intendente de San Isidro, se reforzará el área de Análisis del Delito para “anticipar dónde y cuándo puede ocurrir un hecho, identificar zonas de riesgo y asignar los recursos de manera más eficiente”.

Además, la Patrulla Municipal incorporará 225 pistolas no letales, informó el intendente.