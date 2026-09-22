Dos camionetas 4x4 protagonizaron un violento accidente en Mendoza: cuatro heridos de gravedad

Un hombre que conducía una camioneta 4x4 provocó un violento accidente al chocar contra otra este domingo en la localidad de General Alvear, Mendoza. Uno de los conductores tenía 2,41 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cinco veces más de lo permitido por ley. La colisión se dio en la intersección de la Ruta Nacional 188 y la avenida Sarmiento, en el ingreso a Bowen y dejó un saldo de cuatro personas heridas.

Una vez socorridos, los heridos fueron trasladados al Hospital Enfermeros Argentinos mientras que el conductor alcoholizado quedó detenido.

El momento del accidente registrado por una cámara de seguridad

En los videos registrados por las cámaras de seguridad del lugar puede verse cómo una camioneta Nissan Frontier avanza a toda velocidad sobre la Ruta Nacional 188 cuando de golpe entra en escena una Volkswagen Amarok, a la cual impacta de lleno en el lado del conductor.

Por la violencia de la colisión, la Amarok termina volcada sobre la cinta asfáltica mientras que la Frontier da un trompo y queda de frente, mirando en la dirección contraria a la cuál venía circulando. Tras el choque, el conductor de la camioneta Nissan fue sometido a un test de alcoholemia y el resultado fue cinco veces más alto que el permitido por ley. Por esta situación quedó detenido en la Comisaría 46°.

General Alvear se encuentra a casi 300 kilómetros de la capital provincial

Según consignó el medio local El Sol, las personas que viajaban en la Amarok fueron derivados al nosocomio en cuestión. Entre ellos estaban el conductor, un hombre de 54 años que sufrió politraumatismos y una fractura estable de pelvis, pero que se encontraba lúcido y hemodinámicamente estable.

Por otro lado, una joven de 20 años que presentó politraumatismos y fractura de fémur derecho, por lo cual debió ser ingresada al quirófano. Además, fue asistido un menor de 13 años, quien sufrió politraumatismos y un hematoma en la región hipogástrica.

Por último, una mujer de 48 años presentó politraumatismos leves y una fractura de muñeca izquierda. La Municipalidad de General Alvear detalló que las tareas de socorro y asistencia fue llevada a cabo por la dependencia de Bomberos.

Tragedia en Corrientes

La semana pasada, un choque frontal entre dos autos dejó un saldo de tres personas fallecidas en el kilómetro 1225 de la Ruta Nacional 12. El fatídico accidente ocurrió cerca de la una de la tarde cerca de la localidad correntina de Villa Olivari. Las víctimas fueron identificadas como Rafael Domínguez, de 78 años, Diego Almada (46) y Milagros Agustina Marioni (26).

Según las primeras reconstrucciones, los ocupantes de ambos vehículos fallecieron al instante y sin la posibilidad de recibir asistencia médica.

Luego del fatídico accidente se desplegó un operativo en la zona

Según consignó el medio local Ahora, la Policía tomó conocimiento del hecho a través de un llamado telefónico. Una vez en el lugar, los efectivos se dieron con la tétrica postal: un Chevrolet Meriva -conducido por Domínguez- y un Chevrolet Cruze -en el que viajaban Almada y Marioni- con su carrocería completamente destrozada.

A partir de las pericias ordenadas desde la Fiscalía local, las primera hipótesis del caso es que el ocupante del Meriva se habría cruzado de carril por motivos que aún son materia de investigación, señaló el diario El Litoral.

Además de la Policía, del operativo fueron parte el personal de Brigadas de Incendios Forestales (BRIF) de Ituzaingó, en conjunto con dotaciones de bomberos voluntarios de Ituzaingó y de Villa Olivari.

El medio también indicó que, tomando las estadísticas oficiales, el número de víctimas fatales por siniestros viales en la provincia de Corrientes asciende a 96 personas fallecidas.