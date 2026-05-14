El pronóstico del tiempo para este jueves 14 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para este jueves 14 de mayo no se prevén condiciones adversas, sin embargo, anunció que varios distritos del país se verán afectados por vientos y bajas temperaturas. Tras un fin de semana marcado por las lluvias y el frío, el organismo adelantó que para esta jornada “no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos”.

Las ráfagas más intensas tendrán lugar en la Patagonia y la franja central del país. En Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Río Negro, Chubut y Neuquén se esperan vientos fuertes del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar localmente los 90 kilómetros por hora. Para las zonas cordilleranas el cuadro podría ser aún más intenso.

Según el SMN, será una jornada sin sobresaltos meteorológicos en el país

Ante este cuadro, el SMN recomienda: evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este jueves en el AMBA, en donde se esperan condiciones similares a las del miércoles, con cielo parcialmente despejado y bajas temperaturas.

La temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará entre una mínima que comenzó en11°C y una máxima que alcanzará los 18 grados. Se prevé que el cielo esté encapotado durante la mañana, mientras que para el mediodía y la noche se avizora un cielo despejado. Además, se anticipan vientos de hasta 22 kilómetros por hora a lo largo de toda la jornada.

Más cerca del finde las temperaturas reflejarán condiciones más agradables

Para el viernes, en tanto, se anticipó un leve aumento de la temperatura y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante la mañana.

En la provincia de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense, a su vez, se espera una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 2°C y 15°C, con el cielo algo nublado. Según el organismo nacional, el martes la temperatura subiría alrededor de tres grados y no se registrarían precipitaciones en los próximos días.

En el resto del país, el SMN pronosticó temperaturas de entre 6°C y 19°C en Córdoba, entre 8°C y 19°C en Tucumán, entre 5°C y 17°C en Santa Fe y Entre Ríos, entre 6°C y 18°C en Jujuy y Salta, y entre 6°C y 17°C en Misiones. Además, se esperan mínimas de 6°C y máximas de 20°C en La Rioja, entre 5°C y 19°C en Santiago del Estero, entre 6°C y 21°C en San Luis, entre 5°C y 20°C en San Juan, entre 5°C y 19°C en Mendoza, entre 6°C y 17°C en Río Negro, entre 6°C y 16°C en Chubut y entre 1°C y 5°C en Santa Cruz.