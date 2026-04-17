La Justicia de San Isidro avanza tras recibir 600 denuncias por amenazas de tiroteos escolares: un alumno detenido

Un reto viral desató una ola de amenazas de tiroteos escolares a lo largo del país que generaron una nueva preocupación para las familias pertenecientes a la comunidad educativa. El temor ya generado por la tragedia de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno mató a un compañero de 13 años, se acrecentó en las últimas horas cuando pintadas fueron halladas en los baños de colegios a lo largo del país y mensajes aparecieron en redes sociales. “Mañana tiroteo. No vengan”, era la frase más usada en un mensaje que se repetía casi de forma idéntica en los diversos casos.

Las amenazas aparecieron en al menos cinco distritos. Entre ellos, la provincia de Buenos Aires se destacó. El Departamento Judicial de San Isidro -que abarca a Pilar, San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López- recibió entre 500 y 600 denuncias en las últimas 72 horas por amenazas de tiroteos escolares.

Y Andrés Zárate, a cargo de la Unidad Fiscal Penal Juvenil del departamento, reportó que los teléfonos no dejan de sonar: las denuncias continúan llegando. Por el momento hubo un detenido y se esperan entre 10 y 15 allanamientos más en otras causas similares.

El mensaje que apareció en el baño de un colegio de La Falda, Córdoba Gentileza El Diario de Marcos Paz

El fiscal detalló que hay aproximadamente entre nueve y diez colegios en cada localidad de su jurisdicción. Las denuncias reportan dos tipos de amenazas. Las primeras son pintadas que aparecieron en aulas o baños de los colegios con una inscripción similar. Todas advertían de un tiroteo y llamaban a los estudiantes a “no ir” al establecimiento escolar. También incluían la fecha en la que se iba a realizar: la mayoría pensados para el 14, 15 o 16 de abril.

Las segundas fueron mensajes en redes sociales. Jóvenes que, a través de perfiles de Instagram o TikTok, amenazaban con acercarse a las instituciones con un arma y atacar a sus compañeros. Las advertencias alertaron a las instituciones educativas, pero también a las familias de los alumnos, las fuerzas de seguridad y la Justicia ante un fenómeno que parece acrecentarse con el paso del tiempo.

A un mes del asesinato de San Cristóbal, se conoce que el joven agresor formaba parte de una subcultura digital que venera las masacres escolares, llamada True Crime Community.

El alumno que mató a un compañero de un tiro en una escuela de San Cristóbal, Santa fe

Su caso conmocionó a un país que desconoce antecedentes de masacres escolares y que ahora comienza a familiarizarse con el fenómeno de las culturas virtuales de extremismo violento.

Sin embargo, el “efecto contagio” que produjo el caso de Santa Fe no se relacionó, por el momento, con nuevos ataques, pero sí con nuevas amenazas. En este caso, se vinculaban con un reto viral en redes sociales que incentivaba a los jóvenes a escribir o publicar estos mensajes.

Detuvieron a un menor en Vicente López

Este viernes se produjo la primera detención por este tipo de amenazas en el Departamento de San Isidro. Se trata de un menor que asistía a la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Eduardo Ader”, en Carapachay, y que había publicado la advertencia a través de su perfil de Instagram.

El joven fue detenido al salir del colegio, donde se encontraba cursando. Esta tarde se realizará una audiencia para determinar las medidas de seguridad y el destino del menor que, aunque no se reveló su edad, sí se conoce que es imputable.

La carátula de la causa es por “intimidación pública”. La pena para estos casos es de tres a seis años de prisión.

No se trata de un caso aislado. “Hay unas 10 o 15 medidas de allanamiento pendiente en otras causas. En la mayoría son casos donde se pudo determinar el autor, de dónde provino el ID y en base a eso se allana y se detiene”, dijo Zárate a este medio. Corresponden a alumnos que fueron identificados a partir de sus redes sociales o, en los casos de pintadas, mediante medidas de prueba.