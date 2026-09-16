Un policía embistió con su moto a un ciclista en la Ruta 6 y lo abandonó: “Fue a tirarme”

Un hecho insólito se registró en las últimas horas en la Ruta 6, a la altura de la localidad bonaerense de San Vicente: un policía embistió con su moto a un ciclista que transitaba al costado del camino, provocó su caída y lo abandonó. “Fue a tirarme”, denunció la víctima.

El episodio ocurrió el martes y quedó registrado en una grabación efectuada por amigos de Cristian, el deportista accidentado. Según su versión, salió a entrenar como lo hace habitualmente cuando un efectivo de las fuerzas de seguridad, que transitaba en moto por la zona, aceleró y lo golpeó por detrás.

“Estoy dolorido, con la rodilla toda golpeada, el hombro y el codo todo golpeado. Me dijeron que tenía un esguince”, sostuvo la víctima durante una entrevista televisiva, donde dio detalles de lo sucedido.

Así fue la secuencia

“Nadie se acercó a pedirme disculpas. Íbamos por la ruta, como hacemos siempre. Estábamos pasando a un camión cuando, de repente, la moto se empezó a tirar de costado. Entonces dijimos ‘bueno, este se va a mandar alguna’ y los otros empezaron a grabarlo. Me estoy corriendo para ponerme a un costado y viene de atrás, me embiste y me tira. Fue a tirarme y abandonarme”, agregó, en diálogo con Todo Noticias.

Por otro lado, precisó que tras el incidente radicó una denuncia y volvió a responsabilizar al agente al indicar que no hubo discusión y/o situación vial previa que pudiera provocar la embestida.

“Yo voy adelante, él viene de atrás y me tira. Viene directamente a tirarme. Intentó hacerlo con varios que lo pudieron esquivar, pero a mí me tiró”, afirmó. Y acotó: “Me caigo, quedó ahí tirado y no entendía nada. Estaba desorientado. Me dolía la cabeza, el cuello, todo”.

La imagen del efectivo que protagonizó el accidente, junto con el número de la patente de la moto que manejaba Redes

La filmación, que en las últimas horas se viralizó en redes sociales, fue compartida inicialmente por el abogado de Cristian, Nicolás Romano, quien también profundizó sobre cómo fue la secuencia.

“Hoy salimos a entrenar con amigos por la Ruta Provincial 6, en San Vicente. Circulábamos por la banquina cuando una moto policial se acercó peligrosamente a uno de mis compañeros. Segundos después, el ciclista terminó violentamente en el piso lesionado y la moto continuó su marcha”, relató Romano en Instagram.

Por otro lado, resaltó que está permitido circular en bicicletas por rutas provinciales convencionales y destacó que la prohibición rige solamente para autopistas y semiautopistas, según lo establecido en el artículo 46 de la Ley 24.449. “Las imágenes hablan por sí solas”, manifestó.

"Estés donde estés, te voy a encontrar", le advirtió el abogado de la víctima al policía en una publicación de Instagram Captura

Y subrayó para concluir: “Circular por una ruta nacional o provincial convencional está permitido, salvo que exista una restricción específica debidamente señalizada. El ciclista no está invadiendo la ruta: es un usuario legítimo de la vía”.