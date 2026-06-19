Dos hombres murieron por un choque frontal en una ruta de Río Negro
El hecho ocurrió el jueves por la mañana cerca de la localidad de San Antonio Oeste, en un tramo recto y despejado
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Dos camionetas chocaron de frente este jueves por la mañana en el kilómetro 68 de la ruta provincial 2 de Río Negro, cerca de la localidad de San Antonio Oeste. El conductor y el acompañante de uno de los vehículos fallecieron a causa del impacto.
El subcomisario Osvaldo Painetrú, a cargo del área de Seguridad Vial, detalló que el hecho ocurrió en una zona recta y despejada, algo poco común en este tipo de casos, por lo que la fiscalía investiga qué provocó específicamente que los vehículos se golpearan de ese modo.
Según informó el medio local diario Río Negro, el incidente se dio cuando una camioneta Peugeot Partner de una empresa de telefonía regional y una pickup Ford Ranger impactaron de manera directa; los muertos viajaban en el utilitario.
El conductor de la Ford Ranger fue trasladado de urgencia al hospital de San Antonio Oeste. Las autoridades sanitarias no informaron la gravedad de sus heridas ni brindaron actualizaciones sobre su estado de salud por el momento.
Las identidades de los fallecidos fueron confirmadas de manera oficial horas después del siniestro. Uno de los hombres era Marcos Daniel Vega, cuya muerte fue comunicada por el Municipio de San Antonio Oeste debido a que era el esposo de la jefa de Fiscalización, Promoción y Servicios Turísticos de esa comuna.
La otra víctima fatal fue identificada por la fiscalía como Marcos Daniel Casal, de 34 años, quien tenía una licencia de conducir emitida en la ciudad chubutense de Trelew.
“El Municipio San Antonio comunica con profundo pesar el fallecimiento de Marcos Daniel Vega, esposo de Valeria Pascali, quien se desempeña al frente de la Jefatura de Fiscalización, Promoción y Servicios Turísticos”, comunicó en sus redes oficiales el intendente Adrián Casadei.
“Con gran tristeza acompañamos a Valeria, a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, ante tan irreparable pérdida. Elevamos una oración por su eterno descanso y deseamos que encuentren la fortaleza necesaria para transitar este dolor. Q.E.P.D”, agregó sobre el final del mensaje.
Por otro lado, el jefe de Bomberos de San Antonio Oeste, Fabián Jara, destacó que el personal de emergencia trabajó en el lugar del hecho para asistir al sobreviviente y colaborar con las tareas viales.
Las precauciones a la hora de manejar en ruta
Para circular en la ruta y prevenir accidentes de tránsito, es recomendable adoptar las conductas sugeridas por los especialistas en seguridad vial:
- Utilizar siempre los cinturones de seguridad
- Controlar los esenciales del vehículo (como matafuegos, balizas portátiles y neumáticos de auxilio)
- Respetar las velocidades permitidas
- Alcohol cero
- Verificar el funcionamiento de las luces obligatorias
- Incorporar medidas de protección para niños y mascotas
- Adaptar la velocidad según la situación meteorológica
- No utilizar el celular
- Mantener el espacio entre vehículos
- Estudiar la ruta previamente
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